Sâm Đá có tác dụng gì? Có phải là thần dược cho sinh lý?

Sâm Đá chỉ sinh trưởng và phát triển ở những vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái… Vì vậy, những vùng khác gần như không có, điều này đã làm tăng sự quý hiếm của loài Sâm Đá này.

Sâm Đá còn có tên gọi khác là Sâm Xuyên Đá. Đây là loại sâm quý hiếm, được mệnh danh là bậc thầy của các loại sâm ở núi rừng Tây Bắc. Chính vì vậy, những người thổ dân ở đây nằm lòng cây Sâm Đá có tác dụng gì . Áp dụng hiệu quả trong công tác điều trị giải độc, đặc biệt trong những trường hợp bị nhiễm độc gan. Đồng thời, tăng cường thể lực, phòng ngừa ung thư, ngăn ngừa lão hóa.

Sâm Xuyên Đá phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người cao tuổi. Mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người như:

Hàm lượng saponin trong thân và lá của loài Sâm Đá rất cao. Đặc biệt, cây già trên 10 năm thì lượng saponin tích trong thân càng nhiều và quý. Theo các nghiên cứu, hàm lượng saponin tổng hợp trong thân và lá của Sâm Đá cao bằng 70% so với củ. Chính vì thế, tất cả các bộ phận trên cây Sâm Đá đều được tận dụng triệt để là làm thuốc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe cho con người.

Cải thiện các chỉ số sinh hóa trong cơ thể

Cơ thể chúng ta là một khối thống nhất, khi khỏe mạnh sẽ hoạt động bình thường. Nhưng chỉ cần có một bộ phận nào đó bị tổn thương thì mọi hoạt động sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, khi gan có vấn đề, cơ thể sẽ rất mệt mỏi, uể oải, gần như không có sức lực. Lâu dần gây suy nhược thần kinh, căng thẳng. Việc sử dụng Sâm Đá thường xuyên sẽ cải thiện những điều này, làm giảm mệt mỏi. Đồng thời chống suy nhược cơ thể do lao động quá sức, giảm stress. Bên cạnh đó, hỗ trợ làm tăng huyết áp cho bệnh nhân huyết áp thấp.

Như vậy, những chỉ số sinh hóa của cơ thể sẽ được cải thiện, ổn định, tạo thuận lợi cho sự hấp thụ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được hàm lượng saponin trong Sâm Đá có tác dụng rất tốt trong việc chống ung thư và chống đột biến tế bào. Cơ chế làm giảm nguy cơ ung thư ở người bằng cách ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Chất này phản ứng với các tế bào giàu cholesterol của các tế bào ung thư. Từ đây làm hạn chế sự tăng trưởng và khả năng tồn tại của các tế bào này.

Sâm Đá giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị tim mạch

Đặc biệt, saponin có thể giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, các saponin có thể chống lại nhiễm trùng bởi ký sinh trùng. Trong hệ tiêu hóa, saponin cũng giúp hệ thống miễn dịch chống lại và bảo vệ vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể. Chất này cũng hoạt động trực tiếp như một chất chống oxy hóa, giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi tuyến tụy sản xuất hoóc môn insulin bị thiếu hoặc insulin giảm tác động trong cơ thể. Hợp chất saponin trong Sâm Đá có khả năng loại bỏ các chất Alloxan và Streptozotocin. Đây là những chất gây tăng đường huyết. Đồng thời, nó còn có tác dụng hạ thấp hàm lượng cholesterol và triglycerid - hai tác nhân hàng đầu gây bệnh tiểu đường, thúc đẩy khả năng giải phóng các insulin và làm giảm đường huyết.

Giúp làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa

Sâm Đá có tác dụng với bệnh nhân lão hóa da. Khi sử dụng kiên trì, phụ nữ sẽ có làn da không đẹp và săn chắc. Bởi hoạt chất saponin giúp tăng sinh collagen, nhờ vậy ngăn chặn tình trạng da chảy xệ. Đồng thời, saponin cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi các gốc oxy hóa gây hại, ngăn chặn hoạt động của các tế bào sắc tố, giữ mãi nét tươi trẻ của làn da. Ngoài ra, Sâm Đá còn có tác dụng ngăn chặn cơn đau do hen suyễn gây ra.

Uống Sâm Đá giúp làm đẹp da

Sâm Đá hỗ trợ điều trị yếu sinh lý rất tốt

Không chỉ chứa hàm lượng saponin dồi dào, mà nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được Sâm Đá cũng chứa cả alkaloid và polyphenol nữa. Những hoạt chất này có tác dụng tái tạo tế bào, giúp cơ thể hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Từ đây giúp cơ thể chúng ta có thể lực sung mãn, giải độc tố mạnh mẽ.

Do đó, Sâm Đá luôn được những người dân tộc, đồng bào miền núi sử dụng để chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt là hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, tăng cường sinh lực phái mạnh. Dược liệu này giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tốt cho những người có nguy cơ vô sinh. Đồng thời, kích thích hormone ở nam và nữ, chống lại được mệt mỏi, làm tăng hiệu suất trong hoạt động tư duy và thể lực.

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Cách sử dụng Sâm Đá

Sâm Đá là món quà thiên nhiên ban tặng con người, nhưng để phát huy tác dụng hiệu quả thì cần phải sử dụng đúng cách. Việc dùng Sâm Đá sai cách rất dễ khiến cơ thể gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Hiện có 2 cách dùng Sâm Đá phổ biến. Một là sắc nấu Sâm Đá uống hàng ngày. Hai là ngâm rượu Sâm Đá để uống.

Sắc Sâm Đá uống được nhiều người lựa chọn

Trong đó, sắc Sâm Đá lấy nước uống là cách được nhiều người áp dụng. Cách này bạn có thể dùng Sâm Đá tươi hoặc Sâm Xuyên Đá khô nấu lấy nước uống hàng ngày. Nếu dùng sâm khô, cần sử dụng Sâm Đá đã phơi sấy, không bị mối mọt. Khi sắc bạn không nên dùng ấm kim loại. Nguyên nhân là vì các hoạt chất của Sâm Đá có thể kết hợp với kim loại gây ra chất có hại cho sức khỏe.

Nếu dùng Sâm Đá để ngâm rượu thì người dùng cần lưu ý một số điều sau đây. Ngâm tối thiểu 3 tháng, ngâm càng lâu càng có vị ngọt. Khi mới ngâm, rượu sẽ có màu vàng nhạt rồi chuyển sang vàng đậm rồi màu cánh gián. Rượu Sâm Đá có vị ngọt và thơm rất dễ uống.

Mỗi ngày chỉ nên dùng 100 ml rượu sâm sau khi ăn. Vì Sâm Đá đã được ngâm nên cần được bảo quản trong điều kiện tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Bình rượu ngâm để ở nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ tầm dưới 25 độ.

Sâm Đá có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể dùng được. Với những người huyết áp cao thì không nên dùng. Bởi Sâm Đá có tác dụng tăng huyết áp cho bệnh nhân huyết áp thấp. Những người huyết áp cao uống vào sẽ rất nguy hiểm, gây tăng huyết áp đột ngột có thể đột quỵ.

Ngâm rượu Sâm Đá cũng rất tốt cho sức khỏe

Những người mắc bệnh gan vốn đã có những tổn thương với sức khỏe. Rượu Sâm Đá có thể gây nóng và tăng độc cho gan. Chính vì vậy, khi mắc bệnh gan bạn không nên sử dụng rượu Sâm Đá.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý, dù Sâm Đá có chứa nhiều hoạt chất có lợi. Nhưng không phải sử dụng trong thời gian dài là tốt. Chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian nhất định. Theo đó, sau khoảng 1 tháng sử dụng Sâm Đá nên cần có thời gian nghỉ rồi mới dùng Sâm Đá trở lại.

Chính vì vậy việc sử dụng Sâm Đá như thế nào cũng được cần nhắc. Bạn cần tránh lạm dụng và phải tìm hiểu kỹ về Sâm Đá có tác dụng gì để biết liều lượng và cách dùng phù hợp. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.