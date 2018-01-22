Khi mang bầu, cơ thể của các chị em sẽ có sự thay đổi về nội tiết tố, hệ miễn dịch kém, dễ dẫn đến mắc các bệnh về xương khớp, thần kinh, đặc biệt là các bệnh răng miệng. Nếu mẹ bầu chữa trị không đúng cách sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi. Vì thế, các chuyên ra khuyến cáo, các mẹ bầu cần đi thăm khám sớm, để bác sĩ chẩn đoán, đưa ra cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi, giúp em bé phát triển tốt trong thời gian thai kỳ.

Chữa đau răng ở những phụ nữ mang thai thường gặp nhiều khó khăn hơn, bởi dùng thuốc bừa bãi, hay tác động không đúng đều gây hại cho thai nhi. Đặc biệt, nếu dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm để trị đau buốt răng thì gây nguy cơ dị tật thai nhi cực kỳ cao. Mẹ bị đau răng có ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi? Đau răng khiến mẹ bầu khó chịu. Ảnh internet Vào năm 1996, lần đầu tiên thế giới công bố kết quả nghiên cứu là viêm lợi, viêm nha chu, đau nhức răng ở phụ nữ có thai là một trong những nguyên nhân dẫn đến sinh non, sinh nhẹ cân, tiền sản giật. Cũng vào năm 2014, nghiên cứu đầu tiên ở Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho thấy, trong nhóm thai phụ sinh non tháng có 98,7% bị viêm lợi; 30,3% bị viêm nha chu, còn ở nhóm thai phụ sinh đủ tháng chỉ có 87,5% bị viêm lợi, 16,4 % bị viêm nha chu. Từ đó cho thấy, các chị em mắc bệnh răng miệng khi mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến sinh non, sinh nhẹ cân, tiền sản giật.

Hậu quả của việc sinh non, sinh nhẹ cân, tiền sản giật vô cùng nặng nề, trẻ dễ bị tử vong hoặc mắc bệnh mãn tính như bệnh bại não, nhận thức kém, khả năng nhìn kém, tăng động/tự kỷ… khó hòa nhập với cuộc sống cuộc đồng. Vì thế, khi bị đau răng, các mẹ bầu không nên tự ý chữa trị, dùng thuốc bừa bãi, để tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi Để điều trị đau răng cho mẹ bầu, không được làm dụng các loại thuốc kháng sinh. Bởi các loại thuốc kháng sinh thường dùng để điều trị đau răng như: Tetracycline, Doxycycline, Metronidazole có thể gây những tác dụng bất lợi cho thai nhi.

Đau răng ảnh hướng rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Ảnh internet Tuy nhiên, nếu sợ ảnh hưởng đến thai nhi mà không điều trị đau răng thì em bé rất có thể sẽ bị thiếu dinh dưỡng vì mẹ không ăn uống được nhiều. Đồng thời, trẻ có nguy cơ thiếu men răng do lây từ mẹ. Do đó, cách chữa trị đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi mà mẹ bầu nên áp dụng là dùng các phương pháp từ dân gian. Chữa đau răng bằng lá lốt Cách này rất hữu dụng với bà bầu, có thể dùng được cả thân, lá và rễ của cây lá lốt để điều trị đau răng. Bởi chúng chứa nhiều alkaloid tinh dầu và benzylacetat đều là những chất kháng khuẩn tốt, nên có tác dụng nhanh, giảm đau an toàn cho mẹ bầu. Mẹ bầu hãy lấy thân, lá, rễ của cây lá lốt sắc nước đặc và ngậm liên tục trong 3 – 4 ngày để thuyên giảm cơn đau. Chữa đau răng bằng cách ngậm nước muối Pha muối ăn với nước ấm và dùng để súc sạch miệng thuờng xuyên sau khi đánh răng. Cách này cũng giúp giảm đau, chăm sóc sức khỏe răng miệng bà bầu rất tốt, mà lại an toàn cho thai nhi. Chữa đau răng bằng tỏi tươi Tỏi được xem là “thần dược” diệt khuẩn, kháng viêm, giảm đau. Vì thế mỗi khi mẹ bầu đau nhức răng thì có thể giã nát vài tép tỏi và vài hạt muối biển và đắp vào chỗ nhức tầm 10 phút, cơn đau sẽ từ từ thuyên giảm. Chữa đau răng cho bà bầu bằng gừng tươi Gừng tươi chữa đau răng hiệu quả cho mẹ bầu. Ảnh internet Gừng có tính kháng khuẩn cực mạnh, giúp giảm đau tiêu sưng rất hiệu quả, nên khi bị đau răng mẹ bầu có thể ngậm nước trà gừng trong vòng 10 phút để điều hòa cơn đau. Hy vọng bài viết này đã cung cấp được thật nhiều điều bổ ích, giúp mẹ bầu tìm ra cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi để có thể giảm đau nhức nhanh chóng, nâng cao cải thiện “sức khỏe răng miệng”.

Muốn có con sớm thì làm sao để “yêu” bách phát bách trúng? Muốn có con sớm thì chuyện “ấy” phải được lên kế hoạch trước, chọn đúng thời điểm vàng để “yêu”, như vậy mới sớm gặt hái được thành quả.

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