Cách làm giò thủ bằng chai nhựa như thế nào? Bật mí cách làm siêu đơn giản tại nhà!

Thay vì mua ở ngoài có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao thì bạn hãy tự tay chọn những nguyên liệu sạch để học cách làm giò thủ bằng chai nhựa . Không những đảm bảo an toàn vệ sinh mà còn trọn vẹn nghĩa tình của người làm, các thành viên trong gia đình sẽ được thưởng thức món giò thủ homemade chất lượng tại nhà! Hãy cùng khám phá ngay thôi nhé!

Đĩa giò tượng trưng cho lòng ấm áp của tình người, cho gia đình trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà. Khi làm giò thủ có nghĩa là bạn đang cầu mong một năm mới an lành, tròn trịa, gia đình ấm no hạnh phúc. Bởi vậy mà trong những dịp đặc biệt của gia đình, nhất là dịp Tết cổ truyền, nhà nhà đều có sẵn món ngon hấp dẫn này trong nhà nhé!

Giò thủ được làm từ phần của thủ lợn như thịt tai, mũi và lưỡi lợn. Đây là món ăn truyền thống bao đời nay đã đi vào tâm khảm người Việt như một nét văn hóa ẩm thực cổ truyền.

Giò thủ - Món ăn mang hương vị truyền thống, đầy ý nghĩa của ẩm thực Việt!

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương, cứ dịp tết đến xuân về, mỗi gia đình sẽ mổ 1 con lợn rồi chia ra mỗi nhà một ít mang về gói bánh chưng và làm giò chả, phần còn lại sẽ làm giò thủ. Và tất nhiên làm giò thủ thì phải có đầy đủ mũi, tai, lưỡi heo. Tuy nhiên, do khẩu vị và sở thích ăn uống của từng nhà mà sẽ có cách phân chia các phần này cho phù hợp. Nếu sợ quá béo thì sẽ không cho phần mũi, nếu sợ giò khô quá thì không cho lưỡi vào. Nhưng còn tai heo thì không gia đình nào bỏ hết, vì phần này có sụn non, ăn sẽ giòn giòn, sần sật.

Tuy nhiên, công đoạn đòi hỏi để hình thành món ngon này cũng chẳng hề đơn giản đâu nhé, nhưng đừng vội lo lắng, với công thức siêu đơn giản sắp được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ dưới đây, các chị em có thế dễ dàng chế biến món giò thủ thơm ngon này tại nhà nhé!

Cách làm giò thủ bằng chai nhựa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

– Tai lợn: 500g. Nên chọn phần tai to bản, cắt phần tai ít mỡ.

– Thịt sỏ: 300g. Phần thịt này có thể chọn phần thịt mũi để tăng độ giòn hoặc phần thịt má trên để tăng độ sần sật.

– Thịt chân giò: 300g. Nên chọn phần thịt bắp chân.

– Mộc nhĩ: 50g.

– Hành khô.

– Dầu ăn, nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm…

– Chai nhựa. Tùy theo muốn làm giò to hay nhỏ thì chọn loại chai nhựa chọn phù hợp. Nhưng thông thường thì nên làm giò thủ bằng chai 1.5 lít. Bên cạnh đó cần chuẩn bị thêm chai thủy tinh hoặc chày để nén.

– Lá chuối.

Hướng dẫn cách làm giò thủ bằng chai nhựa

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Thịt cần cạo lông, rửa sạch rồi thái mỏng chỉ dài.

– Mộc nhĩ: ngâm vào nước sôi 3-5 phút sau đó ngâm với nước lạnh khoảng 1 tiếng để cho chúng nở to ra, cuối cùng rửa sạch và thái chỉ dài.

– Hành khô: bóc vỏ, thái lát.

– Chai nhựa: Cần vệ sinh sạch sẽ, để khô và cắt phần đầu chai thu nhỏ, đục khoảng 3-5 lỗ nhỏ ở đáy chai để khi nén, phần mỡ và nước trong giò thủ sẽ chảy ra.

– Lá chuối hơ qua lửa cho mềm, sau đó rửa sạch, lau khô.

Bước 2: Chế biến thịt

Tiến hành nấu nồi nước sôi, sau đó cho thịt đã thái vào, đảo qua đảo lại từ 5-7 phút, sau đó vớt hết váng, rồi đổ ra rổ cho ráo nước là được.

Bước 3: Xào thịt

Công đoạn xào thịt trước khi cho vào chai nhựa để ép!

Tiếp đó, bắc chảo lên bếp, rồi cho thêm dầu ăn và hành khô vào phi cho thật thơm, đến khi hành ngả vàng thì cho thịt vào đảo đều. Bạn cần đảo đề tay cho thịt chín vàng đều và tránh bị cháy. Đến khi thịt vàng và săn lại thì cho gia vị nước mắm và hạt nêm vào.

Cuối cùng, đến khi nào nước trong thịt ra hết và đã gần cạn thì bạn chỉ cần cho thêm mộc nhĩ và hạt tiêu vào, đảo qua thêm 3-5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Nén thịt

Bạn để cho thịt gần nguội thì tiến hành nén giò bằng chai nhựa. Trước tiên, tiến hành xúc thịt bỏ vào chai đã chuẩn bị, sau đó dùng chày hoặc chai thủy tinh để nén chặt thịt xuống. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng thêm dây chun để bó quanh chai nhựa cho chặt giò.

Đến khi thịt đầy chai thì bạn dùng lá chuối quấn quanh phần miệng và dùng dây buộc lại thật chặt lại là được.

Dùng chai nhựa để nén ép chặt thịt lại!

Sau cùng, bạn chỉ việc để chai đựng thịt ở ngoài khoảng 1-2 tiếng cho nước mỡ chảy bớt ra, sau đó đem bảo quản ở ngăn mắt tủ lạnh, sau 3-4 tiếng là có thể ăn được rồi nhé. Như vậy là đã hoàn tất món giò thủ bằng chai nhựa rồi đấy. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là cách làm giò thủ bằng chai nhựa cực kỳ dễ dàng và đơn giản tại nhà. Với những dịp lễ cuối năm đang đến gần như này, các chị em còn chần chừ gì mà không note ngay cách chế biến siêu hấp dẫn này lại nào? Chắc cần phải mất công tìm những cơ sở giò thủ chất lượng nhất nữa, bạn hoàn toàn có thể khiến cả nhà bất ngờ với món giò thủ homemade thơm ngon như ngoài tiệm này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!