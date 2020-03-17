Thiếu máu là tình trạng cơ thể thiếu hụt các tế bào hồng cầu, huyết sắc tố (hemoglobin) hoặc thiếu sắt, điều này chỉ ra rằng cơ thể bạn có thể sẽ không nhận đủ lượng oxy cần thiết, dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng hoạt động của các cơ quan khác. Biết được Người thiếu máu nên ăn gì sẽ giúp hạn chế những rủi ro đến sức khỏe người bệnh.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra bệnh thiếu máu. Ở những vùng kém phát triển, thiếu máu thường do dinh dưỡng kém hoặc thiếu các vi chất thiết yếu là nguyên nhân lớn thường gặp.

Công việc áp lực, ăn uống không đầy đủ chất dễ dẫn đến tình trạng thiếu máu nếu không can thiệp sớm

Còn ở một số vùng địa lý hoặc các chủng tộc đặc biệt, thiếu máu thường do khiếm khuyết gen di truyền. Ngoài ra, thiếu máu còn có thể do các nguyên nhân hiếm gặp như ung thư máu, ung thư đường tiêu hóa gây ra thiếu máu, mất máu trầm trọng.

Đối tượng người trưởng thành và người cao tuổi khi phát hiện cơ thể thiếu máu, thiếu sắt cần tầm soát nguyên nhân do ảnh hưởng của việc thiếu dinh dưỡng, bệnh đường tiêu hóa.

Thiếu máu trong trường hợp này có thể là là triệu chứng của ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng. Người cao tuổi khi thiếu máu không nên lo là vì có thể là hậu quả của nhiều bệnh lý trầm trọng, nên tìm gặp bác sĩ ngay khi phát hiện thiếu máu để có phương pháp điều trị kịp thời.

Dinh dưỡng kém và thiếu vi chất là nguyên nhân thường gặp gây thiếu máu

2. Triệu chứng thường gặp khi bạn thiếu máu

Đáng buồn là tình trạng thiếu máu nhẹ thường không có triệu chứng cụ thể mà chỉ được phát hiện tình cờ qua kiểm tra sức khỏe hoặc xét nghiệm một bệnh lý khác.

Một số biểu hiện bên ngoài của thiếu máu nhẹ:

+ Tâm lý không ổn định, tâm trạng thường gắt gỏng.

+ Cơ thể suy nhược hoặc mệt mỏi thường xuyên mặc dù không lao động nặng.

+ Nhức đầu kéo dài.

+ Thiếu tập trung khi suy nghĩ.

Tình trạng thiếu máu nặng sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe của bạn. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng dùng sức nhiều hoặc bị mất tập trung khi làm việc hàng ngày, da dẻ nhợt nhạt, xanh xao.

Một số biểu hiện bên ngoài của thiếu máu nặng:

+ Lòng trắng của mắt có màu xanh.

+ Móng tay giòn, dễ gãy.

+Đứng dậy thường dễ choáng váng..

+Màu da nhợt nhạt, xanh xao.

+ Khó thở, thở dốc.

+ Đau ở vùng lưỡi.

Thiếu máu có thể là một triệu chứng diễn tiến của ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng

2. Khi thiếu máu nên ăn bổ sung hoa quả gì?

Nhiều người tin rằng khi thiếu máu, việc bổ sung cho cơ thể các loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây sẽ tốt và an toàn hơn dùng các loại thuốc tân dược. Vậy khi bị thiếu máu chúng ta nên ăn quả gì để bổ sung lượng máu mà cơ thể thiếu hụt.

Bổ sung cho cơ thể các loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây sẽ tốt và an toàn hơn dùng các loại thuốc tân dược

+ Quả lựu

Lựu là một loại trái cây rất tốt đối với người bệnh thiếu máu. Lựu là nguồn cung cấp chất sắt, vitamin A, E,C dồi dào.

Axit ascorbic có trong loại quả này giúp tăng đáng kể lượng sắt cho cơ thể, điều hòa lượng máu. Ngoài ra, việc bổ sung lựu trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ làm tăng lượng huyết sắc tố cho cơ thể.

Axit ascorbic có trong quả lựu giúp hỗ trợ làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể, điều hòa lượng máu

+ Quả táo

“Mỗi ngày ăn một quả táo thì không cần gặp bác sĩ” là một câu nói quen thuộc ở phương Tây về những lợi ích của quả táo mang lại.

Táo chứa nguồn chất sắt phong phú

Táo chứa nguồn chất sắt phong phú với nhiều thành phần tốt cho sức khỏe giúp kích thích số lượng huyết sắc tố

+ Quả cam

Trong danh sách thực phẩm cho người thiếu máu chắc chắn không thể thiếu được quả cam, loại quả này là nguồn vitamin C phong phú mà bạn có thể cân nhắc sử dụng.

Ít ai biết rằng sắt không thể được cơ thể hấp thụ hoàn toàn nếu không có sự hỗ trợ của vitamin C. Vì vậy, bạn hãy ăn một quả cam mỗi ngày hoặc uống nước ép từ loại quả này để giúp hỗ trợ điều trị thiếu máu hiệu quả.

Nên ăn một quả cam mỗi ngày để giúp hỗ trợ điều trị thiếu máu

+ Quả chuối

Trong chuối chứa khá nhiều sắt và chúng có khả năng kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu hữu hiệu. Bên cạnh sắt, chuối cũng góp phần tạo ra axit folic nhờ dồi dào lượng vitamin B complex cần thiết trong quá trình tạo ra các tế bào hồng cầu cho cơ thể.

+ Cà chua

Thành phần chính của cà chua là Vitamin A, C. Hai loại vitamin này giúp cơ thể hấp thu sắt dễ dàng. Cà chua cũng rất giàu vitamin E, đặc biệt có lợi cho sức khỏe mái tóc và da. Loại quả này còn có chứa chất lycopene được xem là chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật và bệnh ung thư một cách an toàn.

+ Dưa hấu

Ít người biết dưa hấu lại chứa nhiều chất sắt, vitamin C cùng nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể. Bổ sung dưa hấu trong bữa tráng miệng có thể giúp cải thiện được lưu lượng máu trong cơ thể. Ngoài ra, các bệnh về huyết áp, bệnh thận cũng sẽ bị đẩy lùi khi bạn ăn dưa hấu thường xuyên.

3. Thực đơn tốt cho những người bị thiếu máu

Khi chuẩn bị thực đơn cho bệnh nhân thiếu máu, nhiều người thường đặt ra câu hỏi thiếu máu, chóng mặt nên ăn gì?

Thực ra, không cần thực đơn chuyên biệt cho người thiếu máu, ngoài việc bổ sung các loại trái cây như đã nêu trên, có thể bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin, chất sắt dưới đây để khắc phục chứng thiếu máu hiệu quả.

Bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin, chất sắt dưới đây để khắc phục chứng thiếu máu hiệu quả

+ Rau xanh nhiều lá

Các loại rau cải có màu xanh đậm như: rau chân vịt, cải xoăn, cải cầu vồng,... là nguồn cung cấp sắt và folate tốt và an toàn nhất. Chúng giúp hạn chế và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu folate.

Các loại rau cải có màu xanh đậm

+ Thịt gia súc và gia cầm

Trong thịt gia súc và gia cầm chứa rất nhiều sắt. Các loại thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt từ động vật tốt nhất. Những loại gia cầm như gà, vịt thì có hàm lượng sắt ít hơn. Nhưng khi bạn chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm với các loại rau lá có màu xanh đậm sẽ giúp tăng sự hấp thu sắt của cơ thể, từ đó ngăn ngừa thiếu máu hiệu quả.

+ Gan

Gan cũng là nguồn cung cấp chất sắt rất phong phú. Mặc dù nhiều người không thích các loại nội tạng nhưng không thể phủ nhận lượng sắt và folate mà gan mang lại cho sức khỏe là rất lớn. Gan được cho là cơ quan nội tạng phổ biến được ưa chuộng nhất, giàu hàm lượng sắt và folate.

Một số loại nội tạng giàu sắt khác như: tim,lưỡi, thận,... Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng loại thực phẩm này và ăn chúng quá thường xuyên.

Nội tạng là một nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời cho những đối tượng bị thiếu máu

+ Hải sản

Một số loại hải sản có vỏ như sò, cua, tôm cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất tốt cho người bị thiếu máu. Trong cá cũng chứa nhiều sắt, những loại cá có hàm lượng sắt cao thường là: cá mòi, cá ngừ đóng hộp hoặc tươi, cá thu,...

+ Đậu và hạt ngũ cốc

Các loại đậu như: đậu nành, đậu xanh, đậu hà lan,... hoặc các loại ngũ cốc cũng rất có lợi cho người thiếu máu. Các chế phẩm từ đậu và hạt cũng khá phổ biến nên có thể luân phiên sử dụng thường xuyên giúp đa dạng khẩu phần ăn dinh dưỡng. Một lưu ý là không nên ăn các thực phẩm giàu sắt cùng lúc với thức ăn giàu canxi.

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã tổng hợp lại để giúp trả lời câu hỏi của độc giả về vấn đề thiếu máu nên ăn gì. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và giữ được tinh thần tươi trẻ mỗi ngày.