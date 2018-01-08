Tìm hiểu cách làm giò thủ ngon bằng khuôn

Vào bếp 08/01/2018 11:52

Cách làm giò thủ ngon bằng khuôn luôn là phương pháp đơn giản nhất, vừa dễ làm lại tiết kiệm được công gói giò và nẹp giò. Dù là người yếu tay thì làm cách này vẫn đạt được món giò thủ “chuẩn”, thơm ngon, chắc, có độ giòn, kích thích vị giác của người ăn.

Hơn nữa, cách làm giò thủ ngon bằng khuôn cũng khá tiện lợi và cực kỳ hữu ích cho những chị em không có năng khiếu bếp núc cũng như giải quyết được vấn đề về thời gian eo hẹp của mình.

Để làm giò thủ bằng khuôn, bạn cần phải chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Các nguyên liệu làm giò thủ
Các nguyên liệu làm giò thủ. Ảnh internet

- Tai lợn: 500 gram.

- Thịt chân giò: 700 gram.

- Lưỡi lợn: 500 gram.

- Mộc nhĩ: 90 gram.

- Nấm hương: 40 gram.

- Bột canh, mì chính, hạt tiêu, hành khô, nước mắm…

Hướng dẫn cách làm giò thủ ngon bằng khuôn

– Bước 1: Khi mua tai lợn, lưỡi lợn về bạn đem rửa sạch và cạo sạch lông. Còn đối với lưỡi lợn thì trần qua nước sôi rồi cạo sạch các mảng trắng bám trên lưỡi, sau đó rửa lại thật sạch. Thịt chân giò cũng rửa và làm sạch lông.

Nấm hương và mộc nhĩ thì cắt châm, ngâm khoảng 1-2 tiếng.

– Bước 2: Cho tất cả các thịt tai, thịt chân giò và lưỡi lợn đã được làm sạch vào luộc sơ, cho thêm một chút muối và dấm vào nồi nước, để thịt trắng, không bị thâm, rồi đun sôi trong khoảng 2 phút. Sau đó tắt bếp và vớt thịt ra.

Luộc sơ các loại thịt đã chuẩn bị cho dể thái
Luộc sơ các loại thịt đã chuẩn bị cho dể thái. Ảnh internet

Lưu ý: Không nên luộc chín quá vì còn công đoạn xào thịt. Nếu luộc thịt chín quá thì giò làm ra sẽ bị khô.

– Bước 3: Sau khi vớt thịt ra thì cho ngay vào trong nước lạnh để rửa sạch, giúp loại bỏ bọt bẩn và để thịt không bị thâm. Sau đó, dùng con dao thật sắc thái mỏng và dài toàn bộ các loại thịt. Rồi cho bột canh, hạt nêm, hạt tiêu vào thịt, đảo đều và ướp trong vòng 30 phút để ngấm đều gia vị.

– Bước 4: Rửa sạch rồi thái nhỏ nấm hương và mộc nhĩ thành sợi. Mộc nhĩ, nấm hương khi cho vào giò vừa thơm lại tô điểm thêm cảm giác giòn, sần sật khi thưởng thức món này.

– Bước 5: Bắc một chiếc chảo lớn lên bếp, cho vào 2 thìa dầu ăn đun nóng lên rồi cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo cho các loại thịt đã ướp gia vị trước đó vào xào và đảo đều.

Đến khi nào thấy thịt săn lại là được, rồi tiếp tục cho thêm mộc nhĩ, nấm hương thái nhỏ cùng một chút nước mắm và rắc hạt tiêu vào cho dậy mùi rồi nêm nếm lại gia vị cho thật vừa miệng xào thêm khoảng 8 đến 10 phút thì tắt bếp. Để thịt gần nguội rồi cho vào khuôn.

– Bước 6: Chuẩn bị sẵn một chiếc khuôn giò đã được rửa sạch, rồi múc thịt đã xào vào, nhồi thịt thật chặt trước khi vặn vít chặt lại. Để khoảng 3-4 tiếng giò thủ chảy bớt mỡ, bạn tháo ra rồi sử dụng giấy bọc thực phẩm hoặc lá chuối gói giò lại, buộc kín và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Khi lấy ra ăn, bạn chỉ cần thái một khoanh giò vừa đủ rồi bày ra đĩa, chấm với nước mắm tiêu ớt nguyên chất sẽ rất thơm ngon. Lượng giò còn thừa thì bọc lại và bảo quản tiếp trong tủ lạnh.

Giò xào là món ăn vô cùng thích hợp để thưởng thức cùng với bánh chưng và dưa hành trong mâm cơm ngày Tết. Không những đậm đà mà còn xua tan đi cảm giác ngán, đầy bụng của các món thịt cá chiên đầy dầu mỡ.

Vì thế thay vì ngại làm, mua giò thủ ở ngoài chợ tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì bạn hãy tự học cách làm giò thủ ngon bằng khuôn nhé!

Làm thế nào để đánh giá được cách làm giò thủ ngon bằng khuôn đạt chuẩn?

Món giò thủ làm bằng khuôn ngon là phải chắc, giòn giòn, sần sật
Món giò thủ làm bằng khuôn ngon là phải chắc, giòn giòn, sần sật. Ảnh internet

Nếu khi bạn lấy giò thủ ra ăn, cắt thành các khoanh nhỏ, các miếng thịt liên kết vào nhau, mặt cắt mịn. Đồng thời, khi ăn cảm nhận thấy mùi thơm của thịt, của gia vị hạt tiêu, cùng độ sần sật của tai heo và mộc nhĩ, ăn vừa miệng thì có nghĩa là bạn đã làm giò thủ thành công.

Còn nếu các miếng thịt trong giò thủ rời rạc, có mùi hôi, thì bạn cần xem lại cách làm giò thủ ngon bằng khuôn đi nhé!

Chúc bạn có một cái tết đầy ý nghĩa với món giò thủ thơm ngon, trọn vẹn nghĩa tình.

Bật mí cách làm món cơm chiên cá mặn chuẩn khẩu vị nhà hàng hạng sang

Bật mí cách làm món cơm chiên cá mặn chuẩn khẩu vị nhà hàng hạng sang

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