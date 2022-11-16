Bà bầu bị tiểu đường nên ăn hoa quả gì? Bạn đã biết chưa?

Tiểu đường thai kỳ là một căn bệnh có thể kiểm soát được nhờ chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với việc tập luyện thể dục thường xuyên. Trong đó, rau quả tươi là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ cần thiết cho cơ thể mẹ bầu nên ăn. Nhưng để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và tăng lượng đường quá mức khiến bệnh trở nặng hơn thì các chị em cần tìm hiểu thật kỹ bà bầu bị tiểu đường nên ăn hoa quả gì là tốt nhất. Cụ thể là những loại quả thơm ngon nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hoa quả là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho cơ thể vì có cả 2 nhóm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan có tác dụng gắn kết với các axit mật trong ruột làm giảm nhũ tương hóa chất béo của thức ăn, giúp nối kết với các cholesterol và thải trừ chúng ra khỏi cơ thể. Còn chất xơ không tan giúp hạn chế sự tăng đường trong máu sau khi ăn, phòng chống tăng cholesterol và ung thư trực tràng.

Để có một thai kỳ khỏe mạnh cho các bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ thì cần phải áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Do đó, trong chế độ ăn uống hàng ngày của mẹ bầu không được quên bổ sung thêm chất xơ và vitamin từ các thực phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp như hoa quả.

Bên cạnh đó, hoa quả còn cung cấp một lượng chất chống oxy hóa lớn như vitamin C và A giúp cơ thể gia tăng sức đề kháng chống nhiễm khuẩn. Ngoài ra, còn chứa lượng vitamin B cùng các khoáng chất Na, K, Ca dồi dào - đây đều là những chất có ích cho cơ thể, tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Nhưng phải loại trái cây nào mẹ bầu cũng có thể ăn được đâu nhé!

Bà bầu bị tiểu đường nên ăn hoa quả gì?

Dưới đây là một số loại hoa quả tốt, bà bầu nên ăn khi bị chứng tiểu đường thai kỳ:

1. Bưởi đỏ

Bưởi đỏ là loại trái cây tốt cho sức khỏe của mẹ bầu!

Bưởi đỏ rất giàu vitamin C, beta-carotene và chất chống oxy - là lựa chọn lành mạnh cho bệnh nhân bị tiểu đường. Do đó, khi mang thai mà bị tiểu đường mẹ bầu nên ăn nửa trái bưởi mỗi ngày, vừa bổ sung lượng vitamin cần thiết, giúp nâng cao hệ thống miễn dịch mà còn ổn định lượng đường huyết trong máu.

2. Quả việt quất

Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ!

Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp cung cấp hàm lượng carbs thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và các vitamin, vô cùng thích hợp trong việc điều chỉnh đường huyết và tăng sức đề kháng cho mẹ và bé nhé!

3. Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều dưỡng chất thích hợp cho bà bầu bị tiểu đường thai kỳ!

Dưa hấu có hàm lượng vitamin B, vitamin C, beta-carotene, kali và lycopene khá cao. Các chất này vô cùng tốt cho phụ nữ mang thai bị tiểu đường.

4. Đào

Đào có chỉ số đường thấp, rất thích hợp cho quá trình điều chỉnh đường huyết!

Những quả đào thơm, ngon ngọt là một trong những loại trái cây dành cho bà bầu bị tiểu đường vì có chỉ số đường (GI) thấp. Đây cũng được xem là một món ăn giải nhiệt cho thời tiết ấm áp. Người bị tiểu đường thai kỳ nên đưa quả đào vào chế độ ăn uống vì loại quả này rất thân thiện với sức khỏe đường huyết.

5. Táo

Táo hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin ở bệnh nhân đái tháo đường!

Táo rất giàu crom có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, táo cũng rất giàu axit trái cây có tác dụng ổn định lượng đường trong máu nên bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ có thể ăn táo một cách hợp lý, mỗi ngày 1-2 quả là được. Bên cạnh đó, bổ sung táo trong thực đơn hàng ngày còn giúp giảm cholesterol, từ đó hạn chế bệnh tim mạch và cao huyết áp khi mang thai.

6. Kiwi

Kiwi giúp bà bầu bị tiểu đường ổn định lượng đường trong máu!

Kiwi cung cấp nhiều chất xơ, vitamin C và đặc biệt là axit folic với tác dụng phòng ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Hàm lượng carbohydrate trong kiwi tương đối thấp, sẽ giúp mẹ bầu kiểm soát được mức đường huyết.

Ngoài ra, cam, đu đủ, roi… cũng là loại quả có tác dụng khống chế lượng đường trong máu.

Những loại trái cây mà những bà bầu bị tiểu đường thai kỳ cần tránh

1. Mít

Mít có chỉ số đường rất cao, không thích hợp cho sản phụ bị tiểu đường thai kỳ!

Mít là loại quả có GI rất cao. Phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ ăn mít sẽ khiến đường huyết tăng rất cao. Ngoài ra mít thường gây nóng trong người, dễ bị táo bón, nổi mụn.

2. Sầu riêng

Sầu riêng chứa rất nhiều đường trong thành phần!

Giống như mít, sầu riêng là thực phẩm có GI rất cao. Chúng chứa rất nhiều đường trong thành phần. Do đó, phụ nữ mang thai bị tiểu đường nên hạn chế. Nếu thực sự thèm, chỉ nên ăn với một lượng nhỏ và không nên ăn thường xuyên.

3. Vải thiều, nhãn

Vải thiều, nhãn có hàm lượng đường cao, dễ gây nóng và nổi mụn!

Vải thiều và nhãn cũng là các loại quả không được khuyến khích sử dụng nhiều đối với phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ. Chúng chứa hàm lượng đường cao, ít chất xơ, dễ gây nóng, nổi mụn.

Những lưu ý khi ăn trái cây cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ

– Thời điểm để ăn trái cây tốt nhất là trước bữa ăn chính 30 phút. Mẹ có thể ăn vào khoảng 11 giờ sáng và 5 giờ chiều.

– Mẹ bầu không nên ăn quá nhiều một loại trái cây yêu thích mà nên ăn nhiều loại để cân bằng và đa dạng dinh dưỡng.

– Các bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu bị tiểu đường chỉ nên ăn hoa quả tối đa 3 lần mỗi ngày.

– Việc ăn trực tiếp hoa quả sẽ tốt hơn khi mẹ xay sinh tố hoặc ép nước. Lý do là sau khi chế biến, lượng chất xơ trong trái cây đã bị hao hụt so với lúc còn tươi, dẫn đến lượng đường mẹ hấp thụ sẽ tăng lên.

Trên đây là tổng hợp câu trả lời và các lưu ý cho câu hỏi "tiểu đường thai kỳ nên ăn hoa quả gì". Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ chọn được những loại trái cây thơm ngon, thích hợp để bổ sung đủ dưỡng chất cho mẹ và bé nhé. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và bình an!