Khám phá cách muối dưa giá ngon ăn liền đơn giản tại nhà

Để món dưa giá ngon và giòn, có vị chua chua ngọt ngọt thì bạn phải chọn được nguyên liệu tươi, đồng thời có công thức pha chế nước muối ngâm hoàn hảo. Đặc biệt, nếu muốn kích thích thị giác thì bạn cần phải biết phối hợp các màu sắc của nguyên liệu lại nhau. Lúc này, món dưa giá không chỉ đảm bảo “ngon về chất lượng mà còn đẹp về mẫu mã”. Chỉ cần thực hiện cách muối dưa giá ngon ăn liền theo đúng chỉ dẫn thì chắc chắn rằng sẽ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên.

Đường, muối.

Chanh hoặc giấm.

Hướng dẫn cách làm dưa giá ngon ăn liền

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Muốn dưa giá để được lâu thì bạn cần phải nhặt và phân loại giá thật kỹ. Hãy nhặt bỏ những cọng bị dập, để lại những cọng tươi, mọng, sau đó rửa sạch, để ráo.

Cà rốt gọt sạch vỏ, rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ thành sợi, cắt ngắn bằng cọng giá, để tô điểm cho món dưa giá thật đẹp mắt.

Hẹ nhặt bỏ những cọng héo vàng, rửa sạch và cũng cắt thành khúc bằng với cọng giá.

Bước 2: Làm nước để muối giá

Bạn dùng nước đun sôi để muối giá. Cho nước này vào 1 cái thau sạch, rồi thêm đường, muối, chanh vào hòa tan (tùy theo khẩu vị của từng gia đình mà độ chua, mặn, ngọt bạn nêm cho hợp lý).

Bước 3: Trộn đều nguyên liệu

Cho nước muối vào nguyên liệu rồi trộn đều. Ảnh internet

Sau khi làm xong nước muối thì bạn hãy cho toàn bộ cách nguyên liệu đã sơ chế vào trộn đều, để khoảng 15-20 phút cho ngấm đều gia vị.

Bước 3: Cho giá vào hũ

Bạn cho tất cả nguyên liệu đã được trộn đều với hỗn hợp nước muối vào 1 cái hũ có nắp đậy. Sau đó nhẹ nhàng dùng đũa sạch nhấn phần giá, cà rốt xuống cho ngập nước. Để khoảng vài giờ khi trở nên hơi chua, giòn giòn thì có thể lấy ra ăn được ngay.

Món dưa giá muối xổn này chỉ nên chế biến và ăn trong ngày là ngon nhất. Nếu để quá lâu, dưa giá sẽ mất đi độ giòn giòn, dai dai, trở nên chua và nhũn ra. Không chỉ có dịp Tết mà hàng ngày bạn cũng nên thường xuyên làm món này cho gia đình mình thưởng thức nhé! Bởi khi ăn chúng có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và làm đẹp da.

Theo các chuyên gia, một làn da muốn mịn màng, săn chắc, khỏe mạnh thì cần phải được chăm sóc từ bên trong, cung cấp đủ các dưỡng chất để da khôi phục sức sống sau một ngày làm việc mệt mỏi, phải tiếp xúc với khói bụi ngoài môi trường. Dưa giá chứa nhiều chất oxy hóa, vitamin E, vitamin C, vì thế khi ăn món này đều đặn sẽ có tác dụng hấp thu tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt, làm sạch lỗ chân lông, hạn chế nhăn và thâm, giúp da mặt bớt khô, căng mịn màng trắng sáng hơn.

Món dưa giá. Ảnh internet

Đặc biệt là theo Đông y, để chữa bệnh da khô, nếp nhăn, đồi mồi thì chỉ cần lấy 500g giá đậu tương phơi khô đem rang lên, tán mịn, trộn với rượu trắng. Uống 3 g hỗn hợp này mỗi lần, ngày ba lần, liên tục ba tháng, da mặt sẽ tươi sáng và đẹp hơn.

Vì thế, muốn tận dụng hết được lợi ích từ giá, thì ngoài học cách muối dưa giá ngon ăn liền, thì bạn có thể ăn giá sống, hoặc trộn giá thành món salad để ăn đều được nhé!