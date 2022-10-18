Tác dụng hoa đậu biếc và cách sử dụng hoa đậu biếc hiệu quả nhất!

Sức khỏe 18/10/2022 09:25

Hoa đậu biếc hiện nay được sử dụng để làm các loại thức uống rất tốt cho sức khỏe. Vậy tác dụng hoa đậu biếc là gì và cách dùng như thế nào, bạn đã biết chưa?

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Các loại thức uống làm từ hoa đậu biếc được rất nhiều người yêu thích bởi màu sắc đẹp mắt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thêm được nhiều thông tin cũng như biết được những tác dụng hoa đậu biếc mang lại cho sức khỏe.

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Tác dụng hoa đậu biếc và cách dùng hoa đậu biếc tươi!

Hoa đậu biếc trông như thế nào?

Hoa đậu biếc còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, là một loài cây leo, thân thảo thường được trồng thành giàn hoa hoặc làm hàng rào. Hoa có màu xanh tím, màu trắng hoặc xanh lam đậm, nhưng thường gặp nhất là màu xanh tím.

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Hoa đậu biếc còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc!

Theo các công trình nghiên cứu, người ta đã phân tích được từ hoa đậu biếc có rất nhiều hợp chất hóa học hữu cơ, đáng chú ý là 2 hoạt chất: Anthocyanin và Cliotide.

Bởi vì đặc điểm cho hoa rất đẹp và nổi bật với sắc tím xanh nên người ta gọi với nhiều tên khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa đậu biếc hay đậu tím, còn tên khoa học của hoa đậu biếc là Clitoria Ternatea.

Tác dụng hoa đậu biếc là gì?

Hoa đậu biếc có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Hoa thường được dùng làm trà hoặc các thức uống giải khát. Dưới đây là một số công dụng của hoa đậu biếc tươi mang lại:

1. Giúp giảm cân

Trà hoa đậu biếc là một trong những loại trà giúp giảm cân hiệu quả bằng cách ngăn ngừa và cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ. Hợp chất Catechin EGCG (epigallocatechin gallate) trong hoa đậu biếc có tác dụng thúc đẩy việc đốt cháy calo bằng cách tăng cường quá trình trao đổi chất. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà hoa đậu biếc có chứa hàm lượng EGCG cao hơn so với các loại trà khác nên có thể được xếp vào loại trà giảm cân hiệu quả.

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Trà hoa đậu biếc giúp giảm cân hiệu quả!

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trà hoa đậu biếc có các đặc tính chống viêm và lợi tiểu, giúp thanh lọc cơ thể rất tốt. Bạn có thể dùng trà đậu biếc sau bữa ăn sẽ giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường quá trình trao đổi chất.

2. Làm đẹp da

Các hoạt chất có trong hoa đậu biếc còn giúp cải thiện sức khỏe tế bào rất tốt. Ngoài ra, chúng còn làm máu lưu thông đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Hơn nữa, chất Anthocyanin có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid và ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng giúp giữ vóc dáng được thon thả. 

3. Ngăn ngừa cảm cúm và hạ sốt hiệu quả

Một trong những công dụng phổ biến được nhiều người biết đến nhất của hoa đậu biếc đó là trị cảm sốt. Vì trong rễ cây đậu biếc có vị đắng và chất chống viêm nên người ta thường dùng rễ cây này để hạ sốt và ngăn vi khuẩn tấn công vào cơ thể.

4. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa cao, giúp giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do và ngăn chặn các tác động có hại do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, các hoạt chất trong hoa đậu biếc có tác dụng ổn định di thể trong nhân tế bào và bảo vệ màng tế bào giúp tăng cường khả năng nhận diện ung thư và thực bào. Mặt khác, chất cliotide của hoa đậu biếc có khả năng ức chế tế bào ung thư rất hiệu quả.

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Hoa đậu biếc giúp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả!

5. Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy hoa đậu biếc giúp cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch và ngừa xơ cứng mạch máu.

Cách sử dụng hoa đậu biếc tươi làm trà

Dưới đây là cách dùng hoa đậu biếc tươi để làm trà, bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà nhé!

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Có thể sử dụng hoa đậu biếc tươi làm trà tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 240ml nước nóng.

- 1 thìa cà phê lá đậu biếc hoặc 10 bông hoa đậu biếc

Các bước tiến hành thực hiện:

- Hoa đậu biếc tươi đem phơi khô hoặc mua hoa đã khô sẵn.

- Đổ nước nóng vào cốc pha trà, sau đó cho lá hoặc hoa đậu biếc vào ngâm trong khoảng 15 phút. 

- Khi thấy hoa hay lá đã phai hết màu, thì bạn lọc lấy nước trà để thưởng thức. Bạn có thể uống nóng hoặc thêm đá vào để uống lạnh cũng rất ngon.

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số hương liệu yêu thích như quế, sả hay mật ong vào cốc trà để có hương vị thơm ngon hơn.

Cách bảo quản hoa đậu biếc tươi

 

Hoa đậu biếc sấy khô có thể bảo quản lâu dài và dùng dần trong gia đình. Cách phơi khô hoa đậu biếc thông thường là phơi nắng. Cách này dễ làm nhưng lại cho chất lượng kém và màu sắc không bắt mắt, vì chất dược tính quý còn lại trong hoa rất ít.

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Hoa đậu biếc sấy khô có thể bảo quản lâu dài!

Như vậy, hoa đậu biếc không chỉ là loài hoa mang màu sắc bắt mắt mà còn được sử dụng để làm các loại thức uống tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua những thông tin mới đươc chia sẻ ở trên, sẽ giúp các độc giả biết được tác dụng của hoa đậu biếc mang lại, cũng như cách sử dụng và bảo quản hoa đậu biếc đúng cách, để thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

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