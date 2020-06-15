Cách trị nóng gan nổi mụn: Bí kíp da đẹp, gan khỏe nhờ ăn uống thông minh, đúng cách

Nóng gan nổi mụn có thể xuất hiện trên da mặt, trên lưng... Cần biết cách trị nóng gan nổi mụn càng sớm càng tốt để tránh tình trạng nghiêm trọng, khó điều trị hơn.

Nóng gan là tình trạng thường gặp khi gan không thể bài trừ độc tố, chức năng gan suy giảm, từ đó, cơ thể mệt mỏi, nóng trong người, nổi mụn.

Chế độ ăn uống không lành mạnh, uống ít nước: Cơ thể là một cỗ máy và thức ăn, nước uống chính là nhiên liệu để cỗ máy hoạt động nên việc ăn uống rất quan trọng. Có ăn uống lành mạnh, nhất là những món mát gan thì tình trạng nóng gan nổi mụn mới được cải thiện nhanh chóng.

Có nhiều nguyên nhân gây nóng gan nổi mụn, trong đó nguyên nhân phổ biến có thể kể đến là:

Chế độ ăn uống không lành mạnh, uống ít nước

Hút thuốc lá, sử dụng rượu, bia, nước ngọt, chất kích thích: Đây đều là những chất gây hại cho gan nên nếu tiếp tục các thói quen xấu này thì không chỉ hại gan mà còn hại cả cơ thể.

Thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc, căng thẳng, stress: Tinh thần và sức khỏe luôn đi đôi với nhau. Nếu thức khuya, không ngủ đủ giấc, gan không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến hoạt động quá sức và suy giảm rõ rệt.

Gan tích tụ độc tố, không chuyển hóa kịp nên sinh nhiệt trong người: Mỗi ngày gan tiếp nhận một lượng độc tố vừa phải thì sẽ không sao nhưng nếu tích tụ nhiều, không đào thải kịp sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Gan tích tụ độc tố, không chuyển hóa kịp nên sinh nhiệt trong người

Sử dụng thuốc không đúng loại, đúng cách gây ảnh hưởng đến chức năng gan: Các thành phần trong thuốc có ảnh hưởng ít nhiều đến chức năng gan nên khi sử dụng cần chú ý tham khảo ý kiến và chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Đa số các nguyên nhân này có thể điều chỉnh từ chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày để cải thiện tình trạng bệnh và chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

2. Cách trị nóng gan nổi mụn hiệu quả ngay tại nhà

Chế độ ăn uống:

Cách trị nóng trong người tại nhà đơn giản và hiệu quả chính là ưu tiên chế độ ăn xanh, uống sạch có khả năng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, mát gan như:

Ưu tiên chế độ ăn xanh, uống sạch

- Các loại rau xanh: giúp bổ sung vitamin và chất xơ cho gan làm việc “nhẹ nhàng”, bớt áp lực hơn.

- Các loại đậu: giúp thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ sức khỏe

- Các loại củ quả và trái cây tươi có tính mát như: bí đao, khổ qua, đu đủ, cam, chanh, dâu tây… giàu vitamin, khoáng chất giúp làm giảm cholesterol, tăng cường sức đề kháng và giải độc tố trong cơ thể.

- Uống đủ nước và đều đặn mỗi ngày để thanh lọc và đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài, điều hòa quá trình trao đổi chất và lưu thông máu.

- Bổ sung nước uống mát gan trị mụn như nước ép trái cây, trà thảo dược mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cần lưu ý hạn chế tối đa dung nạp những món hại gan, làm xấu da như:

Tránh ăn nhiều thức ăn có các gia vị cay nóng

- Các gia vị cay nóng như ớt, tỏi, tiêu, gừng…

- Các loại trái cây tính nóng như sầu riêng, vải thiều, chôm chôm, nhãn…

- Các loại bánh, kẹo chứa lượng đường cao.

- Các món ăn quá nhiều đạm như thịt đỏ, nội tạng động vật…

- Thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn nhiều dầu mỡ và chất bảo quản.

- Đồ uống chứa cồn như bia, rượu hoặc cà phê, nước ngọt có ga.

Chế độ sinh hoạt:

- Ngủ đủ giấc và đều đặn. Sắp xếp thời gian sinh hoạt, làm việc hợp lý, khoa học để tạo điều kiện cho gan cũng như các cơ quan khác trong cơ thể có thời gian nghỉ ngơi.

- Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường chức năng gan, thận, tăng sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật. Đây là thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe bản thân, không chỉ dành khi bị bệnh nóng gan nổi mụn.

Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường chức năng gan, thận

- Sử dụng thuốc uống đúng cách theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị.

- Đến cơ sở y tế thăm khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa sớm những dấu hiệu bất thường ở gan nếu có. Một số bệnh lý có thể chữa trị hoàn toàn khi được phát hiện sớm và kịp thời.

3. Một số thức uống mát gan, đẹp da nên bổ sung hàng ngày

Cách trị nóng gan nổi mụn không thể thiếu những thức uống bổ sung mỗi ngày giúp gan khỏe, da đẹp như:

Nước dừa: Khi đang nóng trong người mà được uống ngay một ly nước dừa ướp lạnh thì không còn gì bằng. Uống nước dừa giúp giải khát, giải nhiệt, đồng thời bổ sung năng lượng cho cơ thể, cải thiện tình trạng nóng trong người hiệu quả.

Uống nước dừa giúp giải khát, giải nhiệt, đồng thời bổ sung năng lượng cho cơ thể, cải thiện tình trạng nóng trong người hiệu quả

Nước chanh: Nếu duy trì thói quen uống một ly nước chanh vào buổi sáng vừa giúp thanh lọc cơ thể, bài tiết chất độc, vừa hỗ trợ làm đẹp da, giảm béo.

Nước cam: Với hàm lượng vitamin C dồi dào, uống nước cam sẽ giúp da khỏe mạnh, sáng đẹp hơn mỗi ngày.

Trà xanh: Chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên nên trà xanh giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, làm mát da, loại bỏ độc tố hiệu quả.

Sâm bí đao: Dù nấu ăn hay làm thức uống thì bí đao có tính mát rất tốt cho những người đang nóng gan nổi mụn.

Nha đam đường phèn: Đây là thức uống thanh lọc, giải nhiệt cơ thể vừa ngon miệng, hấp dẫn, vừa hiệu quả vô cùng.

Nha đam đường phèn là thức uống thanh lọc, giải nhiệt cơ thể

Sữa đậu nành: Không chỉ ít calo, ít chất béo mà còn bổ dưỡng, mát gan, hỗ trợ bài trừ độc tố ra khỏi cơ thể rất tốt.

Nước ép rau má: Rau má tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc hiệu quả nên việc uống nước ép rau má thường xuyên rất tốt cho hoạt động của gan và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Nước đậu đen: Nước đậu đen rất tốt cho việc cấp nước, làm mát gan từ bên trong mà cách nấu lại đơn giản, có thể bảo quản dùng trong 1-2 ngày.

Nước nghệ mật ong: Nước nghệ mật ong hỗ trợ gan suy yếu, giải nhiệt, điều hòa khí huyết trong cơ thể.

Nước rau mã đề: Đối với người bị nóng gan nổi mụn thì nước nấu từ rau mã đề sẽ giúp làm mát cơ thể nhanh chóng, thanh nhiệt và hỗ trợ gan.

Nước râu ngô: Tưởng là bộ phận bị bỏ đi nhưng râu ngô nấu nước uống lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Bởi trong thành phần râu ngô chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể làm thay đổi lượng đường trong cơ thể, giúp giải độc, lợi tiểu.

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Nước râu ngô

Trà Atiso: Atiso vốn có tác dụng bồi bổ, lọc máu, chống độc nên người nóng gan nổi mụn uống đều đặn trà Atiso hoặc nước Atiso tươi sẽ hỗ trợ gan loại bỏ độc tố, tăng cường chức năng gan.

Nước sắn dây: Không khó để tìm mua sắn dây và pha nước uống mỗi ngày. Đây là thức uống làm mát gan, thanh nhiệt, giải độc rất hiệu nghiệm. Ngay cả khi bị đau bụng, ngộ độc thức ăn nhẹ thì nước sắn dây cũng có thể làm dịu tình trạng bệnh.

Trà hoa cúc: Trà hoa cúc có tác dụng giải khát, giải nhiệt, lợi tiểu. Chỉ cần phơi khô một vài hoa cúc hãm với nước sôi cũng đem lại hiệu quả cho sức khỏe và làn da.

Như vậy, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ điều trị nóng gan nổi mụn mà còn cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng, dinh dưỡng đều đặn để nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Các món ăn và thói quen sinh hoạt có hại cho gan cần được loại bỏ ngay để tránh tình trạng nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Hãy tìm hiểu và trang bị cách trị nóng gan nổi mụn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.