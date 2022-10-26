Bà bầu bị phù chân mấy lần thì sinh, bạn đã biết chưa?

Phù chân là tình trạng sinh lý thường gặp phải, khiến cho bà bầu gặp khá nhiều bất tiện và khó khăn. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà tình trạng này có thể gặp sớm hơn hoặc muộn hơn. Hiện có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này, vì thế bạn cần tìm hiểu kỹ để có biện pháp khắc phục hiệu quả, giúp cho đời sống sinh hoạt của bà bầu dễ dàng và thuận tiện hơn. Để tìm hiểu chi tiết hơn, hãy cùng khám phá tất tần tật này về hiện tượng phù chân của mẹ bầu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Khi mang thai, cơ thể bà bầu sẽ tăng từ 9-12 kg, thậm chí có người tăng gần 20kg. Chính sự gia tăng về trọng lượng cơ thể này đã gây sức ép lên đôi chân, dẫn đến tình trạng phù nề. Bên cạnh đó, nội tiết tố trong cơ thể của mẹ bầu cũng có nhiều sự thay đổi khi mang thai, cũng khiến cho lượng máu dồn về chân nhiều hơn, lượng muối tăng nhưng lượng kali giảm, điều này cũng khiến cho chân, tay trở nên nặng nề và kém hoạt động hơn.

Có 3 nguyên nhân chính gây ra hiện tượng bị phù chân ở bà bầu như:

2. Đi giày dép cao, chật

Đi giày cao gót không chỉ gây phù nhân mà còn dẫn đến nhiều nguy cơ khác nữa!

Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho mẹ bầu bị phù chân vào những tháng cuối. Đi giày cao gót trọng lượng cơ thể sẽ bị dồn về phía trước, không được cân bằng, xương chậu bị nghiêng đi theo khiến đau nhiều ở vùng lưng dưới. Hơn nữa, nếu đi giày, dép cao mà còn chật thì sẽ khiến cho đôi bàn chân bị gò bó, khó chịu và phát sinh chứng viêm kẽ chân, nhất là kẽ ngón chân cái. Đồng thời, còn có thể làm cho thai phụ bị sưng tĩnh mạch và dễ dàng bị té ngã hơn,..

Bên cạnh đó, do tính chất, trong thời gian thai kỳ, cơ thể mẹ bầu sẽ tự động đẩy mạnh khả năng sản xuất khiến cho lượng máu được tạo ra nhiều hơn bình thường tới 50%, nên bà bầu hay bị phù chân là điều hiển nhiên.

3. Sự gia tăng áp lực trong các tĩnh mạch

Thai nhi càng lớn thì tử cung của bạn cũng trở nên lớn hơn, từ đó đặt áp lực lên tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch bơm máu trở lại tim từ các chi dưới. Áp lực càng lớn hiện tượng sưng phù chân càng xuất hiện nhiều hơn. Vì thế, các chuyên gia cho biết, bà bầu bị phù chân mấy lần thì sinh hoàn toàn không xác định được, đây chỉ là hiện tượng sinh lý thường gặp và chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh về điều này.

Chưa xác định được phù chân bao nhiêu lần mẹ bầu sẽ sinh.

Ngoài ra, bà bầu bị phù chân cũng do các nguyên nhân sau:

– Nhiệt độ cao.

– Đứng lâu.

– Làm việc nhiều và ít nghỉ ngơi.

– Thiếu kali.

– Ăn nhiều natri.

– Dùng nhiều caffeine.

Làm giảm hiện tượng phù chân ở các bà bầu như thế nào?

Để làm giảm hiện tượng bị phù chân ở bà bầu, hạn chế gây ảnh hưởng đến thai nhi, thì các bạn hãy lưu ý một số điều sau:

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng

Dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng phù chân mà còn có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Vì vậy các mẹ bầu cần phải cân bằng và bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Đừng quên bổ sung các loại vitamin C, E, P… để giúp tăng cường bảo vệ thành tĩnh mạch. Đồng thời, ăn nhiều thực phẩm giàu kali và hạn chế những món ăn quá mặn, vì muối sẽ khiến cơ thể bị trữ nuớc, gây phù chân.

Uống đủ nước

Uống đủ nước luôn là thói quen được nhiều chuyên gia khuyến nghị!

Nước giúp các mẹ bầu đào thải hết các độc tố trong cơ thể ra ngoài. Đồng thời, giúp các cơ quan chức năng trong cơ thể hoạt động hài hòa và nhịp nhàng hơn, tránh được quá trình tích lũy chất lỏng gây phù.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục nhẹ nhàng và điều độ giúp mẹ lưu thông máu, giảm phù nề chân!

Tập thể dục giúp bạn giảm được tình trạng sưng phù ở chân mà còn rất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ cho cuộc “vượt cạn” sắp tới thành công. Yoga, bơi lội, đi bộ… là những bộ môn giúp máu được lưu thông tốt hơn, giảm bớt tình trạng phù chân và tinh thần thoải mái, dễ chịu.

Ngủ đúng cách

Massage chân cho mẹ bầu để giảm bị phù!

Thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ để tránh gây sức ép cho một phần cơ thể. Nên kê thêm một chiếc gối dưới chân khi nằm hoặc ngồi để giúp máu lưu thông xuống phía chân. Bên cạnh đó, để giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm bớt những cơn đau khó chịu, bạn có thể massage thường xuyên cho cổ chân theo một vòng tròn lớn sau đó gập bàn chân lại rồi tiếp tục massage các ngón chân theo chiều kim đồng hồ. Mỗi ngày thực hiện 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút cho mỗi bên chân.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin trả lời cho câu hỏi "bà bầu bị phù chân mấy lần thì sinh?", cùng những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng phù chân này cho mẹ bầu. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em biết hướng giải quyết hợp lý cho tình trạng phù chân này và có được một thai kỳ bình an và khỏe mạnh, để sẵn sàng đón chào một thành viên mới của gia đình nhé!