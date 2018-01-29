Điểm danh các loại thực phẩm ngày Tết cho bà bầu cực kỳ bổ dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt gà là một trong những thực phẩm ngày Tết cho bà bầu cực kỳ bổ dưỡng, bởi ngoài những chất chất albumin, chất béo thì loại thịt này còn chứa các loại vitamin A, B1, B2, C, E, canxi, phốt pho, sắt, giúp cơ thể mẹ bầu dễ hấp thụ và tiêu hóa.

Dưới đây là những loại thực phẩm ngày Tết cho bà bầu cực kỳ bổ dưỡng, vừa tốt cho mẹ và bé yêu trong bụng.

Trứng gà chứa nhiều các dưỡng chất như protein, choline, có tác dụng quan trọng cho sự phát triển trí não của thai nhi và giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh như tật nứt đốt sống. Do đó, mẹ bầu nên ăn trứng thường xuyên, 3-4 quả/tuần và phải ăn cả lòng đỏ lẫn lòng trắng vì choline có trong lòng đỏ trứng.

Khi ăn thịt gà thường xuyên, sẽ tốt cho não bộ, giảm stress. Do hàm lượng protein và phức hợp của amino axit trong thịt gà sẽ hưởng tích cực đến não bộ, làm phấn chấn tinh thần, giảm sự lo lắng đồng thời có tác dụng cải thiện huyết áp và nhịp tim.

Thịt bò

Đây là loại thực phẩm thường có sẵn trong tủ lạnh của mỗi nhà trong ngày Tết. Thịt bò vừa bổ sung Protein, sắt và vitamin B6 cho mẹ bầu. Những chất này giúp cho mô và sự phát triển trí não của em bé phát triển đồng thời giảm tình trạng ốm nghén của mẹ, duy trì dây thần kinh khỏe mạnh.

Bông cải xanh (súp lơ)

Bông cải xanh. Ảnh internet

Bông cải xanh giúp cung cấp chất xơ, lutin, kẽm, vitamin A cho cơ thể. Đồng thời loại thực phẩm này còn chứa nhiều canxi, vitamin C và folate (dạng tự nhiên của axit folic), có tác dụng tốt trong việc ngừa dị tật cho thai nhi.

Rau cần tây

Trong rau cần tây chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú như carotene, vitamin C, nicotinic a-xit, mannite, có tác dụng thanh nhiệt, mát máu, tỉnh não, lợi tiểu, an thần và giảm huyết áp. Đối với những thai phụ bị huyết áp cao thường xuyên ăn rau cần tây có thể giúp giảm uyết áp, phòng tiền sản giật hiệu quả.

Bí đỏ

Thông thường ngày Tết sẽ dùng bí đỏ để nấu canh hoặc làm món hầm. Loại thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển tế bào thần kinh ở thai nhi, tăng cường hoạt tính cho tế bào não, phòng trị chứng cao huyết áp, chứng sưng phù khi mang thai, giúp đông máu nhanh, tránh trường hợp mất máu nhiều sau khi sinh.

Các loại trái cây

Ngày Tết, nhà nào cũng mua trái cây về cúng và để ăn. Đây chính là những thực phẩm ngày Tết cho bà bầu cực kỳ bổ dưỡng mà các chị em nên tận dụng. Các loại trái cây như cam, chuối, ổi, đào, quýt, sẽ bổ sung nhiều vitamin như A, C, E, axit folic, giúp nâng cao sức đề kháng cho mẹ và ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh thai nhi.

Quả óc chó

Quả óc chó. Ảnh internet

Quả óc chó chứa rất nhiều vitamin C và các chất dinh dưỡng khác giúp tăng cường cơ bắp trong thời kỳ mang thai, giảm mệt mỏi cho các mẹ trong giai đoạn mang thai. Ngoài ra, chúng còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ có hiệu quả diệt khuẩn. Đặc biệt, trong ba tháng cuối của thai kỳ ăn quả óc chó tăng cường quá trình tổng hợp lactogenic để giúp cho các bà mẹ chuẩn bị cho con bú.