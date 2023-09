Tác dụng trà đậu biếc và cách pha trà đậu biếc đơn giản tại nhà

Bởi vì đặc điểm cho hoa rất đẹp và nổi bật với sắc tím xanh nên người ta gọi với nhiều tên khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa đậu biếc hay đậu tím, còn tên khoa học của hoa đậu biếc là Clitoria Ternatea. Loại này rất dễ trồng và chăm sóc do phù hợp với khí hậu ở Việt Nam.

Hướng dẫn cách pha trà hoa đậu biếc - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng trà hoa đậu biếc

Trà hoa đậu biếc có rất nhiều công dụng trong y học, là loại thuốc quý giúp cải thiện thị lực, làm đẹp da và tóc. Đặc biệt, nó có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa bởi chứa chất blue-proanthocyanidin – một chất chống oxy hóa mạnh. Blue-proanthocyanidin đem lại hiệu quả cực kỳ cao, vượt gấp mấy lần vitamin E và vitamin C, giúp cải thiện sức khỏe tế bào bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra, tăng cường trí nhớ, làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể.. Hoa được biết đến với màu xanh hơi tím rực rỡ và có nhiều công dụng cho sức khỏe như:

1.Kích thích sự phát triển của tóc.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid và peptide, giúp cải thiện thị lực và kích thích sự phát triển của tóc.

Trà hoa đậu biếc giúp tăng cường trí não - Ảnh minh họa: Internet

2.Tăng ham muốn.

Theo dân gian, trà hoa đậu biếc còn được dùng như một loại thuốc giúp tăng ham muốn cho phụ nữ. Đồng thời, còn giúp điều trị các vấn đề về kinh nguyệt hoặc tiết dịch âm đạo trắng.

3.Ngăn ngừa lão hóa tự nhiên

Trong hoa đậu biếc có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa tốt cho làn da và mái tóc. Đó là lý mà mà nhiều người - đa số là các chị em khi biết được tác dụng này của trà hoa đậu biếc thì đều yêu thích và chăm chỉ sử dụng loại trà này.

Trà hoa đậu biếc có chữa collagen và elastin là những hoạt chất quan trọng giúp duy trì dự đàn hồi của da, hạn chế các nếp nhăn xuất hiện. Flavonoid có trong loại trà này cũng có khả năng làm tăng collagen giúp da có độ đàn hồi cao hơn.

Lão hóa da là quá trình phá hủy protein gây ra, gọi là glycation. Khi uống trà hoa đậu biếc sẽ giúp ức chế lại quá trình glycation này, nhờ đó có thể ngăn ngừa và làm giảm tình trạng lão hóa da tự nhiên.

Không chỉ vậy, hoạt chất anthocyanin trong trà hoa đậu biếc cũng giúp lưu thông máu ở da đầu, củng cố nang tóc, rất thích hợp cho những ai bị tóc bạc sớm.

4.Giúp giảm cân

Trà hoa đậu biếc là một trong những loại trà giúp giảm cân hiệu quả bằng cách ngăn ngừa và cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ. Hợp chất Catechin EGCG (epigallocatechin gallate) trong hoa đậu biếc có tác dụng thúc đẩy việc đốt cháy calo bằng cách tăng cường quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà hoa đậu biếc có chứa hàm lượng EGCG cao hơn so với các loại trà khác nên có thể được xếp vào loại trà giảm cân hiệu quả.

Trà hoa đậu biếc giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trà hoa đậu biếc có các đặc tính chống viêm và lợi tiểu giúp thanh lọc cơ thể rất tốt. Bạn có thể dùng trà đậu biếc sau bữa ăn sẽ giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường quá trình trao đổi chất.

5.Làm đẹp da

Các hoạt chất có trong hoa đậu biếc giúp cải thiện sức khỏe tế bào rất tốt. Ngoài ra, chúng còn làm máu lưu thông đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Hơn nữa, chất Anthocyanin có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid và ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng giúp giữ vóc dáng được thon thả.

6.Giảm đau và hạ sốt

Công dụng của trà hoa đậu biếc còn được biết đến như một vị thuốc dân gian có thể giúp giảm đau, hạ sốt một cách tự nhiên. Một thí nghiệm đã được thực hiện và chỉ ra rằng, dùng 200 – 400mg chiết xuất trà hoa đậu biếc có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể xuống đáng kể trong vòng khoảng 5 giờ sau khi uống. Trà hoa đậu biếc giúp các mạch máu dưới da mở rộng, làm máu lưu thông tốt hơn và giúp giảm nhiệt độ cơ thể.

Một ly trà hoa đậu biếc có tác dụng làm hạ nhiệt, giảm đau khi bị sốt - Ảnh minh họa: Internet

Trong rễ cây đậu biếc có vị đắng và chất chống viêm nên người ta thường dùng rễ cây này để hạ sốt và ngăn vi khuẩn tấn công vào cơ thể.

7.Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư.

Hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa cao giúp giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do và ngăn chặn các tác động có hại do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, các hoạt chất trong hoa đậu biếc có tác dụng ổn định di thể trong nhân tế bào và bảo vệ màng tế bào giúp tăng cường khả năng nhận diện ung thư và thực bào. Mặt khác, chất cliotide của hoa đậu biếc có khả năng ức chế tế bào ung thư rất hiệu quả.

Hoa đậu biếc giúp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

8.Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy hoa đậu biếc giúp cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch và ngừa xơ cứng mạch máu.

9.Giúp an thần, giảm lo âu, stress

Thêm một tác dụng của hoa đậu biếc khiến nhiều người yêu thích đó là giúp giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Một ly trà hoa đậu biếc màu tím đẹp mắt sẽ giúp bạn thư thái, dễ chịu sau một ngày làm việc. Trà hoa đậu biếc sẽ giúp bạn an thần, ngủ ngon hơn.

10. Một số bệnh khác như :

Thúc đẩy quá trình đi tiểu bình thường, làm giảm huyết áp.

Hoa đậu biếc còn có khả năng gây tê cục bộ, giúp giảm sưng và đau hiệu quả

Chống viêm nhiễm, hen suyễn và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Cách pha trà hoa đậu biếc đơn giản tại nhà

Cách pha hoa đậu biếc tươi

Cách nấu hoa đậu biếc tươi đơn giản nhất là chỉ cần ngâm khoảng 10 bông hoa đậu biếc tươi trong một cốc nước nóng và để yên khoảng 15 phút. Trong khoảng thời gian này, màu ở cánh hoa sẽ tiết ra và tạo màu xanh cho nước. Sau đó, bạn đổ hỗn hợp qua rây để lọc phần nước và bỏ xác hoa đi là sẽ được phần nước màu xanh chàm đẹp mắt.

Với cách làm đơn giản này, bạn có thể kết hợp thêm nhiều hương liệu thảo mộc khác để tạo hương vị như thêm vài giọt nước cốt chanh, ngâm trà với sả để tạo vị cho nước uống hấp dẫn hơn.

Cách pha hoa đậu biếc tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha trà hoa đậu biếc mật ong

Nguyên liệu.

+ Nước lọc: 500ml.

+ Đường: 250g.

+ Mật ong: 50ml.

+ Hoa đậu biếc khô: 5g.

+ Nước cốt chanh.

+ Một ít đá viên.

Với lượng nguyên liệu trên, bạn có thể làm ra lượng siro cho khoảng 10-12 cốc trà. Vì thế khi cần pha ít hay nhiều hơn bạn tự tính toán thêm bớt cho phù hợp.

Cách làm:

Cho trà đậu biếc vào nước nóng ngâm từ 2 đến 3 phút, đến khi nước chuyển màu xanh thì vớt bỏ xác trà.

Cho nước cốt trà hoa đậu biếc vào cốc sạch rồi thêm mật ong và nước chanh vào khuấy đều.

Thêm đá viên vào ly trà và thưởng thức.

Cách pha trà hoa đậu biếc mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số hương liệu yêu thích như quế, sả hay mật ong vào cốc trà để có hương vị thơm ngon hơn.

Cách phơi khô hoa đậu biếc

Ngoài hoa tươi, người ta còn dùng hoa đậu biếc đã sấy khô sẵn để pha trà. Hoa đậu biếc sấy khô có ưu điểm là dễ bảo quản và đóng gói nên để được lâu. Để có thể tự sấy khô hoa đậu biếc tại nhà, bạn có thể làm như sau: Chọn hoa đậu biếc tươi nở vừa độ, trải đều lên một cái mâm sạch và đem ra phơi nắng 1 – 2 ngày là có thể dùng được.

Tuy nhiên, hoa đậu biếc dễ bị phai màu dưới ánh nắng mặt trời, vì vậy cách phơi nắng không mang lại nhiều hiệu quả. Bạn có thể dùng máy sấy thực phẩm sấy khô hoa đậu biếc vừa giữ được màu sắc của hoa, vừa giữ được hương vị ngon nhất.

Hoa đậu biếc sấy khô có ưu điểm là dễ bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa đậu biếc uống bao nhiêu mỗi ngày tốt cho sức khỏe?

Bạn nên dùng trà hoa đậu biếc 1-2 ly/ ngày để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, lượng trà pha không nên quá đậm đặc và không nên uống trà để qua đêm.

Bên cạnh những công dụng tốt cho sức khỏe nêu trên, việc uống một tách trà hoa đậu biếc mỗi ngày còn giúp bạn giảm mệt mỏi, lo âu và căng thẳng. Tùy điều kiện, bạn có thể pha trà từ hoa đậu biếc tươi hoặc khô đều được. Theo đó, hoa đậu biếc khô sẽ bảo quản được lâu và dễ đóng gói hơn. 100 gram hoa đậu biếc phơi/sấy khô sẽ pha được 10 – 12 lít nước, bạn có thể dựa vào tỷ lệ này để cân đong thành phần làm nước uống bổ dưỡng sao cho vừa vị.

Nên dùng trà hoa đậu biếc 1-2 ly ngày để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do hoa đậu biếc có chứa nhiều anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu và thúc đẩy sự co bóp tử cung, vì vậy bạn nên lưu ý hạn chế dùng trà hoa đậu biếc trong các trường hợp:

- Đang mang thai.

- Đang hành kinh.

- Chuẩn bị phẫu thuật.

- Đang dùng thuốc chống đông máu.

Như vậy, trà hoa đậu biếc không chỉ mang màu sắc bắt mắt mà còn đem lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những công dụng mà hoa đậu biếc đem lại cũng như cách pha trà hoa đậu biếc sao cho thơm ngon và tốt cho sức khỏe.