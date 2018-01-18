Bật mí cách làm lòng heo hấp hành thơm lừng ăn là nghiền

Vào bếp 18/01/2018 10:24

Lòng heo hấp hành là một món ngon dân giã và hấp dẫn người ăn. Cách làm món này cũng rất đơn giản, chỉ cần chịu khó, bớt chút thời gian để thực hiện, đảm bảo sẽ có món ăn đậm đà không ai nỡ từ chối, bữa cơm gia đình thêm ấm cúng và đầy bổ dưỡng.

Qua nhiều biến tấu của người nấu, giờ đây món lòng heo hấp hành đã trở thành đặc sản mang đậm hương vị quê nhà của người dân Việt. Chẳng cần cần kì, phức tạp, chỉ với 1 nguyên liệu đơn giản là lòng heo và hành lá, bạn đã có được món ăn ngon không thể cưỡng nổi.

Nguyên liệu hoàn chỉnh để làm món lòng heo hấp hành

Nguyên liệu làm lòng heo hấp hành
Nguyên liệu làm lòng heo hấp hành. Ảnh internet
  • Lòng heo: 300gr.
  • Gừng tươi: 1 củ nhỏ.
  • Rau răm: 1 nắm.
  • Hành hoa: 6 nhánh.
  • Ớt hiểm: ½ quả.
  • Gia vị: đường, muối, tiêu, giấm.
  • Rượu trắng.

Cách làm món lòng heo hấp hành

Để làm món lòng heo hấp hành, dậy được vị thơm đặc trưng của hành lá thì bạn hãy thực hiện đúng theo hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Lòng heo rửa thật với nước lạnh, bóp với một nắm muối thô và 1 thìa canh giấm hoặc nước cốt chanh để loại bỏ hết chất nhờn, độ hôi của lòng heo.
  • Gừng cạo sạch vỏ, thái thành những sợi thật nhỏ và mảnh.
  • Hành lá cắt bỏ rễ, bỏ các lá úa, thái thành khúc khoản 3-4cm.
  • Rau răm nhặt sạch, bỏ cuống già, rửa sạch rồi chia đôi. Một nửa thái nhỏ, một nửa để nguyên.
  • Ớt rửa sạch, bỏ hạt, băm nhỏ.

Bước 2: Luộc lòng heo

Thái lòng heo thành miếng vừa ăn
Thái lòng heo thành miếng vừa ăn. Ảnh internet

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, lòng heo xuất hiện nhiều trong các bữa ăn thường ngày. Đặc biệt, trong các ngày lễ, tết món này càng không thể thiếu. Nhất là dịp lễ tết Nguyên Đán, khi nhà nhà đều mổ heo để làm giò, có nhân thịt để gói bánh chưng… Để lòng lợn khi luộc chín được mềm, trắng, giòn, thơm, thì bạn cần đun nước sôi, sau đó thêm chút gừng, 1 thìa canh rượu trắng và 1 thìa cà phê muối vào khuấy đều. Tiếp theo cho lòng heo vào chần sơ. Sau đó, vớt lòng heo ra, cho vào bát nước lạnh. Khoảng 3 phút sau thì vớt ra và thái thành những miếng vừa ăn.

Bước 3: Hấp lòng heo

Cho lòng heo vào 1 cái bát to, trộn đều cùng với với 1 thìa cà phê muối, ½ thìa đường, ½ thìa hạt tiêu, 1 thìa cà phê nước mắm, ớt băm, hành lá, rồi ướp trong 20 phút để ngấm đều gia vị.

Sau đó, bạn cho lòng heo vào một cái đĩa và mang đi hấp trong khoảng 7-10 phút, rồi lấy ra, ăn kèm với rau răm, húng bạc hà cực kỳ ngon.

Những lưu ý khi làm món lòng heo hấp hành

Lòng heo hấp hành
Lòng heo hấp hành. Ảnh internet

- Để lòng heo không bị đắng thì tuyệt đối không được bỏ qua bước bóp lòng heo kĩ bằng muối, giấm. Đồng thời, phải chần qua nước sôi rồi ngâm lạnh, như vậy lòng mới giòn, ngon và không bị giai.

- Nêm nếm các gia vị mắm, muối, đường, tiêu với lượng vừa đủ, không nên cho quá nhiều, vì dễ mất đi độ ngọt của lòng heo.

- Lòng heo phải nổi bật lên được hương vị đậm đà, sự ngọt bùi tự nhiên xen lẫn chút cay cay tê đầu lưỡi của lòng quyện với mùi gừng, thơm nồng mùi hành lá hấp dẫn.

Lòng heo hấp hành ăn cùng với cơm sẽ rất ngon. Đồng thời, món này cũng là đồ nhậu lý tưởng cho cánh mày râu. Vì thế, nhân dịp cuối tuần, các chị em hãy tranh thủ thời gian làm món này nhé! Vừa có bữa ngon, “nêm nếm thêm gia vị hạnh phúc” mà còn giữ chặt được chân chồng ở nhà cùng mình thưởng thức món ăn ngon.

Chúc các bạn làm món này thành công nhé!

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