Cách sử dụng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ hiệu quả

Sức khỏe 18/03/2020 06:30

Nhụy hoa nghệ tây khá đắt đỏ vì những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nhiều người thắc mắc uống nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ được hay không?

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Tình trạng mất ngủ khiến chúng ta luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, mất cân bằng và đặc biệt là xuống sắc cực kỳ nhanh chóng. Việc phụ thuộc vào các loại thuốc ngủ và thuốc an thần về lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Dùng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ là một phương pháp khá an toàn và hiệu quả. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong bài viết sau!

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Cách sử dụng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị của nhụy hoa nghệ tây đối với sức khỏe

Vài năm trở lại đây, nhụy hoa nghệ tây được bày bán với mức giá khá cao trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người sử dụng bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe. Vậy thực hư giá trị của sản phẩm này đối với sức khỏe là gì mà lại có một mức giá đắt đỏ đến như vậy? 

Theo nhiều phân tích khoa học, trong nhụy hoa nghệ tây có chứa tới hơn 150 hoạt chất không bay hơi như Flavonoids, Tanin, Anthocyanins... Sự kết hợp của các thành phần này với nhau giúp cơ thể đỡ căng thẳng và mệt mỏi. Đồng thời, nó còn giúp cân bằng lại nhịp sinh học của mỗi người.

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Nhụy hoa nghệ tây giúp xả stress và căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Chứng mất ngủ hiện nay khá phổ biến, có thể gặp ở mọi đối tượng. Việc lạm dụng các loại thuốc ngủ hoặc thuốc an thần sẽ khiến bạn phụ thuộc vào nó cũng như gây ra nhiều tác dụng phụ không tốt. Tuy nhiên, nhụy hoa nghệ tây đã được kiểm định chất lượng, thử nghiệm lâm sàng và đa số người sử dụng phản hồi không hề xuất hiện bất cứ một tác dụng phụ nào (trừ những người dị ứng với thành phần của phấn hoa).

Nhụy hoa nghệ tây giúp cơ thể lấy lại cân bằng, từ đó giúp bạn luôn trong trạng thái tinh thần thoải mái, phấn chấn. Chính vì lý do này, nhụy hoa nghệ tây được biết đến với công dụng làm đẹp, kéo dài tuổi thọ và giúp trẻ hóa làn da. 

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Nhụy hoa nghệ tây giúp con người lấy lại cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ

Nhụy hoa nghệ tây không phải là thuốc, cũng không phải là thực phẩm chức năng mà chỉ hỗ trợ cân bằng giấc ngủ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến việc sử dụng đúng hàm lượng. Thứ nhất là để tiết kiệm chi phí, thứ hai là để đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện nay, có 2 cách dùng nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ được áp dụng phổ biến như sau:

Dùng nhụy hoa nghệ tây hãm trà

Không phải ai cũng biết cách pha nhụy hoa nghệ tây và cách uống nhụy hoa nghệ tây sao cho đúng để có thể phát huy được tối đa công dụng. Với 1 cốc nước khoảng 50ml, chúng ta chỉ nên cho 1 đến 2 sợi saffron. Còn nếu bạn hãm cả ấm để uống trong ngày thì cứ theo tỉ lệ 200ml nước ấm pha cùng 8 - 10 sợi saffron. Cách thức thực hiện rất đơn giản như các thao tác hãm trà bình thường. 

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Dùng nhụy hoa nghệ tây để hãm trà - Ảnh minh họa: Internet

Để tăng thêm hương vị cũng như tác dụng, bạn có thể kết hợp thêm với một số thực phẩm khác như: hoa nhài, mật ong, táo đỏ... Bạn có thể hãm một ấm trà để uống hàng ngày giúp duy trì sức khỏe cũng như sắc đẹp. Còn nếu bạn sử dụng trà saffron với mục đích dỗ giấc ngủ thì thời điểm lý tưởng nhất là 20 đến 30 phút trước khi đi ngủ. Nên uống khi nước còn ấm để bảo đảm phát huy tối đa công dụng. 

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Nên uống trước khi đi ngủ 20 đến 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nhụy hoa nghệ tây cho vào món ăn hàng ngày

Ngoài cách hãm trà, bạn có thể sử dụng nhụy hoa nghệ tây như một loại gia vị nấu ăn hàng ngày. Loại thực phẩm này không gây ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Bạn có thể ngâm với nước ấm từ 10 đến 15 phút rồi dùng nước đó để nấu ăn.

Tuy nhiên, cách này không thể phát huy hiệu quả cao như cách hãm trà để uống. Chính vì thế, bạn có thể kết hợp cả hai cách để giúp ngủ ngon hơn.

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Dùng nhụy hoa nghệ tây để chế biến thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nhụy hoa nghệ tây trị mất ngủ là một biện pháp khá an toàn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý sử dụng liều lượng hợp lý và kiên trì. Tốt nhất nên dùng nước nóng 70 đến 80 độ để đảm bảo các hoạt chất không bị phá vỡ. Nên xem xét kỹ trước khi mua để tránh hàng giả, hàng nhái. 

Trên đây là một số kiến thức về nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn.

Cách sử dụng lá vông chữa mất ngủ

Cách sử dụng lá vông chữa mất ngủ

Sử dụng lá vông chữa mất ngủ có thực sự hiệu quả như những gì chúng ta vẫn biết. Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây.

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