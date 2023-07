Uống trà bồ công anh có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Trà bồ công anh có tác dụng gì là chủ đề của bài viết mà chúng tôi đề cập hôm nay. Trà bồ công anh trên thị trường hiện nay chủ yếu có 2 loại: một là làm bằng lá của cây, hai là làm từ rễ cây bồ công anh được sao vàng lên. Cả hai loại trên đều được đánh giá là an toàn (miễn sao chúng không bị phun thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu trong sân nhà bạn) và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có điều trị bệnh.

Lá cây bồ công anh có tác dụng hỗ trợ lợi tiểu, rất thích hợp với các đối tượng người bị bệnh gan thận, cao huyết áp, người bị phù, suy tim. Còn phần rễ thì lại tốt cho gan và mật, giúp người dùng ăn ngon miệng hơn. Đó chính là lý do bạn dễ dàng thấy rễ cây bồ công anh trong các loại trà detox. Như đã nói, hoa và cành cũng có thể dùng làm trà, tuy nhiên các lợi ích của chúng lại không cao như lá và rễ.

Đặc tính của bồ công anh là cây sống rất khoẻ và dễ chăm bón nên bạn có thể tự trồng tại nhà để làm trà. Chỉ cần chú ý là không nên dùng các loại phân bón hoá học hoặc phun thuốc vào cây. Nếu không có thời gian trồng và chăm sóc cây thì bạn có thể mua các loại trà bồ công anh khô ở các đơn vị bán trà hoặc nhà thuốc đông y.

2. Trà bồ công anh trị bệnh gì?

+ Trà bồ công anh trị gan nhiễm mỡ, hỗ trợ detox thải độc

Công dụng đầu tiên phải kể đến của trà làm từ cây bồ công anh chính là khả năng detox, thải độc cho cơ thể. Về cơ bản thì trà detox sẽ chứa bồ công anh cùng những loại thảo mộc tốt cho gan, thận hay mật. Vì những bộ phận này đảm nhiệm vai trò ‘nhà máy thải độc’ cho cơ thể.

Cây bồ công anh từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc bổ gan. Có một số nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chứng minh cho khả năng này của cây bồ công anh.

Nghiên cứu được thực hiện trên động vật vào năm 2013 chỉ ra rằng chiết xuất bồ công anh có tác dụng tốt cho tình trạng gan nhiễm mỡ. Bằng chứng là những con chuột bị gan nhiễm mỡ đã giảm mỡ trong gan đáng kể khi chúng được cho uống chiết xuất từ lá cây bồ công anh.

Cây bồ công anh không chỉ tốt cho gan mà còn tốt cho cả thận và mật. Đây là loại cây được sử dụng như thuốc lợi tiểu trong đông y. Lợi tiểu có thể được xem là một cách thải độc hiệu quả cho thận.

+ Uống trà bồ công anh giảm cân hiệu quả

Mặc dù trà bồ công anh không có nhiều khả năng giảm cân bằng các loại trà khác như trà xanh hay hồng trà. Tuy nhiên, trà bồ công anh lại có thể hỗ trợ bạn giảm cân gián tiếp bằng cách làm giảm lượng nước thừa có trong cơ thể. Như đã nêu ở trên thì bồ công anh giúp lợi tiểu, nhờ tác dụng này giúp đào thải nhanh chóng lượng nước dư thừa ra ngoài và góp phần làm cho cơ thể bạn săn chắc hơn.

Một nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc cho biết bồ công anh có tác dụng gần giống các loại thuốc giảm cân Orlistat, hoạt động nhờ việc ức chế Lipase - một loại enzyme được giải phóng thông qua quá trình tiêu hóa chất béo. Một thí nghiệm về tác dụng của bồ công anh trên chuột cũng cho kết quả tương tự, do đó các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm hiểu thêm về tác dụng chống béo phì của bồ công anh đối với con người.

+ Trà bồ công anh trị mụn

Mụn là loại bệnh xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như di truyền, hormone hay tác động từ môi trường bên ngoài. Một trong những lý do đó có thể là do bạn thiếu glutathione. Glutathione được xem là thành phần mà cơ thể tự sản sinh để chống lại quá trình oxy hoá cũng như thải độc cho máu. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng người bị mụn thường sẽ có lượng glutathione trong cơ thể thấp hơn 20% so với những người có làn da khỏe mạnh.

Ăn trái cây có nhiều vitamin C như cam hay kiwi, thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, rau bina hay măng tây cũng là cách giúp làm tăng glutathione cho cơ thể hoặc chỉ đơn giản là ngủ đủ giấc. Và một cách nữa đó là sử dụng trà bồ công anh để uống thường xuyên.

Một nghiên cứu ở động vật cho biết việc uống nước pha từ lá bồ công anh giúp làm tăng lượng glutathione peroxidase đáng kể trong cơ thể. Glutathione peroxidase là một dạng hỗ trợ chống oxy hóa của glutathione.

+ Trà bồ công anh trị tiểu đường

Nhiều người đã truyền tai nhau về tác dụng chữa tiểu đường của trà bồ công anh. Nhưng rất tiếc là đến nay chưa có nhiều bằng chứng khoa học về khả năng này.

Một nghiên cứu tại Nga cho biết rằng bồ công anh có thể giúp điều hòa lượng đường huyết trong cơ thể, đồng thời làm tăng lượng cholesterol tốt. Những tác dụng này có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là nghiên cứu được thí nghiệm trên chuột. Tác dụng thật sự trên người vẫn chưa được chứng minh qua bất kỳ tài liệu nào.

+ Tác dụng của bồ công anh với các bệnh về tiêu hóa

Trà từ rễ bồ công anh được tin là có nhiều tác dụng tốt đến hệ thống tiêu hóa của bạn mặc dù chưa có nhiều bằng chứng chính xác. Trong lịch sử, nó đã từng được sử dụng để cải thiện chứng thèm ăn, làm dịu các bệnh lý đường tiêu hóa và làm giảm táo bón.

+ Trà bồ công anh ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu

Khi kết hợp cùng các loại thảo mộc khác như uva ursi (cây thường xanh dây leo), lá và rễ cây bồ công anh có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Sự kết hợp này được tin rằng có hiệu quả tốt vì các hợp chất chống vi khuẩn trong uva ursi khi kết hợp với bồ công anh giúp tăng số lần đi tiểu nhiều hơn.

+ Trà bồ công anh giúp trị ung thư

Các nhà nghiên cứu đã phân tích trong một số thành phần của bồ công anh có thể chống lại ung thư. Mặc dù vậy thì không ai biết được những thành phần này thực sự có tác dụng lên người hay không.

Tại Canada, một nghiên cứu hiếm hoi cho thấy chiết xuất rễ cây bồ công anh có thể giúp làm giảm sự chết rụng tế bào khỏe mạnh ở những bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến tụỵ. Hiện nay, ung thư tuyến tụy là loại khối u chưa có phương pháp điều trị, với tỷ lệ người mắc bệnh qua đời là gần 100%.

Mặc dù bồ công anh có thể góp phần hạn chế tình trạng ung thư tuyến tụy, nhưng đây chưa phải là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu trên có thể góp phần mở ra những phương pháp điều trị tiềm năng sau này.

+ Cách pha trà bằng lá bồ công anh tươi

- Lá trà nên được hái vào sáng sớm để giữ được độ tươi mới cũng như các hoạt chất tốt nhất.

- Mang lá bồ công anh đi rửa sạch, để khô tự nhiên, tốt nhất nên dùng một chiếc kéo cắt nhỏ lá khoảng 1 – 2 cm sau đó pha cùng nước sôi 100 độ C để thưởng thức.

- Lá bồ công anh không đắng, có vị thơm mát tự nhiên của thảo dược, dùng rất tốt giúp thanh nhiệt, giải độc nên được nhiều người yêu thích.

+ Cách pha trà bằng rễ cây bồ công anh

- Rễ bồ công anh nên được phơi thật khô trước để đạt được hương vị tốt nhất khi pha trà.

- Lưu ý, trước khi phơi khô bạn cũng nên cắt lát mỏng và dài đều nhau để phơi nhanh khô hơn và tiện sử dụng hơn.

+ Cách pha trà bằng hoa của bồ công anh

- Cách tốt nhất là sử dụng hoa khô.

- Hoa khô nên dùng loại còn vẫn giữ nguyên được màu sắc tươi sáng, chúng được yêu thích bởi hương vị thanh mát thuần khiết, đậm vị thảo mộc thiên nhiên.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc trà bồ công anh có tác dụng gì đối với sức khỏe. Để thưởng thức được món trà bồ công anh chất lượng nhất, bạn nên tự trồng chúng trong vườn nhà và thu hoạch để sử dụng. Nếu phải mua, hãy lựa chọn những nơi bán hàng uy tín, chất lượng.