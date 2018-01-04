Thực chất bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì là tốt nhất?

Mẹ bầu 04/01/2018 09:56

Tiểu đường thai kỳ hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu như mẹ bầu có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vì thế, các chị em cần cân nhắc thật kỹ về vấn đề bà bầu bị tiểu đường nên ăn gì là tốt nhất? Như vậy, sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu hiệu quả, ngăn ngừa tốt các nguy hại khôn lường mà căn bệnh này gây ra.

 Khi mang bầu, các hormone của nhau thai làm rối loạn việc tụy tạng sản xuất insulin để điều hòa glucose máu. Khi nhu cầu tăng cao mà không đảm bảo sản xuất đủ lượng insulin cần thì glucozo trong máu sẽ tăng lên và có thể gây nhiều biến chứng. Để làm giảm các tác hại này thì vấn đề bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì cần quan tâm hơn cả, để có thể duy trì được lượng đường huyết ổn định trong máu.

Cách xây dựng thực đơn khoa học cho bà bầu bị tiểu đường thai kỳ? 

Bệnh tiểu đường thai kỳ sẽ tự động khỏi sau khi mẹ bầu sinh em bé. Tuy nhiên, để không gây ảnh đến sự phát triển của em bé thì trong quá trình mang thai, mẹ bầu cần hạn chế ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột. Bởi vì chúng sẽ làm phá vỡ sự cân bằng đường huyết do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào.

Bà bầu bị tiểu đường cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý
Bà bầu bị tiểu đường cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý. Ảnh internet

Bên cạnh đó, cacbonhidrates là thành phần chính tạo ra lượng đường trong máu, bao gồm carbonhydrates phức tạp và carbonhydrates đơn giản. Vì thế, bạn cần kiểm soát lượng carbonhydrates trong khẩu phần ăn. Trong đó, carbonhydrates đơn giản sẽ làm cho lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng, no nhanh và khiến mẹ ăn nhiều hơn. Nên bánh mì, bánh ngọt, cơm, kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu… là những dạng carbonhydrates đơn giản mẹ cần cắt giảm.

Còn carbonhydrates phức tạp sẽ có tác dụng hấp thu đường diễn ra chậm, giúp lượng đường trong máu ở mức ổn định. Do đó, các mẹ bầu nên bổ sung nhiều carbonhydrates phức tạp và ít chất béo bão hòa từ các loại trái cây táo, cam, lê, đào, các loại đậu, bắp… vào thực đơn hàng ngày của mình.

Ngoài ra, các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ như hoa quả tươi, rau xanh, ngũ cốc… mẹ bầu cũng cần bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để có thể giúp lượng đường trong máu không tăng quá cao sau bữa ăn.

Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì?

Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi bị tiểu đường thai kỳ mẹ bầu nên ăn các thực phẩm sau:

Khoai lang

Khoai lang là một trong loại thực phẩm tốt cho bà bầu bị tiểu đường
Khoai lang là một trong loại thực phẩm tốt cho bà bầu bị tiểu đường. Ảnh internet

Trong khoai lang có chứa Caiapo là thành phần giúp mẹ kiểm soát cholesterol xấu và lượng đường huyết trong máu hiệu quả. Để không làm ảnh hưởng lớn để chỉ số đường huyết trong máu, mẹ bầu nên khoai lang nướng hay chiên cả vỏ nhé.

Rong biển

Rong biển là thực phẩm có hàm lượng đường thấp gần như bằng 0. Bên cạnh đó loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Nên một trong những đáp án tốt nhất cho câu hỏi bà bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn gì? Đó chính là ăn rong biển.

Hơn nữa thành phần alginate – thành phần chiết xuất từ rong biển có thể sản sinh lượng insulin tiếp tục giúp kiểm soát chuyển hóa đường trong máu, hỗ trợ điều trị tiểu đường thai kỳ.

Cà rốt

Lượng đường trong cà rốt phải mất nhiều thời gian để chuyển hóa hết. Hơn nữa, chất xơ và beta-carotene trong cà rốt còn giúp kiểm soát lượng đường huyết trong máu ổn định.

Các loại đậu

Một trong những loại thực phẩm mẹ nên ăn đó là các loại đậu
Một trong những loại thực phẩm mẹ nên ăn đó là các loại đậu. Ảnh internet

Chất xơ có nhiều trong các loại họ đậu giúp cơ thể mẹ bầu no lâu nên lượng đường huyết trong máu sau khi ăn cũng được giữ ở mức ổn định.

Ăn uống là cách kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả nhất. Vì thế nếu chẳng may bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì mẹ bầu hãy bổ sung các loại thực phẩm trên vào chế độ ăn uống của mình nhé!

Tìm hiểu cụ thể bệnh tiểu đường có mang thai được không?

Tìm hiểu cụ thể bệnh tiểu đường có mang thai được không?

Tiểu đường là một trong những căn bệnh mà bất cứ chị em nào nếu có ý định mang thai đều cần phải dè chừng. Vì thế không ít các chị em băn khoăn lo lắng khi bị bệnh tiểu đường có mang thai được không? Một khi phát hiện bệnh mà trong mình đang có một sinh linh bé nhỏ thì cần phải xử lý ra sao?

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