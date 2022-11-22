Khám phá nên ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc giúp dễ thụ thai?

Mẹ bầu 22/11/2022 13:42

Nên ăn gì để tốt cho trứng và niêm mạc giúp dễ thụ thai là điều được nhiều các cặp vợ chồng quan tâm, nhất là vợ chồng hiếm muộn, mong muốn có con sớm. Bài viết sau đây sẽ tiết lộ các thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến vấn đề này nhé!

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Vợ chồng bạn đang có nhu cầu có thêm thành viên mới, nhưng lại chưa biết cần bổ sung thực phẩm nào để quá trình thụ thai được diễn ra hiệu quả và suôn sẻ hơn? Đừng lo lắng, câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

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 Chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thụ thai!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu vợ chồng bạn đang cố gắng để thụ thai, người vợ cần có một chế độ ăn uống cân bằng nhằm cải thiện chức năng buồng trứng và làm dày niêm mạc điều này góp phần không nhỏ cho việc thụ thai thành công. Chính vì vậy, trước hết, bạn phải hiểu được các vai trò của trứng và niêm mạc thì mới có thể họn được loại thực phẩm tốt để việc thụ thai dễ dàng hơn.

Vai trò của trứng và niêm mạc trong việc thụ thai

Trứng và niêm mạc là hai bộ phận quan trọng trong hệ cơ quan sinh dục của nữ. Nếu một trong 2 bộ phận này gặp “trục trặc” sẽ dẫn đến vô sinh rất cao.

Vai trò của niêm mạch tử cung

Niêm mạc tử cung còn có tên gọi khác là nội mạc tử cung, có tác dụng bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong của tử cung. Niêm mạc tử cung đủ tiêu chuẩn để đảm bảo cho sự thụ thai nhanh cần có lớp nội mạc tử cung phát triển nhiều và dày lên chuẩn bị cho sự rụng trứng và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình làm tổ của trứng đã được thụ tinh trong tử cung.

Niêm mạc và trứng có vai trò quan trọng trong quá trình thụ thai
Niêm mạc và trứng có vai trò quan trọng trong quá trình thụ thai!

Còn nếu nội mạc tử cung quá mỏng sẽ gây khó khăn cho việc bám dính và làm tổ của trứng đã thụ tinh, sẽ dễ bị sảy thai. Ngược lại, khi lớp niêm mạc quá dày, thì việc thụ thai sẽ gặp khó khăn.

Vai trò của trứng

Ở vòng đời của một người phụ nữ, trứng chỉ có một số lượng nhất định, cụ thể, mỗi tháng chỉ có 1 tế bào trứng trưởng thành và rụng khỏi buồng trứng. Khi trứng rụng khỏi buồng trứng, sẽ rơi xuống ống dẫn trứng, sống được khoảng 24 giờ. Đó là lý do, bạn phải căn đúng thời điểm vàng để quan hệ, thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn.

Bên cạnh đó, trứng khỏe mạnh và tốt nhất là khi có đủ nhiễm sắc thể thích hợp và khả năng kết hợp những nhiễm sắc thể này với nhiễm sắc thể của tinh trùng. Ở ngày rụng trứng nang trứng đạt được kích thước 18-23mm.

Vậy nên ăn gì để nâng cao chất lượng trứng và tăng khả năng thụ thai?

Ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc giúp dễ thụ thai

Chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học sẽ giúp cho việc có em bé dễ dàng hơn. Vì thế, khi gặp vấn đề về buồng trứng hay niêm mạc tử cung, các chị em cần bổ sung các thực phẩm sau để giúp tăng cường “sức khỏe” cho 2 bộ phần này.

Các loại thực phẩm tốt cho niêm mạc tử cung

- Lá mâm xôi: Có nhiều tác dụng đối với sức khỏe, đặc biệt đối với tử cung phụ nữ. Đây là vị thuốc bổ tự nhiên, lành mạnh, có chứa nhiều carotenoid, viatamin, axit citric, sắt, canxi, photpho, rất tốt cho niêm mạc tử cung.

- Lá cây tầm ma: Cung cấp nhiều chất sắt và vitamin C, giúp nuôi dưỡng máu và cải thiện sức khỏe cho niêm mạc tử cung.

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 Lá cây tầm ma rất tốt cho niêm mạc tử cung!

- Gốc Đông Quai: Giàu vitamin C, tăng sự lưu thông máu về tử cung.

- Hoa râm bụt: Giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt, đưa lượng máu phù hợp đến tử cung.

- Đậu nành: Rất giàu chất phytoestrogen và là nguồn dinh dưỡng cực tốt làm tăng nội mạc tử cung.

- Cà rốt: Chứa rất nhiều vitamin A - hợp chất vô cùng quan trọng cho một tử cung khỏe mạnh, nhất là đối với niêm mạc tử cung.

Ngoài ra, những thực phẩm giàu vitamin E và L-Arginine cũng cần thiết đối với nội mạc tử cung, nhằm giúp thúc đẩy sự tăng trưởng biểu mô tuyến, đồng thời kích thích các mạch máu cung cấp cho các mô, làm niêm mạc tử cung dày lên và tăng cường sự vận chuyển máu đến tử cung phụ nữ.

Các loại thực phẩm tốt cho buồng trứng

- Thực phẩm giàu crom như: Khoai lang, ngô, hải sản, táo, cam, chuối, cà chua, rau bina, bông cải xanh, hành tây, húng quế, rau diếp, ớt, củ cải đường, nấm,…rất tốt cho trứng, chống lại sự đề kháng insulin và hạn chế lượng đường trong máu, dẫn đến ổn định sự cân bằng hormon trong cơ thể, sự rụng trứng sẽ diễn ra điều độ.

- Các loại đậu như đậu nành, đậu lăng giàu chất đạm, chất xơ, vitamin nhóm B giúp tăng cường nội tiết tố nữ, thúc đẩy sự gặp gỡ giữa tinh trùng và buồng trứng.

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 Các loại đậu giúp tăng cường nội tiết tố, thúc đẩy trứng và tinh trùng gặp nhau!

- Các loại hạt như hạt lanh, hạt vừng, hạt hướng dương…chứa nhiều vitamin, canxi, magie, kẽm, omega-3…là những dưỡng chất hỗ trợ đắc lực cho buồng trứng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, quả bơ, cải xoăn, rau màu xanh đậm cũng là những thực phẩm tốt cho buồng trứng và niêm mạc tử cung, mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày nhé!

Trên đây là tổng hợp những thực phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình thụ thai cho các chị em. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em độc giả biết được nên ăn gì tốt cho trứng và niêm mạc để dễ thụ thai, sớm chào đón thành viên nhỏ cho tổ ấm mới của mình nhé!

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