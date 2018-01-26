Đầu năm, mọi người thường đi chùa để cầu bình an, may mắn cho cả năm. Tuy nhiên, đối với bà bầu, nhiều nơi cho rằng cơ thể không được “sạch sẽ” nên đi lễ chùa đầu năm không tốt cho em bé, dễ bị “bắt” mất con… Vậy sự thật có đúng thế không, để có câu trả lời chính xác, bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm hiểu cụ thể vấn đề bà bầu có nên đi chùa đầu năm không nhé!

Hiện nay, kiêng kị không chỉ dừng lại ở chế độ dinh dưỡng, tập luyện mà còn liên quan đến cả những vấn đề về tâm linh. Hơn nữa, là một đất nước có hệ thống tín ngưỡng và tập tục khá phát triển, người Việt thường đặt ra một số kiêng kị đối với bà bầu. Do quan niệm của dân gian, nhiều người vẫn lo sợ việc bà bầu đi vào chùa sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Do đó, nhiều chị em có thai và muốn đi chùa để xin lộc cho gia đình, nhưng lo lắng không biết bà bầu có nên đi chùa đầu năm không là điều hiển nhiên. Bà bầu có nên đi chùa đầu năm không? Bà bầu đi chùa đầu năm tốt cho mẹ và bé. Ảnh internet Theo các chuyên gia tín ngưỡng bà bầu đi lễ chùa đầu năm sẽ tốt cho cả mẹ và con. Bởi từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chuyện cấm phụ nữ mang thai lên chùa, bởi chuyện sinh nở không ảnh hưởng gì khi đi lễ chùa. Việc đi lễ chùa còn giúp cho bà bầu tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn, tư tưởng thoải mải, cầu bình an cho cả mẹ và con. Về mặt tâm linh đi chùa còn rất tốt cho việc sinh nở.

Tuy nhiên, bà bầu không nên đi lễ chùa xa, có thể đi chùa làng, chùa gần nào cũng được, vì ở đâu cũng đều thờ Phật và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với con người. Trước khi đi lễ Phật, mẹ bầu cần phải lên kế hoạch trước, chọn thời gian đi lễ phù hợp, đảm bảo có sức khỏe tốt và an toàn cho thai nhi. Mẹ bầu cần phải phân biệt rõ chùa, đền và miếu. Mẹ bầu có thể đi chùa, những không nên đi đến đền và miếu dịp đầu năm, bởi những địa chỉ tâm linh này có tính chất hoàn toàn khác nhau.

- Chùa là nơi thờ phật, một tôn giáo lớn thứ 2 trên thế giới về mặt tín đồ. - Đền là nơi thờ các vị thánh hoặc các nhân vật lịch sử có công với đất nước được nhân dân suy tôn và lập đền thờ. Còn miếu là công trình để thờ một vị thần bản địa nào đó có công đối với vùng đất này. Bà bầu nên đi chùa gần để tránh mệt mỏi. Ảnh internet Nếu như việc đi chùa có lợi cho bà bầu và thai nhi, thì việc tới đền, miếu lại không tốt theo tâm linh. Bởi trong hệ thống đền miếu, có thờ nững vị thần, vị thánh dữ hoặc những vị thánh rất kị “đàn bà”. Vì thế, mẹ bầu không nên đi đến miếu hay đền dịp đầu năm, để tránh xảy ra các rủi ro không cần thiết. Khi đi chùa đầu năm bà bầu cần lưu ý những gì? Khi đi chùa đầu năm, bà bầu cần lưu ý một số điều sau đây: - Tránh những chùa lớn, nổi tiếng và quá đông đúc vì nơi đây thường thiếu không khí không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, việc chen lấn có thể khiến bà bầu sảy chân ngã, làm sảy thai. - Chỉ nên đi lễ chùa nếu cơ thể khỏe mạnh. Nếu sức khỏe không tốt thì nên ở nhà nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều ảnh hưởng xấu đến thai nhi. - Khi đi chùa đầu năm, mẹ bầu nên dành thời gian để tham quan, thư giãn về tinh thần, tạo quãng nghỉ để cơ thể không bị quá sức. - Tránh đi chùa ở trên núi, vì phải đi bộ nhiều, gây mệt mỏi, không tốt cho thai nhi. Bà bầu không nên đi chùa nơi quá đông người dễ bị chen lấn xô đẩy. Ảnh internet Hy vọng với những thông tin bài viết chia sẻ, các chị em đã hiểu rõ bà bầu có nên đi chùa đầu năm không, để dễ dàng lên lịch đi lễ thuận tiện, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Tìm hiểu cách điều trị Polyp cổ tử cung hiệu quả mà các chị em cần biết! Để loại bỏ khối Polyp hoàn toàn, không tái phát trở lại, là điều mà bất kỳ nào chị em nào cũng mong muốn khi mắc phải căn bệnh này. Vậy đâu là giải pháp điều trị cho căn bệnh này?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-bau-co-nen-di-chua-dau-nam-269230.html