Nước ép thơm có tác dụng gì cho sức khỏe?

Kiến thức hay 06/03/2020 17:45

Nước ép thơm có tác dụng gì đối với sức khỏe là thắc mắc được rất nhiều người quan tâm. Chúng ta hãy đi tìm câu trả lời qua nội dung bài viết sau đây!

Nội dung bài viết

Thơm hay còn tên gọi là dứa là loại quả phổ biến trên khắp mọi miền của đất nước. Trong thành phần của thơm chứa nhiều các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể. Vậy uống nước ép thơm có tác dụng gì và cách pha loại nước uống này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây!

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Nước ép thơm có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Quả thơm (dứa) có tác dụng gì?

Trước khi đi tìm hiểu nước ép thơm có tác dụng gì, chúng ta hãy tìm hiểu những thông tin về quả thơm.

Thơm được trồng ở nhiều nơi trên đất nước ta nhưng phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền tây Nam Bộ như Kiên Giang, Tiền Giang… Lá thơm có hình mũi mác mọc xung quanh tạo thành cây, xung quanh lá có nhiều gai nhọn. Trên quả thơm có những lá nhỏ mọc đối xứng giống như thân cây.

Thành phần dinh dưỡng của thơm bao gồm cacbonhydrat, đường, chất xơ, chất béo, chất đạm và các loại vitamin A, B, C, D, K cùng các khoáng chất như sắt, đồng, kẽm… rất có lợi cho sức khỏe. Nước thơm có vị hơi chua và ngọt, là một loại đồ uống được rất nhiều người ưa thích.

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Nước ép thơm chứa nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép thơm có tác dụng gì với sức khỏe?

Nếu như bạn đang băn khoăn uống nước ép thơm có tác dụng gì thì hãy tìm hiểu công dụng của loại nước ép này dưới đây:

Tốt cho tim mạch

Trong thành phần quả thơm chứa chất bromelain có tác dụng tốt cho những người bị bệnh tim mạch, phòng ngừa những bệnh lý về tim mạch. Vì vậy, bạn hãy sử dụng một cốc nước ép thơm mỗi ngày để có một trái tim khỏe mạnh

Giúp xương chắc khỏe

Các nguyên tố vi lượng có trong quả thơm như sắt, đồng, canxi sẽ giúp hệ cơ xương khớp của bạn luôn được khỏe mạnh. Những trẻ em bị còi xương hay các mẹ sau sinh nên sử dụng nước ép thơm mỗi ngày để giảm thiểu hiện tượng loãng xương.

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Nước ép thơm phòng ngừa các bệnh lý xương khớp – Ảnh minh họa: Internet

Phòng ho và cảm lạnh

Vitamin C trong quả thơm có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vì vậy, khi bạn có dấu hiệu bị ho hoặc cảm lạnh có thể uống một cốc nước ép thơm để giảm thiểu các triệu chứng này.

Cung cấp năng lượng

Với thành phần giàu dưỡng chất của quả thơm nên khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bạn có thể uống một cốc nước ép thơm để chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng cung cấp cho cơ thể.

Ngăn ngừa ung thư

Trong quả thơm chứa nhiều chất chống oxy hóa và các chất xơ có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh ung thư vòm họng, miệng hay ung thư vú.

Làm đẹp da

Thơm chứa nhiều loại vitamin khác nhau mang đến cho bạn một làn da đẹp, mịn màng, sạch mụn. Ngoài ra sử dụng loại nước uống hoa quả này thường xuyên sẽ giúp bạn thân hình thon gọn, trẻ lâu, giải nhiệt cơ thể.

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Nước ép thơm cho làn da đẹp, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống nước ép thơm tốt cho sức khỏe

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến cách uống nước ép thơm để tốt cho sức khỏe.

Uống nước ép thơm khi nào là tốt nhất? 

Thời điểm thích hợp để bạn uống loại nước hoa quả này là sau bữa ăn từ 1 – 2 giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do trong thành phần quả thơm chứa nhiều axit nếu bạn uống lúc đói thì sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày và hệ tiêu hóa. Bạn cũng không nên uống nước ép thơm buổi tối trước khi đi ngủ bởi nó có thể khiến bạn thức giấc đi tiểu vào ban đêm.

Nước ép thơm để được bao lâu?

Thông thường, thời điểm bạn nên uống nước ép là khi vừa pha xong. Tuy nhiên, nếu không uống luôn được thì bạn có thể sử dụng đồ uống này trong ngày hoặc để sang ngày hôm sau với điều kiện được bảo quản một cách cẩn thận. Bạn không nên uống nước ép thơm đã để quá lâu bởi nó có thể khiến bạn bị lạnh bụng, tiêu chảy và cũng không còn vị ngon như vừa mới pha.

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Nên sử dụng nước ép thơm khi vừa pha xong – Ảnh minh họa: Internet

Nước ép thơm kết hợp với quả nào?

Bạn có thể sử dụng thơm cùng với nhiều loại quả khác nhau để làm nước ép rất tốt cho sức khỏe, cụ thể:

- Nước ép từ thơm, dưa hấu, táo: Có tác dụng làm sạch thận, giảm bớt lượng muối dư thừa trong cơ thể.

- Nước ép thơm và cam: Có tác dụng giải nhiệt, giảm cân, tăng cường sức đề kháng cần thiết cho cơ thể.

- Nước ép mật ong, thơm, rau mùi, gừng: Có tác dụng chống viêm, khử trùng và thanh lọc cơ thể. Thành phần vitamin C và beta-caroten có tác dụng chống lại các tổn thương da do ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn và cho làn da khỏe mạnh, mịn màng.

- Nước ép từ thơm, dưa chuột, cà rốt: Loại nước ép này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn có tác dụng giảm nếp nhăn, giảm các viêm nhiễm trên cơ thể. 

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Nước ép thơm, mật ong, gừng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về nước ép thơm có tác dụng gì và cách sử dụng nước ép này như thế nào để tốt cho sức khỏe. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết cách sử dụng nước ép thơm mỗi ngày và mang đến những lợi ích tốt cho cơ thể.

Uống nước ép cam cà rốt có tác dụng gì?

Uống nước ép cam cà rốt có tác dụng gì?

Nước ép cam cà rốt là thức uống được nhiều người yêu thích. Vậy bạn có biết uống nước ép cam cà rốt có tác dụng gì chưa? Cùng tìm câu trả lời ngay sau đây.

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