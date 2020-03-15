Những thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên cho người gầy

Bạn có thể trạng gầy, bạn đã ăn rất nhiều nhưng vẫn không tăng cân đó có thể do nguyên nhân bạn lựa chọn thực phẩm cũng như lên thực đơn cho các bữa ăn chưa phù hợp. Bài viết này xin chỉ ra những thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên dành cho những người có thể trạng gầy gò.

Bạn có thể sử dụng gạo chế biến thành nhiều món như: cơm, cháo, súp… để có thể dễ ăn hơn.

Gạo cung cấp nhiều tinh bột giúp bạn tăng cân nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet

Trứng: Trong thành phần của trứng chứa nhiều calo và protein, trung bình 1 quả trứng gà chứa tới 100 calo. Ngoài ra trong trứng chứa nhiều selen đóng vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất của cơ thể, giúp chuyển hóa thức ăn hàng ngày thành năng lượng, bạn cũng dễ dàng hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết, từ đó nhanh chóng gia tăng trọng lượng cơ thể.

Để tăng cân nhanh, bạn nên ăn từ 1 – 2 quả trứng mỗi ngày.

Sữa: Thành phần của sữa chứa các chất Thành phần của sữa chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như: protein, carb và chất béo giúp người gầy tăng cân nhanh. Bạn nên uống 1 ly sữa mỗi ngày để cải thiện trọng lượng cơ thể.

Sữa cung cấp nhiều calo cần thiết cho người gầy – Ảnh minh họa: Internet

Phô mai: có chứa nhiều calo và chất béo, nếu bạn sử dụng phô mai với số lượng lớn thì cơ thể sẽ được bổ sung protein nhanh chóng. Ngoài ra trong phô mai còn có chứa nhiều đạm casein và calo rất thích hợp cho người gầy tăng cân.

Đây là một trong những thức ăn khuya giúp tăng cân hiệu quả, vì vậy bạn có thể ăn 1 – 2 miếng phô mai trước giờ đi ngủ để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Chocolate: Một trong Một trong những món ăn đêm để tăng cân bạn có thể lựa chọn đó là chocolate, trong 100gr chocolate có khoảng 600 calo và các dưỡng chất khác như: chất xơ, magie, chất chống oxy hóa… là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Bạn có thể ăn 1 thanh chocolate trước khi đi ngủ để nhanh chóng tăng cân như mong muốn.

Ăn chocolate vào buổi tối giúp tăng cân nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet

Bơ: Nếu như bạn đang có băn khoăn phụ nữ gầy ăn gì cho béo thì bơ là gợi ý cho bạn. Đây là Nếu như bạn đang có băn khoăn phụ nữ gầy ăn gì cho béo thì bơ là gợi ý cho bạn. Đây là thực phẩm tăng cân cho nữ được rất nhiều chị em lựa chọn trong các bữa ăn hàng ngày, trong một trái bơ có khoảng 300 calo, 30gr chất béo và 18gr chất xơ bổ sung đầy đủ dưỡng chất giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Ngoài ra bơ cũng rất giàu vitamin và các khoáng chất hỗ trợ quá trình hấp thụ, chuyển hóa thức ăn trong cơ thể hiệu quả.

Bạn có thể chế biến các món ăn từ bơ như: bơ dầm, sinh tố bơ, bơ nướng trứng…

Bơ cung cấp hàm lượng calo lớn tốt cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp tăng cân, tuy nhiên việc xây dựng thực đơn cho từng bữa ăn đối với những người gầy cũng quan trọng không kém. Trong phần tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên hiệu quả.

Thực đơn tăng cân cho người gầy kinh niên

Nguyên tắc để tăng cân là lượng calo nạp vào cơ thể phải lớn hơn lượng calo mà cơ thể đã tiêu thụ, ngoài ra cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, vitamin, các nguyên tố vi lượng giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ thức ăn, nhanh chóng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Với những người gầy kinh niên, ngoài bổ sung đầy đủ calo và dưỡng chất thì nên có thêm nhiều bữa ăn phụ trong thực đơn hàng ngày.

Thực đơn ngày 1

- Sáng: phở bò, sữa, sau đó ăn thêm 1 quả chuối

- Bữa phụ: uống 1 cốc ngũ cốc

- Trưa: cơm với thịt bò, canh bí đỏ nấu thịt lợn, tráng miệng bằng 1 quả chuối

- Bữa phụ: ăn hoa quả

- Tối: cơm, thịt kho, mướp đắng nhồi thịt

- Bữa phụ: 1 tô miến gà, 1 quả chuối

Thực đơn ngày 2

- Sáng: bánh cuốn, 1 cốc sữa, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 cốc sinh tố

- Trưa: Cơm, cá sốt cà chua, canh mồng tơi, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 bát cháo gà

- Tối: Cơm, đậu nhồi thịt, thịt băm nấu canh, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 bát canh thịt

Thực đơn ngày 3

- Sáng: 1 bát bún thịt hoặc cá, 1 cốc sữa, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 ly ngũ cốc

- Trưa: cơm, cá kho, canh xương lợn hầm bí, thịt bò, 1 quả chuối

- Bữa phụ: bánh mì và 1 hộp sữa

- Tối: cơm, thịt bò, canh tôm nấu rau, 1 quả chuối

- Bữa phụ: 1 tô miến thịt

Thực đơn những ngày tiếp theo bạn có thể quay lại thực hiện từ ngày 1 đến ngày 3. Đây là những thực đơn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho người gầy kinh niên, các món ăn được thay đổi liên tục để bạn không cảm thấy ngán trong quá trình ăn.

Thực đơn cho người gầy kinh niên - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu những thực phẩm giúp tăng cân hiệu quả, hy vọng những người có thể trạng gầy có thể tham khảo nội dung bài viết, từ đó xây dựng được một chế độ ăn hợp lý, nhanh chóng thay đổi được cân nặng như mong muốn.