Cây chè dây có tác dụng gì với sức khỏe?

Chè dây là loại thảo dược khá quen thuộc, mọc ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng miền núi Việt Nam. Loài cây này đem lại nhiều công dụng đối với sức khỏe con người, được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh theo y học cổ truyền. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn cây chè dây có tác dụng gì trong bài viết.

Trong y học cổ truyền, chè dây thường được dùng để trị viêm loét dạ dày tá tràng, cảm mạo, viêm gan, mụn nhọt, viêm kết mạc cấp tính, viêm họng. Theo các nghiên cứu hiện đại, cây chè dây chứa nhiều hoạt chất có tác dụng tốt cho sức khỏe con người như Flavonoid, Rhamnose, tanin, glucose,… đem đến nhiều tác dụng cho con người.

Người ta thường thu hái hết phần thân cây chè dây, chặt thành từng đoạn 2cm, sơ chế rồi ủ lên men để nó phát huy dược tính. Trong Đông y, chè dây có vị ngọt đắng, tính bình, lành tính. Hoạt chất thường được quy vào các kinh tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn, chống viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó, chè dây còn giúp chống oxy hóa, giảm đau, giúp ngủ dễ hơn.

Quả chè dây có hình trái xoan, mọng, có màu đen khi chín, bên trong có từ 3-4 hạt. Thường thì tháng 9 là mùa quả chín.

Hoa của cây chè dây giống như nụ tam thất, bông mọc thành từng chùm, có màu trắng, đối diện với lá. Thường thì tháng 6-7 là mùa nở hoa.

Lá chè dây mọc so le nhau, dạng kép, có nhiều tua cuốn đối xứng với lá. Chiều dài của lá khoảng 7-10cm, viền có răng cưa. Mặt trên của lá có màu xanh nhạt, xanh sẫm ở mặt dưới. Khi lá còn non thì có màu xanh tía, chuyển dần sang xanh đậm khi lớn lên.

Chè dây là loài cây leo, có thân và cành cứng cáp hình trụ mảnh. Chiều dài thân khoảng 2-3m, bám chặt vào cây khác để phát triển.

Chè dây chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số tác dụng của chè dây đã được khoa học chứng minh:

Tiêu diệt vi khuẩn HP

Uống chè dây có tác dụng gì? Chè dây với hoạt tính kháng sinh tự nhiên cao, giúp diệt khuẩn và làm sạch, đặc biệt là vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày.

Chữa đau dạ dày

Chè dây có chứa hợp chất Flavonoid và tanin với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn cực mạnh. Khi chất tanin kết hợp với các protein sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày. Chính vì vậy, các axit có trong dạ dày sẽ không thể bào mòn dạ dày hay gây viêm loét được. Do đó, chè dây là bài thuốc chữa đau dạ dày cực kỳ hiệu quả.

Chè dây có chứa hợp chất Flavonoid và tanin với đặc tính chống viêm - Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm, chữa lành các vết loét ở dạ dày

Chè dây có công dụng gì? Chất flavonoid có trong chè dây giúp giảm viên rất tốt, đồng thời thúc đẩy việc se các vết loét. Đối với người bị viêm loét dạ dày tá tràng, hoạt chất này sẽ giúp vết sẹo trên dạ dày liền nhanh.

Trung hòa dịch vị trong dạ dày

Nước chè dây có thể ngăn cản hình thành các axit dư có trong dạ dày, giúp bệnh nhân đau dạ dày giảm chứng ợ chua, ợ nóng hay đau bụng âm ỉ.

Điều trị bệnh cao huyết áp

Uống nước chè dây có tác dụng gì? Chè dây có khả năng làm giảm huyết áp, điều chỉnh huyết áp dần về mức ổn định. Chính vì vậy, chè dây được sử dụng trong điều trị bệnh huyết áp cao.

Trà chè dây chữa bệnh cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy

Chè dây có tính mát, thanh nhiệt, giải độc tốt cho gan. Từ đó, giảm triệu chứng mụn nhọt, mẩn ngứa gây ra do nóng trong.

Chữa viêm răng lợi

Chè dây có đặc tính kháng viêm, kháng sinh tự nhiên. Nhờ đó, nó có thể loại bỏ viêm lợi, sâu răng hiệu quả.

An thần, chữa mất ngủ

Chè dây có khả năng thanh nhiệt, đào thải chất độc, giúp cơ thể thoải mái, giảm căng thẳng. Từ đó, người bệnh có thể ngủ ngon và sâu hơn.

>>> Xem thêm:

- Trà hồng sâm có tác dụng gì và cách dùng hiệu quả nhất

- Uống trà bồ công anh có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Lưu ý khi dùng chè dây

Mặc dù chè dây rất tốt, có nhiều tác dụng với sức khỏe và được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh nhưng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất, người bệnh cần chú ý các vấn đề sau:

Lưu ý khi sử dụng chè dây - Ảnh minh họa: Internet

Chưa có một nghiên cứu nào chứng minh tác dụng phụ mà chè dây gây ra. Do đó, người bệnh hoàn toàn có thể an tâm sử dụng. Tuy nhiên, lượng dùng trung bình chỉ nên vào khoảng 60-70g/ngày.

Thời điểm để chè dây phát huy tác dụng cao nhất chính là trước bữa ăn khoảng 20-30 phút, đặc biệt là vào buổi sáng.

Nước chè dây có thể bị nhiễm khuẩn nếu để qua đêm. Do đó, người bệnh không nên tiếp tục sử dụng.

Chè dây phơi khô sẽ có màu trắng đặc trưng, lốm đốm chứ không phải nấm mốc. Do đó, bạn cần phân biệt rõ khi sử dụng, tránh vứt bỏ lãng phí.

Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã hiểu cây chè dây có tác dụng gì. Mặc dù loài cây này cực kỳ lành tính nhưng người bệnh vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y trước khi sử dụng để có hiệu quả tốt nhất trong chữa trị.