Cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi

Chữa đau răng ở những phụ nữ mang thai thường gặp nhiều khó khăn hơn, bởi dùng thuốc bừa bãi, hay tác động không đúng đều gây hại cho thai nhi. Đặc biệt, nếu dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm để trị đau buốt răng thì gây nguy cơ dị tật thai nhi cực kỳ cao.

Mẹ bị đau răng có ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi?

Đau răng khiến mẹ bầu khó chịu. Ảnh internet

Vào năm 1996, lần đầu tiên thế giới công bố kết quả nghiên cứu là viêm lợi, viêm nha chu, đau nhức răng ở phụ nữ có thai là một trong những nguyên nhân dẫn đến sinh non, sinh nhẹ cân, tiền sản giật. Cũng vào năm 2014, nghiên cứu đầu tiên ở Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho thấy, trong nhóm thai phụ sinh non tháng có 98,7% bị viêm lợi; 30,3% bị viêm nha chu, còn ở nhóm thai phụ sinh đủ tháng chỉ có 87,5% bị viêm lợi, 16,4 % bị viêm nha chu. Từ đó cho thấy, các chị em mắc bệnh răng miệng khi mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến sinh non, sinh nhẹ cân, tiền sản giật.