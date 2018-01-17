Mẹ bầu mới mang thai có được ăn thịt chó không?

Với nhiều người, đặc biệt là cánh đàn ông, thịt chó là món khoái khẩu và có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng . Các chị em phụ nữ thì có vẻ ít thích món này hơn. Nhưng khi mang bầu, các sở thích về ăn uống của bà bầu sẽ rất khác, đặc biệt là lúc mới mang thai. Nhưng có một số người cho rằng bà bầu ăn thịt chó khiến con sinh ra nhiều mụn nhọt, bị chàm, thậm chí là động kinh. Vậy thực hư việc này thế nào? Liệu bầu ăn thịt chó được không ? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này nhé.

Theo Đông y, thịt chó hay còn gọi là cẩu nhục, là một vị thuốc có tính mặn, chua, tính nóng, không độc, có tác dụng bổ dương, trợ dương, ích khí, trừ hàn.

Trước hết xét về đặc tính và các giá trị dinh dưỡng mà thịt chó mang lại thì chúng ta có thể nắm được những thông tin sau:

Còn theo Tây y, thịt chó có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein, ít lipid. Trong thịt chó có chứa một lượng tương đối lớn Canxi, phốt pho và sắt. Đây là những dưỡng chất rất cần thiết cho bà bầu trong những tháng đầu của thai kì, giúp bổ sung dinh dưỡng kịp thời, tốt cho sự phát triển của các thai nhi trong bụng.

Hơn nữa, tính đến hiện nay thì rõ ràng là chưa có một nghiên cứu khoa học cụ thể nào nào chỉ ra được mối liên hệ giữa thịt chó và việc mụn nhọt, chàm hay động kinh ở trẻ sơ sinh cả. Nên thông tin cho rằng, mang thai ăn thịt chó sẽ khiến bé sinh ra dễ bị mụn nhọt, có các vết chàm xanh đen hay động kinh là hoàn toàn không có căn cứ. Tất cả những quan niệm mới chỉ dừng ở mức truyền miệng nhau mà thôi. Do vậy, việc sử dụng thịt chó trong lúc mới mang thai được coi là an toàn nếu sử dụng ở mức độ vừa đủ.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi: Mới mang thai có được ăn thịt chó không? Là: CÓ

Nhưng cũng lưu ý cho các bà bầu một chút, như đã nói ở trên, chỉ nên ăn thịt chó ở mức độ vừa phải sẽ tốt cho mẹ bầu hơn vì thịt chó tính dương, chỉ tốt cho những người máu hàn, còn với đa số các chị em phụ nữ khi mang thai, cơ thể mẹ cũng đã nóng sẵn rồi, khi bà bầu ăn thịt chó có thể khiến cho cơ thể bị nóng trong hơn, khó tiêu, dễ đi ngoài và ảnh hưởng đến tiêu hóa.



Khi mang thai không nên ăn quá nhiều thịt chó, sẽ gây thừa protein và tăng axit uric trong máu. Ảnh: Internet

Thêm nữa, vì thịt chó rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Do vậy, nếu hấp thụ quá nhiều thịt chó sẽ khiến cho bà bầu thừa protein, tăng acid uric, dẫn đến nguy cơ cao bị sản giật và tiền sản giật, rất nguy hiểm.

Một mối nguy hiểm nữa không phải đến từ thịt chó mà là những đồ ăn kèm thịt chó. Mắm tôm, rau sống không an toàn, có thể bị nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới tiêu hóa, thậm chí là gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm. Điều này cũng không tốt cho cả bà bầu lẫn thai nhi.

Do vậy, dù thịt chó có là món khoải khẩu và nếu bà bầu có thèm quá thì chỉ nên ăn một vài miếng thôi nhé. Vẫn nên tập trung vào những loại thức ăn, cũng như sữa và các loại thuốc bổ sung theo từng thời kỳ mang thai khác để cung cấp đủ dinh dưỡng, dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Chúc các bà bầu có một thai kì khỏe mạnh và sớm sinh được mẹ tròn con vuông, các bé kháu khỉnh nhé.