Tìm hiểu cách điều trị Polyp cổ tử cung hiệu quả mà các chị em cần biết!

Polyp cổ tử cung có nguy hiểm không là một trong những câu hỏi được không ít chị em phụ nữ ngày nay quan tâm. Đặc biệt, với những biểu hiện không rõ ràng của tình trạng càng làm chúng ta lo lắng hơn. Đa phần các chị em đều vô cùng hoang mang lo lắng khi nhận thông tin về căn bệnh này, nhưng với sự phát triển của ngành y học thì hiện nay căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, các chị em cần phải hiểu biết sơ bộ về căn bệnh này để phối hợp cùng với bác sĩ điều trị đạt được kết quả tốt, nhanh chóng phục hồi sức khỏe . Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay thôi nào!

Những u nhỏ Polyp có thể có kích thước từ nhỏ bằng hạt gạo cho đến rất lớn (đường kính hơn 10cm), có màu hồng, có đầu mềm, khi chạm vào rất dễ chảy máu. Phần lớn các Polyp không gây ra triệu chứng gì, các chị em chỉ phát hiện được khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Polyp cổ tử cung là một bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30-35. Bệnh này xuất hiện các u nhỏ có thể xuất phát từ cổ tử cung ngoài hay trong buồng tử cung, chúng được cấu tạo bởi các tế bào tuyến tăng sinh phì đại, bao quanh bởi một khối mô đệm và tổ chức liên kết, đa số là lành tính.

Nguyên nhân gây Polyp cổ tử cung là gì?

Polyp cổ tử cung do nhiều nguyên nhân gây ra!

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hiện nay vẫn chưa thể khẳng định được chính xác đâu là nguyên nhân gây ra Polyp cổ tử cung. Tuy nhiên, theo như chẩn đoán thì căn bệnh này có thể do các nguyên nhân sau gây ra:

- Do viêm nội mạc cổ tử cung mãn tính hoặc viêm cơ cổ tử cung.

- Các vật chất khác trong tử cung như đặt vòng, vật chất khác tồn tại, gây ra viêm nhiễm.

- Lây nhiễm từ các bệnh như bệnh lao, amip và bệnh sán máng.

- Do phá thai nhưng nhau thai vẫn còn lưu lại, thời gian lâu dài sẽ dễ dẫn đến Polyp cổ tử cung.

Dấu hiệu nhận biết Polyp tử cung

Sau đây là một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết bệnh Polyp cổ tử cung mà các chị em cần lưu ý:

Chu kì kinh không đều là một trong những dấu hiện nhận biết Polyp cổ tử cung!

- Chu kì kinh không đều: Ngày kinh đến bất thường, không theo quy luật nên không đoán trước được. Phần lớn, các chị em sẽ bị chậm kinh, kinh nguyệt xuất hiện 2 lần/ tháng hoặc mất hẳn kinh nguyệt.

- Chảy máu giữa các chu kì kinh nguyệt: Có thể kinh nguyệt có đều nhưng sẽ xuất hiện tình trạng chảy máu bất thường. Đây cũng là dấu hiệu khá rõ ràng có thể bạn đang mắc bệnh phụ khoa nào đó chứ không riêng gì Polyp cổ tử cung.

- Lượng kinh nguyệt ra quá nhiều, ngày kinh kéo dài: Một khi bị Polyp cổ tử cung, thì kinh nguyệt thường ra quá nhiều so với trước đây, thậm chí còn kéo dài dẫn đến rong kinh.

Cách điều trị Polyp cổ tử cung

Polyp cổ tử cung là một khối u lành tính, vì thế việc điều trị không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì khối u phát triển ngày càng lớn và có thể biến đổi thành dạng tiền ung thư. Bên cạnh đó, bệnh này không hẳn sẽ gây ra vô sinh, những khả năng thụ thai sẽ giảm đáng kể, bởi Polyp sẽ cản trở tinh trùng đi vào gặp trứng hoặc có thể gây ra tắc cổ tử cung, bít kín cổ tử cung.

Cách điều trị Polyp cổ tử cung cho mỗi bệnh nhân là khác nhau vì còn tùy vào thể trạng của từng người, tùy vào tình trạng bị một hay nhiều khối Polyp, hay kích thước to, nhỏ của từng khối u:

Cần đi thăm khám sớm để bác sĩ đưa ra cách điều trị phù hợp!

- Khối u nhỏ có thể điều trị bằng thuốc hoặc vật lý trị liệu.

- Khối u lớn lên phải can thiệp bằng phương pháp ngoại khoa như cắt Polyp cổ tử cung và đốt chân cuống, mổ polyp cổ tử cung, xoắn polyp cổ tử cung,…

- Nếu phát hiện Poylp cổ tử cung kèm theo các viêm nhiễm phụ khoa khác thì cần điều trị viêm nhiễm dứt điểm rồi mới điều trị khối u Polyp.

- Nếu có tế bào biến chuyển ung thư thì phải cắt tử cung.

Cách phòng tránh bệnh Polyp cổ tử cung

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, do đó, các chị em nên để ý những điều sau đây để không phải bận tâm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi polyp tử cung có nguy hiểm không nữa nhé:

Theo dõi chu kỳ mỗi tháng:

Các bạn nên tập thói quen ghi chép và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Cách này nhằm kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, từ đó giúp phát hiện bệnh sớm và giúp quá trình điều trị được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thăm khám định kỳ:

Thăm khám định kỳ chưa bao giờ là thừa cả, đừng để đến khi bệnh trở nặng nhé!

Đây là việc mà hầu hết các chị em chúng ta ít quan tâm nhất. Thường thì chỉ đến khi bệnh phát triển nặng mới bắt đầu thăm khám và điều trị. Do đó, chúng tôi khuyến khích các bạn thăm khám định kỳ, để kịp thời phát hiện những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, có như vậy, việc điều trị mới dễ dàng và hiệu quả hơn.

Chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh:

Ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng là cách chăm sóc sức khỏe từ sâu bên trong!

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế rượu bia,... là những lời khuyên chúng tôi dành cho bạn. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cũng góp phần đẩy lùi nhiều căn bệnh khác trên cơ thể.

Tóm lại, polyp cổ tử cung là căn bệnh phụ khoa thường gặp mà các chị em nhất định không được chủ quan. Chính vì vậy, để biết chính xác mình đang ở giai đoạn nào, các chị em cần phải sớm đi thăm khám, để bác sĩ chẩn đoán và đưa ra cách điều trị Poly cổ tử cung phù hợp và tiết kiệm tối đa chi phí phải chi trả nhé! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh, đẹp xinh mỗi ngày nhé!