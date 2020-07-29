Trà hồng sâm có tác dụng gì và cách dùng hiệu quả nhất

Trà hồng sâm còn được gọi là trà sơn mật hồng sâm hay trà sơn mật. Loại trà này mọc ở vùng núi cao như Sapa, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Pha một ấm trà ngon cũng là cách thể hiện sự tinh tế và hiếu khách. Trong nhiều loại trà khác nhau, trà hồng sâm nhận được sự ưa thích. Trà hồng sâm có tác dụng gì là điều được nhiều người quan tâm.

Trà hồng sâm có tốt không? Có thể yên tâm sử dụng loại trà này rất hiệu quả và an toàn. Trà được thu hái từ tự nhiên có chất lượng tốt. Hoàn toàn không chứa chất bảo quản, phân bón, thuốc trừ sâu.

Trà hồng sâm có nguồn gốc từ tự nhiên và được kết hợp giữa 4 loại thảo dược giúp làm nổi bật tính năng giảm mỡ máu, phòng chống ung thư. Có hương vị ngon ngọt, màu vàng, ánh mật ong. Đây là thảo dược quý được nhiều người yêu thích chọn dùng trong những ngày tết và dùng hàng ngày.

Trà hồng sâm có nguồn gốc từ tự nhiên và được kết hợp giữa 4 loại thảo dược

Cụ thể, 4 loại thảo dược quý được kết hợp sử dụng bao gồm:

+ Trà sơn mật: Ổn định huyết áp, chữa lành vết thương. Vị chát nhẹ giúp tạo nên sự thanh tuần tinh tế.

+ Hoa nhài: Tăng cường sức đề kháng, giúp thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ điều trị mất ngủ.

+ Cỏ ngọt: Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, huyết áp không ổn định. Vị ngọt của loại thảo dược này khi kết hợp cùng trà sơn mật vị chát nhẹ mang lại sụ thanh tuần tinh tế.

+ Hoa La hán: Đây là loại thảo dược khá khan hiếm nên rất ít khi được sử dụng trong Đông y. Có tác dụng thanh lọc gan, giải độc và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Trà hồng sâm được tạo nên từ 4 loại thảo dược quý kết hợp

2. Uống trà hồng sâm có tác dụng gì?

Cách chế biến trà sơn mật hồng sâm:

Để tạo nên Trà Sơn Mật Hồng Sâm, dùng các nguyên liệu bao gồm Chè Dây, Hoa La Hán, Cỏ Ngọt và Hoa Kim Ngân phơi khô và đem pha trộn theo một tỉ lệ nhất định. Bằng cách này, trà sẽ phát huy tất cả những công dụng mà 4 vị thảo dược quay này mang đến.

Dùng các nguyên liệu phơi khô và đem pha trộn theo một tỉ lệ nhất định

Nhờ kết hợp nhiều thảo dược với hàm lượng tinh chất cao nên loại trà thảo dược này có thể mang đến tác dụng vô cùng to lớn.

Cụ thể những tác dụng của trà sơn mật hồng sâm có thể kể đến như:

+ Giúp giảm mỡ máu.

+ Ngăn chặn việc hình thành các khối u, ngừa nguy cơ ung thư.

+ Thanh nhiệt, mát gan, giải độc, hạ men gan, giải rượu.

+ Ổn định huyết áp, cải thiện hệ tim mạch.

+ Trà hồng sâm trị mất ngủ, giúp ngủ ngon giấc, tạo giấc ngủ sâu.

+ Kích thích hoạt động của hệ tiếu hóa. Giúp lợi tiểu.

+ Điều trị viêm họng.

Bên cạnh đó, nó còn giúp điều trị trong một số bệnh khác.

- Trà hồng sâm giúp bảo vệ cơ thể trước thay đổi của thời tiết

Khí hậu nước ta có đặc điểm nhiều mưa, thay đổi đột ngột dễ gây các bệnh như viêm họng, cảm cúm, đau ốm. Với thành phần kháng khuẩn có chứa trong trà hồng sâm, sử dụng sẽ mang đến hiệu quả trị ho nhanh, diệt khuẩn tốt, giảm cơn đau nhanh.

Trị ho nhanh, diệt khuẩn tốt, giảm cơn đau nhanh

- Trà sơn mật hồng sâm có tác dụng giải độc, thanh nhiệt

Trà hồng sâm có chứa thành phần cỏ ngọt nên có tính mát và giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm gan và hạn chế mụn trên da. Ngoài ra, còn giúp điều trị bệnh viêm loét dạ dày và ngăn ngừa bệnh ung thư.

- Trà sơn mật hồng sâm có tác dụng đẹp da

Loại trà này đặc biệt giúp cải thiện nhan sắc của phái đẹp hiệu quả. Sau vài ngày sử dụng, chị em sẽ ngủ ngon, máu huyết lưu thông, làn da tươi tắn. Bên cạnh đó, trong thảo dược có tính lành, oxy hóa nên ngăn chặn tác động xấu của các gốc tự do gây ảnh hưởng đến làn da.

- Trà sơn mật hồng sâm giúp hạ đường

Thành phần trà sơn mật và cỏ ngọt có chứa trong trà hồng sâm chứa nhiều glucozes tự nhiên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cân bằng lượng đường huyết. Để phát huy tối đa công dụng, bạn cần sử dụng kiên trì và lâu dài.

Trong trà hồng sâm chứa nhiều glucose tự nhiên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

- Trà hồng sâm giảm cân

Trà hồng sâm có hiệu quả tăng sức đề kháng, chống vi khuẩn tốt, ổn định huyết áp. Kiên trì sử dụng trà sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn hấp thu chất béo trong đồ ăn. Từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Trà hồng sâm giúp giảm cân hiệu quả

3. Cách sử dụng trà sơn mật hồng sâm

Muốn có ly trà ngon, nắm được cách pha trà hồng sâm khoa học và đúng quy trình là điều cần thiết. Chi tiết cách pha trà chuẩn bao gồm:

+ Chuẩn bị ấm trà bằng nung để giữ được nhiệt độ đủ lâu và duy trì hương vị thơm ngon.

+ Lấy khoảng 20 – 30gram trà sơn mật hồng sâm khô. Tráng trà qua nước ấm.

+ Hãm với 300ml nước sôi và ngâm khoảng 10 phút.

+ Nên dùng lúc trà còn nóng để thưởng thức mùi vị vô cùng tuyệt vời.

Một số lưu ý khi sử dụng trà hồng sâm:

Cần phải lưu ý một số điểm để không ảnh hưởng đến chất lượng, hương vị và đặc biệt là công dụng của trà. Vậy, làm sao để có một tách trà thưởng thức thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng, an toàn?

Bạn cần lưu ý những điều sau:

+ Không thêm sữa

Có rất nhiều người lầm tưởng bỏ thêm sữa để hương vị trà có thêm mùi thơm, hấp dẫn. Nhưng đó là điều sai lầm, vì trong thành phần trà thảo dược có cỏ ngọt đã tạo ra vị ngọt, hoa nhài hoặc kim ngân hoa tạo ra mùi thơm … việc thêm sữa vào là không cần thiết.

Bên cạnh đó nó cũng làm giảm đi tác dụng giảm cân, điều trị bệnh béo phì. Bởi trong thành phần sữa có rất nhiều chất ngăn cản việc giảm cân và tan chất béo.

Không nên cho thêm sữa khi pha trà

+ Không thêm đường

Không nên thêm đường vào trà vì nó sẽ làm cho lượng calo trong trà tăng lên mất đi tác dụng giảm cân. Chủ yếu sử dụng trà để thanh nhiệt, mát gan, giải độc, kích thích vị giác vì vậy trà đã có sẵn vị ngọt nhẹ kết hợp vị chát và chút đắng giúp hài hòa khi sử dụng. Cho quá nhiều đường sẽ gây ra tình trạng phản tác dụng, khiến người dùng dễ bốc hỏa.

+ Không đun nóng lại

Khi đun nóng trà lại, nhiệt tăng và giảm liên tục. Tình trạng bay hơi gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng của trà. Do đó, chỉ nên pha với một lượng vừa phải và sử dụng hết. Cần để trà thoát bay hơi và nên mở nắp để ra dưỡng chất trong trà nhiều hơn.

+ Không nên uống trà quá nóng

Nhiều người có sở thích sử dụng trà nóng để giữ ấm cơ thể vào mùa đông. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên pha trà quá cao vì sẽ gây ung thư thực quản. Do đó, cách tốt nhất đó là dùng chén trà ấm.

+ Không để trà qua đêm

Chỉ sau 1 đêm, có thể tất cả mùi thơm, hương vị, dưỡng chất trong trà sẽ thay đổi và mất đi. Thậm chí là dẫn đến nấm mốc, vi sinh vật gây hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn có không ít người khi sử dụng cho rằng nên nấu với một lượng nhiều sau đó chia ra để sử dụng dần đỡ phải khỏi mắc công tốn thời gian.

+ Không uống mọi lúc

Ngoài tác dụng thanh nhiệt, đây còn là loại trà thảo dược có thể sử dụng để chữa bệnh. Do đó, nên tránh việc lạm dụng sử dụng quá nhiều. Tốt nhất, chỉ nên dùng khoảng 20 gram 1 ngày là thích hợp nhất, uống sau khi ăn 20 phút.

Chắc hẳn với những chia sẻ trên bạn đọc đã có thể nắm được Trà hồng sâm có tác dụng gì? Vừa bồi bổ, tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và có cuộc sống thoải mái, tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người, từ người mắc bệnh cho đến người bình thường đều nên sử dụng loại trà này.