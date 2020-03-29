Uống trà gì dễ ngủ và cần lưu ý những gì?

Giấc ngủ là một trong những thứ quý giá nhất với con người. Nhờ giấc ngủ, con người có thể nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể cũng như giúp não sắp xếp, củng cố thông tin sau một ngày học tập và lao động. Những người hay mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày. Để cải thiện giấc ngủ, các loại trà được nhiều người sử dụng. Vậy uống trà gì dễ ngủ ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Trà hoa cúc giúp giảm âu lo, mất ngủ, giảm các chứng cảm lạnh, viêm và cải thiện sức khỏe làn da. Nhờ những công dụng nổi bật mà trà hoa cúc luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu để cải thiện giấc ngủ cho mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Một trong các cách mà những người mất ngủ thường dùng là sử dụng các loại trà thiên nhiên, vừa an toàn vừa thơm ngon. Có thể kể đến các loại trà nổi bật sau:

Để thưởng thức ly trà hoa cúc, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 30 – 59g hoa cúc tươi. Sau đó đun nước sôi và đổ vào ly khoảng 240ml, cho lượng hoa cúc vào, ngâm khoảng 5 phút là bạn đã có thể thưởng thức.

Trà hoa cúc giúp giảm âu lo, mất ngủ, giảm các chứng cảm lạnh, viêm và cải thiện sức khỏe làn da - Ảnh minh họa: Internet

Trà bạc hà

Bạc hà có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như: kháng khuẩn, chống virus, chống dị ứng, đặc biệt là giúp các cơ thả lỏng, từ đó đạt được giấc ngủ sâu, giúp giảm cơn đau dạ dày vào buổi tối. Có thể nói trà bạc hà khá hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

Để có ly trà bạc hà thơm ngon rất đơn giản, bạn chỉ cần đun khoảng 480ml nước sôi rồi cho khoảng một nắm lá bạc hà vào. Bạn có thể tùy chỉnh lượng lá thích hợp với khẩu vị. Ngâm khoảng 5 phút là bạn có thể sử dụng.

Trà bạc hà giúp các cơ thả lỏng từ đó đạt được giấc ngủ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Trà valerian

Valerian có tác dụng giảm chứng mất ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở phụ nữ mãn kinh. Với màu hồng, trắng và mùi thơm đặc trưng thì thật khó cưỡng lại một ly trà valerian thơm ngon. Để chế biến bạn cần chuẩn bị từ 2 – 3g rễ cây valerian khô. Tiến hành đun khoảng 237ml nước sôi rồi ngâm lượng valerian vào trong vòng 10 – 15 phút.

Trà tâm sen

Tâm sen chứa nuciferin và nelumbin giúp cơ thể ổn định các chức năng, dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là hồi hộp hoặc nhịp tim nhanh. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đun sôi nước cho vào ấm trà, tiếp đến cho lượng vừa đủ tâm sen vào, đợi 5 phút sau là bạn có thể sử dụng.

Tâm sen chứa nuciferin và nelumbin giúp cơ thể ổn định các chức năng, dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các loại trà khác cũng giúp cải thiện giấc ngủ như: trà thảo mộc, trà cam thảo, trà nữ lang, trà oải hương,…

Ngoài trà ra thì uống nước gì để dễ ngủ?

Nếu bạn gặp bất tiện khi tìm kiếm các loại trà thích hợp cho mình thì có thể dùng các loại sản phẩm sau để cải thiện giấc ngủ, điển hình như:

Sữa bò

Đây là loại thực phẩm dễ tìm nhất. Trong sữa bò chứa tryptophan giúp làm tăng serotonin. Đây là chất hết sức quan trọng giúp bạn hạnh phúc, điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ,…

Sữa rất dễ tìm và có tác dụng tốt trong việc cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Sữa nghệ

Sữa nghệ có thể chế biến tại nhà, vừa tận dụng được lợi ích của sữa vừa có công dụng của nghệ. Nghệ chứa nhiều hợp chất curcumin giúp giảm tình trạng thiếu ngủ, giảm viêm, đặc biệt là điều trị an toàn các triệu chứng trầm cảm, lo âu.

Để thực hiện món sữa nghệ ngon lành, bạn cần chuẩn bị khoảng 1 muỗng nhỏ bột nghệ, 1 miếng gừng nhỏ, 1 muỗng nhỏ mật ong và 120ml sữa. Sau đó, bạn kết hợp chúng lại với nhau rồi tiến hành đun sôi, giảm nhiệt và đun khoảng từ 3 – 5 phút.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại sữa từ hạnh nhân, sinh tố chuối hạnh nhân, nước ép nho, mật ong,…

Lưu ý khi sử dụng trà

Mặt dù có nguồn gốc thiên nhiên nhưng khi sử dụng các loại trà bạn vẫn cần lưu ý các yếu tố sau:

Tính chất các loại trà: Mỗi loại trà có những tính chất khác nhau. Điển hình là trà bạc hà có thể tương tác với thuốc điều trị bệnh huyết áp, khó tiêu và tiểu đường. Trà valerian thì cần tránh sử dụng với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và trẻ em dưới 3 tuổi,… Vì vậy để đảm bảo an toàn, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nguồn cung cấp trà: Bạn cần chọn nơi uy tín để mua hàng, tránh hàng giả, trà kém chất lượng hoặc có sử dụng chất bảo quản,…

Liều lượng sử dụng: Nếu bạn uống quá nhiều trà mỗi ngày sẽ sinh ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn không nên uống quá 710ml mỗi ngày.

Những loại trà khác nhau có những tính chất khác nhau và cần phải lưu ý trước khi dùng - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại trà có công dụng giúp chúng ta ngủ ngon hơn, sâu hơn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý về tính chất của chúng để sử dụng một cách hợp lý, tránh các tác dụng phụ. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Uống trà gì dễ ngủ?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.