Những thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên cho người gầy

Sức khỏe 15/03/2020 07:58

Những thực phẩm giúp tăng cân cho người gầy có thể cải thiện được chỉ số trọng lượng cơ thể, đồng thời bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, nâng cao thể trạng, sức khỏe.

Nội dung bài viết

Bạn có thể trạng gầy, bạn đã ăn rất nhiều nhưng vẫn không tăng cân đó có thể do nguyên nhân bạn lựa chọn thực phẩm cũng như lên thực đơn cho các bữa ăn chưa phù hợp. Bài viết này xin chỉ ra những thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên dành cho những người có thể trạng gầy gò.

Nhung thuc pham giup tang can tu nhien
Những thực phẩm giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp tăng cân hiệu quả 

Cùng liệt kê những thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên dưới đây:

  • Gạo: là thực phẩm quen thuộc với mọi gia đình, là món ăn tăng cân cho người gầy mà bạn không thể ngờ tới. Trong thành phần của gạo chứa hàm lượng lớn tinh bột, protein và calo, vì vậy việc ăn nhiều cơm trong các bữa ăn sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng, cho bạn một cơ thể đầy đặn hơn.

Bạn có thể sử dụng gạo chế biến thành nhiều món như: cơm, cháo, súp… để có thể dễ ăn hơn.

Nhung thuc pham giup tang can tu nhien 1
Gạo cung cấp nhiều tinh bột giúp bạn tăng cân nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet
  • Trứng: Trong thành phần của trứng chứa nhiều calo và protein, trung bình 1 quả trứng gà chứa tới 100 calo. Ngoài ra trong trứng chứa nhiều selen đóng vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất của cơ thể, giúp chuyển hóa thức ăn hàng ngày thành năng lượng, bạn cũng dễ dàng hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết, từ đó nhanh chóng gia tăng trọng lượng cơ thể.

Để tăng cân nhanh, bạn nên ăn từ 1 – 2 quả trứng mỗi ngày.

  • Sữa: Thành phần của sữa chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như: protein, carb và chất béo giúp người gầy tăng cân nhanh. Bạn nên uống 1 ly sữa mỗi ngày để cải thiện trọng lượng cơ thể.
Nhung thuc pham giup tang can tu nhien 2
Sữa cung cấp nhiều calo cần thiết cho người gầy – Ảnh minh họa: Internet
  • Phô mai: có chứa nhiều calo và chất béo, nếu bạn sử dụng phô mai với số lượng lớn thì cơ thể sẽ được bổ sung protein nhanh chóng. Ngoài ra trong phô mai còn có chứa nhiều đạm casein và calo rất thích hợp cho người gầy tăng cân.

Đây là một trong những thức ăn khuya giúp tăng cân hiệu quả, vì vậy bạn có thể ăn 1 – 2 miếng phô mai trước giờ đi ngủ để mang lại hiệu quả tốt nhất.

  • Chocolate: Một trong những món ăn đêm để tăng cân bạn có thể lựa chọn đó là chocolate, trong 100gr chocolate có khoảng 600 calo và các dưỡng chất khác như: chất xơ, magie, chất chống oxy hóa… là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Bạn có thể ăn 1 thanh chocolate trước khi đi ngủ để nhanh chóng tăng cân như mong muốn.
Nhung thuc pham giup tang can tu nhien 3
Ăn chocolate vào buổi tối giúp tăng cân nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet
  • Bơ: Nếu như bạn đang có băn khoăn phụ nữ gầy ăn gì cho béo thì bơ là gợi ý cho bạn. Đây là thực phẩm tăng cân cho nữ được rất nhiều chị em lựa chọn trong các bữa ăn hàng ngày, trong một trái bơ có khoảng 300 calo, 30gr chất béo và 18gr chất xơ bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Ngoài ra bơ cũng rất giàu vitamin và các khoáng chất hỗ trợ quá trình hấp thụ, chuyển hóa thức ăn trong cơ thể hiệu quả. 

Bạn có thể chế biến các món ăn từ bơ như: bơ dầm, sinh tố bơ, bơ nướng trứng…

Nhung thuc pham giup tang can tu nhien 4
Bơ cung cấp hàm lượng calo lớn tốt cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp tăng cân, tuy nhiên việc xây dựng thực đơn cho từng bữa ăn đối với những người gầy cũng quan trọng không kém. Trong phần tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên hiệu quả.

Thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên

Nguyên tắc để tăng cân là lượng calo nạp vào cơ thể phải lớn hơn lượng calo mà cơ thể đã tiêu thụ, ngoài ra cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, vitamin, các nguyên tố vi lượng giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ thức ăn, nhanh chóng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Với những người gầy kinh niên, ngoài bổ sung đầy đủ calo và dưỡng chất thì nên có thêm nhiều bữa ăn phụ trong thực đơn hàng ngày.

Thực đơn ngày 1

- Sáng: phở bò, sữa, sau đó ăn thêm 1 quả chuối

- Bữa phụ: uống 1 cốc ngũ cốc

- Trưa: cơm với thịt bò, canh bí đỏ nấu thịt lợn, tráng miệng bằng 1 quả chuối

- Bữa phụ: ăn hoa quả

- Tối: cơm, thịt kho, mướp đắng nhồi thịt

- Bữa phụ: 1 tô miến gà, 1 quả chuối

Thực đơn ngày 2

- Sáng: bánh cuốn, 1 cốc sữa, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 cốc sinh tố

- Trưa: Cơm, cá sốt cà chua, canh mồng tơi, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 bát cháo gà

- Tối: Cơm, đậu nhồi thịt, thịt băm nấu canh, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 bát canh thịt

Thực đơn ngày 3

- Sáng: 1 bát bún thịt hoặc cá, 1 cốc sữa, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 ly ngũ cốc

- Trưa: cơm, cá kho, canh xương lợn hầm bí, thịt bò, 1 quả chuối

- Bữa phụ: bánh mì và 1 hộp sữa

- Tối: cơm, thịt bò, canh tôm nấu rau, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 tô miến thịt

Thực đơn những ngày tiếp theo bạn có thể quay lại thực hiện từ ngày 1 đến ngày 3. Đây là những thực đơn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho người gầy kinh niên, các món ăn được thay đổi liên tục để bạn không cảm thấy ngán trong quá trình ăn.

Nhung thuc pham giup tang can tu nhien 5
Thực đơn cho người gầy kinh niên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu những thực phẩm giúp tăng cân hiệu quả, hy vọng những người có thể trạng gầy có thể tham khảo nội dung bài viết, từ đó xây dựng được một chế độ ăn hợp lý, nhanh chóng thay đổi được cân nặng như mong muốn.

Làm gì để tăng cân hiệu quả cho người gầy?

Làm gì để tăng cân hiệu quả cho người gầy?

Làm gì để tăng cân là vấn đề mà nhiều người gầy đang quan tâm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cải thiện tình trạng này với các phương pháp tự nhiên, an toàn và nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn tăng cân cho người gầy những món ăn đêm để tăng cân thực phẩm tăng cân cho nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm