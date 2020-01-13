Cách sử dụng lá vông chữa mất ngủ

Cây vông còn có tên gọi khác là cây vông nem, thích đồng bì hay hải đồng bì. Đặc điểm sinh thái của cây này là cây thân gỗ. Chiều cao có thể tới 10m. Thân và cành của chúng có gai hình nón và ngắn.

Mất ngủ là căn bệnh không từ một ai, dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào cũng có thể bị căn bệnh này làm phiền. Thay vì sử dụng các loại thuốc Tây dược để điều trị, hãy tìm đến các bài thuốc dân gian vừa an toàn và hiệu quả. Được biết đến là một loại thuốc chữa mất ngủ hiệu quả - lá vông được nhiều người tin dùng với những cách sử dụng khác nhau. Cùng xem lá vông chữa mất ngủ như thế nào để có được những mẹo hay, giúp ích cho bản thân và cả gia đình.

Cây vông có thể sử dụng các bộ phận là lá hoa và vỏ cây. Thời điểm thích hợp nhất để thu hái là vào mùa xuân. Những nguyên liệu này có thể sử dụng tươi hoặc khô. Cần bảo quản ở nơi kín gió.

Cây có nhiều nhánh. Lá chéo hình tam giác, mọc so le. Phần mép lá nguyên. Cá biệt có những là phần giữa chét lớn hơn là 2 bên và chiều rộng lớn hơn chiều dài. Hoa của loại cây này có màu đỏ tươi, mọc thành từng chùm. Dù có nhiều hoa nhưng cây khá là ít quả. Quả gần giống hạt đậu.

Theo như Đông y, sử dụng cây vông làm thuốc vì chúng có tính bình, vị hơi đắng. Phần lá sẽ có tác dụng vào kinh vị và đại tràng. Phần vỏ sẽ có tác dụng với thận và gan.

Hoa và lá vông khi trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá vông

Sử dụng lá vông sẽ có thể giúp bạn trị được những căn bệnh sau:

Chữa mất ngủ và kéo dài giấc ngủ

Sử dụng làm thuốc an thần

Trị bệnh phong thấp

Chữa hiện tượng tim hay hồi hộp

Trị bệnh cho trẻ em cam tích

Trị bệnh viêm ruột, ỉa chảy

Chữa viêm da

Trị ung độc

Chữa bệnh trĩ

Điều trị đau khớp

Trong lá vông có chứa alkaloid sẽ hơi có độc tính nhẹ. Vậy thì uống nước lá vông có tác dụng phụ gì không chắc chắn là điều bạn cần quan tâm. Bạn không nên quá lạm dụng nước lá vông. Chỉ uống đúng liều lượng theo như chỉ định của bác sĩ.

Lá vông sử dụng để chữa mất ngủ rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng lá vông chữa mất ngủ

Có khá nhiều cách sử dụng lá vông chữa bệnh mất ngủ mà bạn có thể tham khảo, thực hiện theo nhu cầu và sở thích.

Canh lá vông

Phương pháp chữa mất ngủ bằng lá vông đầu tiên đó chính là nấu canh để ăn. Ở các miền quê thì có lẽ món canh này đã không còn xa lạ nữa. Để chế biến được món ăn, bạn hãy chọn các loại lá vông bánh tẻ rồi rửa sạch. Sau đó đun canh cùng với thịt băm hoặc tôm như một món canh ăn hằng ngày.

Canh lá vông vừa ngon lại còn tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Phương pháp này được nhiều chị em thời kỳ tiền mãn kinh sử dụng vừa an toàn lại hiệu quả.

Canh lá vông chữa mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm rượu lá vông

Bài thuốc này sẽ thích hợp đối với cánh mày râu. Và đây cũng là một phương pháp chữa bệnh mất ngủ khoa học nhất từ loại lá này. Để ngâm rượu lá vông, hãy chuẩn bị các loại nguyên liệu sau đây:

Lá vông loại bánh tẻ: 100g

Rượu trắng: 1 lít. Nên chọn loại vừa phải 30 đến 40 độ.

Bình ngâm rượu

Cách làm rượu ngâm lá vông như sau:

Lá vông sau khi hái về rửa sạch và để ráo nước.

Mang lá vông đã khô ra thái nhỏ rồi xếp vào bình ngâm rượu.

Đổ phần rượu đã chuẩn bị đúng theo liều lượng vào trong bình và ngâm lá.

Rượu lá vông ủ tấm 15 đến 20 ngày là đã có thể dùng được. Tuy nhiên, thời gian ngâm càng lâu thì rượu sẽ càng tốt. Mỗi ngày, bạn hãy dùng từ 10 đến 20ml để giúp mang lại một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Sắc nước lá vông uống

Để sắc lá vông uống, bạn cần lựa chọn lá vông bánh tẻ sau đó rửa sạch, thái nhỏ và phơi khô. Hoặc cũng có thể mua sẵn lá vông khô ở các hiệu thuốc uy tín và sử dụng. Hãy sắc nước lá vông đúng theo tỷ lệ: 8 đến 10 gam lá vông khô pha cùng với 200ml nước. Đun cho đến khi nào còn khoảng 5ml nước thì rót ra để nguội và sử dụng. Mỗi ngày chỉ uống 1 lần vào buổi tối.

Trong lá vông có chứa một chút độc tố. Vì vậy uống nhiều lá vông có sao không là phụ thuộc vào liều lượng uống của bạn. Hãy sử dụng lá vông đủ để giúp bạn có được một giấc ngủ sâu.

Sắc nước lá vông dùng để chữa mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Hãm lá vông để chữa mất ngủ

Để hãm nước lá vông uống, bạn chuẩn bị các loại nguyên liệu cần thiết sau:

Lá vông khô: 16g

Táo nhân:

10g

Tâm sen: 5g

Nước

Bình giữ nhiệt

Rất đơn giản, hãy cho tất cả các loại nguyên liệu vào trong ấm giữa nhiệt sau đó hãm khoảng 1 lít nước đun sôi thật nóng. Sau đó uống nhiều lần trong ngày cho đến khi hết số nước trong bình.

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Làm cao vông

Một phương pháp nữa mà bạn cũng có thể áp dụng là làm cao vông. Nguyên liệu cần thiết là:

Lá vông: 400g

Lạc tiên: 400g

Lá gai: 100g

Rau má: 100g

Lọ thủy tinh

Cách làm cao vông như sau: Thái nhỏ tất cả các nguyên liệu trên sau đó phơi khô. Đem các nguyên liệu đó nấu với nước khoảng 2 đến 3 lần sau đó chắt nước rồi lọc và cô khoảng 700ml. Tiếp tục cho thêm 1kg đường và cô lại còn 1 lít cao lỏng và cất trong lọ thủy tinh để sử dụng dần. Mỗi ngày uống 40ml chia làm 2 lần.

Làm cao lá vông chữa mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là có nhiều cách dùng lá vông chữa mất ngủ bạn có thể lựa chọn cách phù hợp để sử dụng cho mình.