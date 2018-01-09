Cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox như thế nào?

Vào bếp 09/01/2018 10:00

Cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox khá đơn giản, vô cùng tiện dụng. Bạn là người không khéo léo cũng có thể làm được món giò lụa thơm ngon, mang cái tết cổ truyền đến gần với mọi người nhờ cách này.

Giò lụa là món ăn phổ biến của người dân Việt trong dịp tết cổ truyền. Những ngày cận tết, món này được bày bán rất nhiều ở siêu thị, chợ... Tuy nhiên về chất lượng thì khó có thể kiểm định. Vì có rất nhiều cơ sở sản xuất “thiếu tình người” chỉ vì lợi nhuận trước mắt, làm giò kém chất lượng từ thịt bẩn. Do đó, bạn nên tự tay chọn nguyên liệu và học cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox để có thể làm được món này đảm bảo thơm ngon, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một cây giò lụa ngon thì cần phải chọn thịt tươi, tỉ lệ bột vừa phải, thời gian xay thịt nhồi thịt đủ giờ và sự cân bằng các gia vị. Theo đó, nguyên liệu làm 1 cây giò lụa gồm có:

Giò lụa là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết
Giò lụa là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết. Ảnh internet

- 500g thịt heo xay (có tỉ lệ 80% nạc và 20% mỡ).

- 30g bột bắp.

- 50ml nước đá.

- 15g bột nở.

- 1 muỗng cà phê tiêu trắng bột.

- 1 muỗng canh mắm

- ½ muỗng cà phê đường kính

- ½ muỗng cà phê hạt nêm

- Khuôn inox để gói giò lụa.

Cách làm giò lụa ngon bằng khuôn inox

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì bạn có thể tiến hành làm giò lụa được rồi. Đầu tiên, thịt xay mua về cho vào ngăn đá 45 phút, sau đó lấy ra trộn cùng bột bắp, bột nở, đường, hạt nêm, tiêu, mắm rồi bật máy xay ở tốc độ trung bình xay trong 15 phút.

Xay giò cùng các gia vị thật đều để có vị đượm đậm đà
Xay giò cùng các gia vị thật đều để có vị đượm đậm đà. Ảnh internet

Sau khi thịt nhuyễn và được trộn đều các gia vị thì cho 10ml nước đá lạnh vào và xay cho đều khoảng 15 giây và tiếp tục cho 10ml nước đá vào xay tiếp, khi nào hỗn hợp giò dẻo mịn có màu trắng hồng là đạt chuẩn.

Bạn vệ sinh khuôn inox sạch sẽ, rồi cho giò sống vào 1 miếng màng bọc thực phẩm sau đó cho vào khuôn ép lại là được. Tiếp theo, nấu một nồi nước sôi rồi cho cây giò vào hấp trong 45 phút. Khi nào giò chín thì lấy ra để nguội, cuối cùng cho vào tủ lạnh bảo quản.

Làm giò lụa bằng khuôn thì chỉ để ăn, không mang đi biếu được. Khi nào ăn, bạn hãy lấy giò lụa ra tháo bỏ lớp vỏ. Tiếp theo, dùng dao cắt lát mỏng hình bán nguyệt hay miếng tam giác tùy ý. Xếp lên dĩa, trang trí bằng dưa leo, cà chua, rau thơm rồi bày ra bàn cùng chén muối tiêu hay chén mắm là có thể thưởng thức được rồi.

Cách đánh giá giò lụa sau khi thành phẩm

Nếu giò lụa đạt các tiêu chuẩn sau đây, có nghĩa là đã đạt chuẩn:

- Giò chắc, có mùi thơm của tiêu.

- Giò trắng, không bị thâm, nhão.

- Mặt cắt của giò mịn, thịt kết dính với nhau, ăn không bị bở.

Giò lụa có thể ăn cùng với các loại xôi đậu xanh hay xôi gấc thì không ai có thể cưỡng lại hoặc có thể làm món nhậu ngon cho cánh mày râu. Để cảm nhận hết hương vị món ngon ngày tết và cảm nhận được sự tinh tết trong ẩm thực người Việt thì bạn hãy dành chút thời gian để làm giò lụa nhé!

Giò lụa làm bằng khuôn có nhược điểm là không thể mang đi biếu
Giò lụa làm bằng khuôn có nhược điểm là không thể mang đi biếu. Ảnh internet

Vì hạn chế là không thể mang đi biếu cho người thân và bạn bè. Do đó, ngoài làm giò lụa ngon bằng khuôn inox, bạn cũng nên làm thêm giò lụa bằng cách truyền thống gói lá chuối. Lúc này, giò có thêm mùi lá chuối quyện vào, thơm ngon hết nấc.

Hiện nay, giò lụa không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là món quà mà những con người xa quê cầm theo khi trở về nơi xa, cho đỡ nhớ nhà. Vì vậy, không chỉ có những người con ở tại quê nhà làm giò lụa, mà những người con nước Việt xa xứ, cứ đến Tết âm lịch, lại tìm mua bằng được các nguyên liệu để học cách làm giò lụa ngon để có thể đón một cái tết trọn vẹn ở nơi đất khách quê người.

Bật mí cách làm giò thủ ngon tại nhà

Bật mí cách làm giò thủ ngon tại nhà

Mâm cơm ngày tết mà thiếu đi món giò thủ thì sẽ không trọn vẹn. Bởi món giò thủ tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ và sung túc. Vì vậy, dù bận đến mấy, bạn cũng hãy dành ra chút ít thời gian để làm giò thủ cho gia đình thường thức. Muốn giò thủ thơm, ngon và có độ giòn, sần sật thì bạn hãy thực hiện cách làm giò thủ ngon tại nhà sau đây nhé!

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