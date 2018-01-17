Muốn có con sớm thì làm sao để “yêu” bách phát bách trúng?

Chuyện vợ chồng 17/01/2018 14:39

Muốn có con sớm thì chuyện “ấy” phải được lên kế hoạch trước, chọn đúng thời điểm vàng để “yêu”, như vậy mới sớm gặt hái được thành quả.

Để có com sớm thì việc thụ thai tự nhiên cần đáp ứng đủ 3 điều kiện:

- Thứ nhất, phải có đủ số lượng và chất lượng các tế bào giao tử. Nghĩa là người vợ phải có noãn hay còn gọi là trứng còn chồng phải có tinh trùng tốt cả về số lượng lẫn chất lượng.

- Thứ hai, cơ quan sinh sản của vợ chồng phải khỏe mạnh, bình thường và hoạt động tốt cả về cấu trúc lẫn chức năng.

- Thứ 3, chọn đúng thời điểm cho các tế bào giao tử này gặp nhau. Thời gian rụng trứng là thời điểm dễ có thai nhất.

Để đảm bảo có đủ 3 yếu tố này, các vợ chồng cần đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, để biết được có đủ điều điều kiện để mang thai hay không. Sau đó cần phải:

Muốn có con sớm cần lên kế hoạch “yêu” cụ thể

Lê lịch
Lê lịch "yêu" cụ thể để có con sớm. Ảnh internet

Sau khi đi khám sức khỏe sinh sản, người vợ hoặc chồng, hay có người thân bị mắc bệnh di truyền thì cần phải sàng lọc các yếu tố để hạn chế tối đa rủi do trong giai đoạn thai kỳ và giúp cho em bé ra đời khỏe mạnh, dễ nuôi. Bên cạnh đó, các bác sĩ sản khoa cũng sẽ tư vấn cho hai vợ chồng xác định được thời điểm thích hợp, giúp tăng hiệu quả thụ thai.

Sau đó, để người vợ dễ có thai, sinh ra những em bé khỏe mạnh, thì 2 vợ chồng cần lên lịch “yêu” cụ thể. Đồng thời, trong thời gian 3 tháng trước khi có bầu các cặp vợ chồng cần xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt và sinh hoạt điều độ, tránh hút thuốc lá, rượu bia, ma túy, các loại thực phẩm bẩn, gây hại cho sức khỏe, làm giảm khả năng thụ thai.

Làm sao để có con sớm?

Muốn có con sớm thì các cặp vợ chồng nên lưu ý những điều sau:

Cần tính toán chính xác “yêu” vào ngày rụng trứng

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, trứng chỉ rụng duy nhất một lần và chỉ sống được khoảng 24 giờ. Nhưng tinh trùng lại có thể sống trong cơ thể phụ nữ khoảng 2-3 ngày. Do đó, thời gian “vàng” để các cặp vợ chồng “yêu” chính là trong thời điểm rụng trứng hoặc trước, sau 2 ngày.

Tính ngày rụng trứng để
Tính ngày rụng trứng để "yêu". Ảnh internet

Theo đó, những chị em nào có vòng kinh nguyệt 28 ngày thì ngày rụng trứng thông thường rơi vào ngày thứ 14 của chu kỳ. Để nhận biết được ngày rụng trứng thì chị em có thể căn cứ vào các điều sau:

- Cơ thể chị em có “ham muốn” gần gũi chồng nhiều hơn.

- Cổ tử cung tiết ra chất nhầy gần giống với lòng trắng trứng gà.

- Có cảm giác tức bụng dưới, nhiệt độ cơ thể tăng.

Nếu xác định ngày rụng trứng càng đúng thì tỷ lệ có thai càng cao, mong muốn có con sớm của các bạn sẽ thành hiện thực.

Tần suất “yêu” hợp lý

Không phải quan hệ nhiều sẽ càng dễ có thai. Điều này là hoàn toàn sai lầm nhé! Bởi thông thường đàn ông phải mất 2-5 ngày mới bù lại đầy đủ chất lượng và số lượng tinh trùng đã mất. Vì thế, chỉ nên “yêu” khoảng 1-2 lần/ngày, thậm chí 2 ngày/lần.

Tăng thêm sự “thú vị” cho cuộc “yêu”

Cuộc
Cuộc "yêu" thú vị mới có thể có con sớm. Ảnh internet

Thực ra, cuộc “gặp gỡ” của 2 vợ chồng bạn có thành công hay không còn phải phụ vào chất lượng “cuộc yêu”. Cuộc “yêu” phải “thú vị” và chất lượng thì phụ nữ mới đạt được khoái cảm. Lúc này, sự tiết dịch của cơ quan sinh dục nhiều hơn, các cơ tầng sinh môn, tử cung, vòi trứng co bóp tốt sẽ giúp trứng rụng dễ dàng và tinh trùng di chuyển nhanh hơn.

Trên đây là những bí quyết để giúp các cặp vợ chồng muốn có con sớm, nhanh có tin vui, chào đón thành viên nhỏ trong thời gian ngắn nhất.

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