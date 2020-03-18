Diệp hạ châu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào?

Sức khỏe 18/03/2020 19:57

Diệp hạ châu là loại dược liệu rất nổi tiếng trong dân gian. Nhiều người quan tâm vậy diệp hạ châu có tác dụng gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Diệp hạ châu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Diệp hạ châu có tác dụng gì với sức khỏe?

Hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan

Nếu bạn còn thắc mắc diệp hạ châu chữa bệnh gì được thì viêm gan chính là một trong các đáp án dành cho bạn. Loại dược liệu này giúp điều trị tình trạng viêm gan B cấp tính do có đặc tính chống virus và bảo vệ gan. Theo như nhiều nghiên cứu y khoa, những người mắc bệnh viêm gan B sử dụng diệp hạ châu có tác dụng nhanh chóng hơn nhóm giả dược. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những tác dụng không mong muốn.

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Diệp hạ châu hỗ trợ điều trị viêm gan B - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả

Diệp hạ châu còn được nhắc đến như phương thuốc chữa sỏi thận hiệu quả. Loại dược liệu này giúp cho niệu quản thả lỏng để sỏi dễ dàng đi qua. Tiếp đó, cơ thể nghiền sỏi để phá vỡ những hòn sỏi xuất hiện trong đường tiết niệu, đồng thời ngăn sỏi hình thành ngay từ đầu để chúng không thể kết dính lại với nhau.

Hỗ trợ hạ đường huyết

Diệp hạ châu cũng là một loại dược liệu quan trọng góp ích trong việc điều trị đái tháo đường. Phần thân trên của cây thảo dược này sẽ giúp hạn chế lượng đường đi vào bên trong cơ thể và cải thiện lưu trữ glucose. Điều này đặc biệt có lợi cho việc duy trì lượng đường trong máu.

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Diệp hạ châu góp phần làm hạ đường huyết - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa loét dạ dày

Diệp hạ châu có khả năng bảo vệ dạ dày bằng việc giảm liều lượng axit tiết ra. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng chống viêm rất mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa tình trạng viêm loét dạ dày.

Kháng khuẩn hiệu quả

Chiết xuất từ diệp hạ châu có khả năng kháng khuẩn để chống lại H.pylori. Đây là loại vi khuẩn tồn tại trong đường tiêu hoá và chúng vô hại. Tuy vậy nếu là một lượng vi khuẩn khổng lồ, chúng sẽ gây loét dạ dày, buồn nôn và đau bụng.

Đặc tính chống oxy hóa mạnh

Chiết xuất từ lá diệp hạ châu có tính năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất này sẽ có nhiệm vụ vô hiệu hoá các gốc tự do có khả năng làm tổn thương các tế bào và gây bệnh tật.

Diệp hạ châu trị mụn

Trong diệp hạ châu có chứa các hoạt chất triacontanol, alkaloid phyllanthin, hypophyllanthin giúp bảo vệ các tế bào gan, không phục chức năng gan, đồng thời hỗ trợ chức năng giải độc gan.

Vậy nếu như bạn bị mụn do nóng gan, diệp hạ châu có khả năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình chính là giải độc gan, làm mát gan và không sinh ra mụn. Đây là loại thảo dược rất dễ kiếm tìm tại Việt Nam. Người bị mụn chỉ cần nấu nước diệp hạ châu tươi để uống hoặc sấy khô dùng dần.

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Diệp hạ châu trị mụn rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Một bài thuốc đơn giản để trị mụn là dùng 12g diệp hạ châu đắng và 12g cam thảo đất, sắc nước uống hàng ngày thay trà.

Nếu thời gian đầu sử dụng thấy mặt xuất hiện nhiều mụn hơn, kèm theo ửng đỏ quanh nốt mụn thì bạn cũng đừng lo lắng quá. Đó chính là hiện tượng gan đang được thải độc, mụn sẽ được trồi lên và tống ta bên ngoài. Sau đó, chúng sẽ trả lại gương mặt láng mịn cho bạn như chưa từng có gì xảy ra.

Ngoài việc sử dụng diệp hạ châu, bạn nên ăn uống nhiều chất xơ, hạn chế đồ cay nóng, các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá,… để có làn da khỏe đẹp hơn.

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Sử dụng nước uống bằng cách đun diệp hạ châu - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng diệp hạ châu tươi để chữa bệnh

Hỗ trợ điều trị suy gan do rượu

Bạn dùng 20gr diệp hạ châu cùng với 20gr cam thảo đất, sắc nước và uống hàng ngày.

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Diệp hạ châu điều trị bệnh gan tác dụng nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chữa xơ gan cổ trướng

Dùng 100gr diệp hạ châu sắc với 4 lần nước. Lần đầu sắc với 3 bát nước cho cạn 1 bát. Những lần còn lại sắc với 2 bát cho cạn nửa bát. Tiếp đó, bạn trộn chung tất cả lại rồi thêm 100gr đường, đun sôi. Bạn hãy chia làm 6 phần và uống trong ngày. Thời gian điều trị bệnh từ 30 – 40 ngày.

Hỗ trợ chữa viêm gan B

Dùng 10gr diệp hạ châu và 5gr nghệ vàng sắc với 3 lần nước. Lần đầu sắc cùng 3 bát nước lấy 1 bát. Các lần sau sắc với 2 bát và lấy nửa bát. Bạn trộn các loại thuốc lại với nhau rồi cho thêm 50gr đường, đun sôi lại chia ra làm 4 để uống trong ngày. Sử dụng trong 15 ngày, nếu đi xét nghiệm lại thấy triệu chứng bệnh thuyên giảm thì ngưng dùng.

Diệp hạ châu là một loại dược liệu rất tốt. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng kẻo sẽ có những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.

Nội dung trong bài viết này phần nào đã giải thích cho bạn vấn đề diệp hạ châu có tác dụng gì. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe thật tốt.

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