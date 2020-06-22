Trà giảo cổ lam có tác dụng gì nhiều người đổ xô sử dụng?

Giảo cổ lam còn gọi là cổ yếm, dền toòng, ở dạng cây thảo thân mảnh, được phân biệt thành cây đực và cây cái riêng biệt. Chúng là loại có dây leo, lá hình chân vịt và khép kín, hoa thường nở thành cụm có hình chùy. Cây khi ra hoa có nhiều bông màu trắng, những cánh hoa xòe ra hình sao.

Trà giảo cổ lam có tác dụng gì là câu hỏi được nhiều người thắc mắc khi tìm kiếm sản phẩm với chiết xuất hoa cỏ thiên nhiên để cải thiện các bệnh lý mà cơ thể mắc phải. Giảo cổ lam có tác dụng ngăn ngừa ung thư, hạn chế lão hóa, giúp ăn ngủ tốt, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi, giảm cân, cải thiện làn da,… Việc hiểu rõ thông tin cũng như cách dùng giảo cổ lam sẽ giúp người bệnh sử dụng an toàn và hiệu quả hơn.

Các bộ phận của giảo cổ lam thường được sử dụng là: toàn thân. Sau khi được thu hái, giảo cổ lam sẽ được cắt nhỏ, phơi khô rồi cho vào từng túi nhỏ để bảo quản và dùng dần.

Người ta dựa vào đặc điểm trên lá mà chia giảo cổ lam thành 3 loại: giảo cổ lam 3 lá, 5 lá hoặc 7 lá. Trong đó, loại 5 lá được biết đến nhiều nhờ khả năng hỗ trợ chữa bệnh tốt nhất. Vì thế, chúng được sử dụng rộng rãi và có nhiều nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng vào thuốc chữa bệnh nhất.

Sau khi được thu hái, giảo cổ lam sẽ được cắt nhỏ, phơi khô rồi cho vào từng túi nhỏ để bảo quản và dùng dần

Loại cây này được nhận định là có vị rất giống với nhân sâm. Khi cho vào miệng, cảm giác đầu tiên sẽ thấy vị đắng, nhưng sau đó sẽ có hậu ngọt nhẹ. Thành phần hóa học của giảo cổ lam thường gồm: Saponin, Flavonoid, Polysaccharide. Ngoài ra, loại thảo dược này còn chứa nhiều acid amin, các vitamin, các nguyên tố vi lượng như: sắt, kẽm, selen, canxi hữu cơ,…

2. Trà giảo cổ lam trị bệnh gì?

Người Trung Quốc thường ví giảo cổ lam là một loại “thần dược” giúp kéo dài sự sống. Vì thế, chúng còn được ưu ái gọi là thảo dược bất tử. Với sự phát triển không ngừng của y học hiện đại, ngày nay giảo cổ lam đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được chứng minh mang lại những tác dụng tuyệt vời như:

Trà giảo cổ lam được ví là một loại “thần dược” giúp kéo dài sự sống

+ Chăm sóc và bảo vệ gan

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí y học Trung Hoa của Mỹ, nhiều nhà nghiên cứu tại bệnh viện Shuguang (Trung Quốc) đã phát hiện khả năng cải thiện xơ gan của loại thảo dược này. Các nhà khoa học đã lý giải rằng giảo cổ lam có khả năng chống lại các loại vi trùng gây viêm nhiễm, đồng thời giúp tái tạo các tế bào khỏe mạnh. Khi tiến hành thí nghiệm trên loài chuột, họ đã cho chuột nhiễm bệnh điều trị bằng giảo cổ lam trong thời gian 3 tuần. Kết quả phân tích mẫu máu trên chuột cho thấy các dấu hiệu tổn thương gan đã giảm đi đáng kể.

Loại thảo dược này còn có khả năng cải thiện các triệu chứng ở cả giai đoạn sớm nhất của bệnh xơ gan và cả các dấu hiệu khi cơ thể đã bị xơ gan diễn tiến nặng bằng cách ức chế quá trình hình thành các mô sẹo ở gan tổn thương.

+ Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Ngoài tác dụng bảo vệ gan, giảo cổ lam còn có giúp chống oxy hóa rất tốt nhờ các thành phần trong vị thuốc có khả năng giúp bảo vệ, tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch. Những tế bào miễn dịch này lại giúp tiêu diệt vi khuẩn cũng như các vật thể ngoại lai khác. Nhờ thế mà khả năng miễn dịch của cơ thể cũng được tăng cường.

+ Giảm mệt mỏi, căng thẳng, bảo vệ hệ thần kinh

Giảo cổ lam còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình cân bằng nội môi, hoặc tạo ra sự cân bằng cách tham gia vào quá trình điều chỉnh nội môi. Do đó, đây được xem là loại siêu thảo mộc giúp cải thiện các triệu chứng căng thẳng, mệt mỏi ở hệ thần kinh. Đồng thời có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ stress, đau đầu.

Giảo cổ lam đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được chứng minh mang lại những tác dụng tuyệt vời

Chưa dừng lại ở đó, giảo cổ lam còn ảnh hưởng đến cả 2 hệ thống quan trọng của cơ thể là hệ miễn dịch và nội tiết nhờ khả năng kích thích quá trình sản xuất các glutathione ở những người có bệnh Parkinson. Loại cây này với khả năng chống oxy hóa mạnh và có công dụng bảo vệ hệ thống thần kinh rất tốt.

+ Hỗ trợ giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch

Sử dụng giảo cổ lam thường xuyên còn giúp kiểm soát lượng cholesterol cho cơ thể hiệu quả. Một nghiên cứu gần đây được đăng trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm đã chỉ ra rằng giảo cổ lam có thể làm giảm nồng độ nitrat. Hiệu quả mà nó đem đến cho người bệnh tương đương với các loại thuốc được chỉ định bán theo toa.

Khi thực hiện thí nghiệm trên chuột bị tăng lipid máu, các thuốc chiết xuất từ giảo cổ lam còn giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol trong máu. Chính vì thế, loại thảo dược này có thể hỗ trợ trong quá trình điều trị các bệnh lý ở tim, bảo vệ hệ thống tim mạch.

+ Ngăn ngừa khối u

Chiết xuất từ loại cây này hỗ trợ kìm hãm sự phát triển của các khối u trong cơ thể. 7 hoạt chất saponin mới trong cây Giảo cổ lam của Việt Nam đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ tìm và tiêu diệt mạnh các tế bào gây ra ung thư phổi, đại tràng, bạch cầu, tử cung, vú,…

+ Giúp cải thiện chất lượng cuộc sống

Ở các nước Đông Á phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, rễ và thân của giảo cổ là những bộ phận thường được dùng để làm thuốc. Đồng thời, chúng được sử dụng nhiều như một loại trà giúp tăng năng lượng, tăng sức bền, giảm mệt mỏi cho người sử dụng.

Giảo cổ lam có thể làm hạ đường huyết, hỗ trợ chữa trị bệnh lý tiểu đường tuýp II dựa trên các cơ chế:

Kích thích làm tăng tiết insulin ở các tế bào beta đảo tụy.

Hỗ trợ làm giảm thiểu khả năng kháng lại của tế bào đối với insulin.

Giảm quá trình tổng hợp các glucose trong gan.

3. Uống trà giảo cổ lam có giảm cân không?

Trong một số thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên cơ thể người, sau hai tháng sử dụng liên tục giảo cổ lam thì chỉ số khối cơ thể ở những người mắc chứng béo phì giảm từ 25,04 xuống còn 23,12 với P<0,01. Như vậy, có thể thấy công dụng hỗ trợ giảm cân của loại thảo dược này tương đối mạnh.

Giảo cổ lam chỉ hỗ trợ giảm cân tốt ở những người thừa cân do tích tụ mỡ và người mắc bệnh béo phì

Tuy nhiên, các hoạt chất có trong giảo cổ lam chỉ hỗ trợ giảm lượng mỡ dư thừa tích tụ ở vùng bụng, mông, đùi, cánh tay và nội tạng. Giảo cổ lam giúp tăng cường chuyển hóa mỡ nhưng chúng lại làm tăng trọng lượng của cơ bắp nên kết luận rằng giảo cổ lam chỉ hỗ trợ giảm cân tốt ở những người thừa cân do tích tụ mỡ và người mắc bệnh béo phì.

4. Cách làm trà giảo cổ lam giúp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả

Bạn có thể sử dụng toàn bộ cây giảo cổ lam, cắt nhỏ và phơi khô để dùng như một loại trà với liều lượng từ 60 – 70 g mỗi ngày. (chia ra 3 ấm, mỗi ấm khoảng 20g sắc uống trong ngày). Khi dùng tốt nhất nên tráng giảo cổ lam qua nước một lần cho hết các tạp chất để trà thơm ngon hơn.

Sử dụng toàn bộ cây giảo cổ lam, cắt nhỏ và phơi khô để dùng như một loại trà

Bạn cũng có thể sử dụng trà giảo cổ lam kết hợp với các loại cây thuốc nam khác để hỗ trợ điều trị các loại bệnh. Lưu ý, trước khi dùng cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Giảo cổ lam có tính hoạt huyết mạnh và có thành phần saponin như nhân sâm nên phụ nữ có thai, người đang chảy máu, phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, những ai đang dùng thuốc chống thải loại khi cấy ghép đều không nên dùng.

5. Vài lưu ý khi sử dụng trà giảo cổ lam

- Nên sử dụng trà vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều vì giảo cổ lam giúp hoạt huyết khiến đầu óc tỉnh táo. Tránh uống buổi tối có thể sẽ khiến người dùng mất ngủ.

- Đặc tính của giảo cổ lam là những ai mới uống có thể không quen với vị đắng. Tuy nhiên, sau khi vị đắng biến mất thì người dùng có thể cảm nhận được vị ngọt, mùi thơm mát của trà.

Nên sử dụng trà vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều

- Tuyệt đối không uống trà giảo cổ lam khi bụng đang đói vì chúng sẽ tác động trực tiếp lên quá trình chuyển hóa lipid, giúp tiêu mỡ thừa và kích thích dạ dày. Vì thế, dùng trà lúc bụng đói dễ gây ra tình trạng chóng mặt, buồn nôn.

- Đối với những người bị cao huyết áp, nên uống trà sau bữa ăn. Nếu thích, có thể cho thêm một vài lát gừng vào để dễ uống hơn. Nếu muốn giảm cân, nên cho thêm ít đường hoặc cam thảo hay cỏ ngọt vào và uống thay nước giải nhiệt.

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Nếu muốn giảm cân, nên cho thêm ít đường hoặc cam thảo hay cỏ ngọt vào và uống thay nước giải nhiệt

Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng đã giải đáp được thắc mắc trà giảo cổ lam có tác dụng gì cho các bạn. Đừng quên, bất kỳ loại thảo dược nào trước khi dùng đều nên tham khảo thầy thuốc, nhất là những ai có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm để hạn chế những biến chứng không đáng có.