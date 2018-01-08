Bật mí cách làm giò thủ ngon tại nhà

Vào bếp 08/01/2018 11:49

Mâm cơm ngày tết mà thiếu đi món giò thủ thì sẽ không trọn vẹn. Bởi món giò thủ tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ và sung túc. Vì vậy, dù bận đến mấy, bạn cũng hãy dành ra chút ít thời gian để làm giò thủ cho gia đình thường thức. Muốn giò thủ thơm, ngon và có độ giòn, sần sật thì bạn hãy thực hiện cách làm giò thủ ngon tại nhà sau đây nhé!

Tết là thời điểm gần như duy nhất trong năm, những người thân, anh em, họ hàng trong gia đình mới có cơ hội để sum họp cùng nhau. Lúc này, mọi người mới có thời gian quay quần bên mâm cơm gia đình. Tất nhiên, trong mâm cơm đó luôn phải có món giò thủ để tất cả mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn. Vì thế, để có món giò thủ thơm ngon, trọn nghĩa tình, thì bạn chỉ cần hãy áp dụng cách làm giò thủ ngon tại nhà, sau 3-4 tiếng là có thể ăn được ngay.

Giò thủ - Món ăn không thể thiếu trong mâm cơn tết của gia đình người Việt
Giò thủ - Món ăn không thể thiếu trong mâm cơn tết của gia đình người Việt. Ảnh internet

Để làm món này, không thể thiếu được chiếc khuôn và những nguyên liệu sau:

- Tai heo: 500gr.

- Lưỡi heo: 500gr.

- Thịt phần chân giò đã rút xương: 300gr.

- Nấm Mèo: 50gr.

- Nấm Hương: 100gr.

- Hành tím: 2 củ.

- Lá chuối và dây lạt hoặc dây nilon.

- Hạt nêm, nước mắm và hạt tiêu.

Hướng dẫn cách làm giò thủ ngon tại nhà

Để làm được món giò thủ ngon, bạn hãy thực hiện tuần tự các bước sau đây:

Bước 1: Làm sạch nguyên liệu

- Lá chuối rửa sạch, lấy khăn lau khô là được.

- Hành tím bóc vỏ, rửa sạch, đập dập và băm nhỏ.

- Nấm mèo ngâm nước nóng khoảng 30 phút cho nở hoàn toàn, sau đó vớt ra, cắt bỏ chân và rửa sạch rồi xắt thành sợi nhỏ, dài.

- Nấm hương cũng mang đi ngâm nước nóng khoảng 10 phút, rồi cắt bỏ phần chân bị đen, rửa sạch và đem cắt nhỏ.

- Còn khuôn làm giò thì rửa sạch, phơi khô.

Bước 2: Sơ chế thịt

Sau khi luộc thì xong thì thái thành những miếng vừa ăn và ướp gia vị
Sau khi luộc thì xong thì thái thành những miếng vừa ăn và ướp gia vị. Ảnh internet

- Tai heo cạo sạch lông, rửa sạch.

- Thịt chân giò cũng cạo sạch lông rồi rửa sạch.

- Lưỡi heo cạo sạch mảng trắng bám trên lưỡi, sau đó rửa sạch với nước muối.

- Tiếp theo cho toàn bộ thịt vào nồi nước sôi luộc khoảng 3-4 phút, trong khi luộc thì cho thêm 1 muỗng muối, 1 muỗng giấm vào. Sau đó tắt bếp và vớt thịt ra rổ để ráo.

- Tiếp đó, cắt tất cả các loại thịt thành miếng nhỏ vừa ăn rồi ướp với 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nuóc mắm, ½ muỗng đường, 1 muỗng hành tím băm nhỏ và 1 muỗng cà phê tiêu. Tất cả trộn đều, ướp thịt trong khoảng 30 phút để ngấm đều gia vị.

Bước 3: Xào thịt

Bật bếp, chờ cho chảo nóng thì cho 1 muỗng dầu ăn vào tráng đều mặt chảo, rồi cho muỗng hành tím băm nhỏ vào phi thơm.

Khi hành phi dậy mùi thơm thì cho toàn bộ thịt heo đã ướp vào xào, đảo đều tay. Rồi nêm thêm ½ muỗng hạt nêm và ½ muỗng mắm vào, tiếp tục đảo cho thịt ngấm gia vị và chín đều. Đến khi thịt heo săn lại, cho thêm nấm mèo và nấm hương đã thái nhỏ vào, đảo đều đến khi thịt heo ra ít mỡ, lúc này các loại nấm đã ngấm đều gia vị thì tắt bếp.

Một lưu ý nhỏ: Bạn không nên xào thịt chín quá, như vậy giò sẽ khô cứng, không có độ giòn và béo nhất định.

Bước 4: Gói giò

Khi thịt đã chín, để cho gần nguội rồi đổ hết thịt lên lá chuối đã được chuẩn bị và tiến hành gói giò. Dùng dây lạt để cột chặt và định hình cho cây giò không bị móp méo. Tiếp theo cho cây giò vào khuôn inox và dùng chày nén giò xuống thật chặt. Cách này sẽ giúp giò chắc và bảo quản được lâu hơn. Khi gói xong thì bạn cho giò thủ vào tủ lạnh để bảo quan và dùng dần.

Tiêu chuẩn để đánh giá giò thủ ngon

Một cây giò thủ ngon sẽ đạt các tiêu chuẩn sau:

Giò sau khi thành phẩm sẽ chắc, ăn sần sật, thơm ngon thì mới đạt chuẩn
Giò sau khi thành phẩm sẽ chắc, ăn sần sật, thơm ngon thì mới đạt chuẩn. Ảnh internet
  • Giò thủ sẽ có đủ độ béo, gia vị được nêm nếm vừa miệng, miếng giò giòn, ngọt, thơm mùi của thịt cũng như có hương thơm của nấm và tiêu.
  • Giò thủ cũng phải có màu hơi hồng của thịt kết hợp với phần mỡ đông màu trắng xen kẽ với màu nâu của nấm.

Trên đây là cách làm giò thủ ngon tại nhà đơn giản để đón tết, đảm bảo an toàn cho bữa cơm tết sum vầy được vui vẻ, giàu giá trị dinh dưỡng.

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