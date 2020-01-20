Chảy máu cam là một tình trạng sức khỏe thường gặp, bài viết này sẽ cung cấp bạn các thông tin về cách chữa chảy máu cam, chảy máu cam nhiều là dấu hiệu của bệnh gì, cách trị chảy máu cam, bạn hãy chú ý theo dõi nhé!

Trẻ bị chảy máu cam - Ảnh minh họa: Internet

Chảy máu cam là bệnh gì?

Chảy máu cam hay còn gọi là chảy máu mũi, là tình trạng sức khỏe có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào và bất kỳ ai, cả ở trẻ nhỏ lẫn người lớn. Thực tế việc chảy máu cam thường vô hại đối với hầu hết chúng ta. Chảy máu cam có thể xảy ra ở một hoặc hai bên mũi. Thông thường, khi một bên mũi bị tắc nghẽn một phần do có cục máu đông, máu có thể chảy ra từ phía bên kia hoặc chảy xuống phía sau cổ họng.