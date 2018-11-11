Đây chính là những thực phẩm tốt hơn nhân sâm được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt là món số 3

Sống khỏe 11/11/2018 12:33

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh với những thực phẩm bổ dưỡng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung những thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thực phẩm này không chỉ giúp bồi bổ sức khỏe mà còn được dùng như vị thuốc chữa nhiều loại bệnh, thậm chí được ví tốt hơn nhân sâm.

Dưới đây là những thực phẩm bổ dưỡng bạn không thể bỏ qua nếu muốn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Những thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe

Hàu

Theo Đông y, hàu là thực phẩm chứa hàm lượng lớn protein, vitamin, canxi, phốt pho, sắt, kẽm… và những dưỡng chất này đều rất dễ tiêu hóa.

Đặc biệt, lượng canxi có trong hàu gần bằng sữa và hàm lượng sắt gấp 21 lần sữa. Chính vì vậy, thường xuyên ăn hàu sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ, cải thiện tình trạng da khô, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, phá vỡ melanin dưới da, nhờ đó mà làn da luôn trắng hồng mịn màng.

Các axit amin chứa trong hàu còn giúp cải thiện chức năng của gan, ức chế sự tích tụ axit lactic trong cơ thể.

Đây chính là những thực phẩm tốt hơn nhân sâm được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt là món số 3 - Ảnh 1
Hàu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cá chạch

Theo Đông y, cá chạch có tác dụng bổ trung ích khí, phù hợp với những người có bệnh về cao huyết áp, tiểu đường và tim mạch.

Cá chạch rất giàu protein, ít chất béo và cholesterol nên vừa giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể vừa không lo mất dáng. Đây cũng là thực phẩm chứa nhiều vitamin D tốt cho việc hấp thụ canxi, ngăn ngừa loãng xương.

Nhờ chứa hàm lượng spermidine và nucleoside trong thành phần mà cá chạch có thể làm tăng độ đàn hồi và giữ ẩm cho da. Nếu muốn sở hữu làn da đẹp và ngăn ngừa lão hóa, đừng quên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé!

Đây chính là những thực phẩm tốt hơn nhân sâm được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt là món số 3 - Ảnh 2
Cá chạch rất giàu protein, ít chất béo và cholesterol - Ảnh minh họa: Internet

Thịt chim cút

Thịt chim cút là thực phẩm giàu protein, chứa ít chất béo và cholesterol, thích hợp cho những người trung niên và cao tuổi, cao huyết áp cũng như béo phì.

Hàm lượng vitamin, khoáng chất, lecithin và các axit amin thiết yếu trong thực phẩm này cũng rất cao. Vì vậy, thường xuyên ăn thịt chim cút sẽ có tác dụng bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Những người dễ bị suy nhược cơ thể, thiếu máu, chóng mặt và viêm thận nên sử dụng thực phẩm này.

Đây chính là những thực phẩm tốt hơn nhân sâm được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt là món số 3 - Ảnh 3
Những người dễ bị suy nhược cơ thể, thiếu máu, chóng mặt và viêm thận nên sử dụng thực phẩm này Ảnh minh họa: Internet

Hạt hoa súng

Hạt hoa súng không quá quen thuộc với nhiều người nhưng nó có khả năng bồi bổ sức khỏe, bổ thận, ích tinh, tốt cho lá lách, phòng ngừa tiêu chảy hiệu quả. Đông y gọi loại hạt này là tuyệt phẩm bổ tinh ích khí mà chưa nhiều người biết đến.

Bạn có thể ăn trực tiếp hạt hoa súng khi còn tươi hoặc phơi khô sử dụng như các loại hạt khác. Nếu bạn mắc bệnh về dạ dày, lá lách thì ăn một chút hạt hoa súng có thể phòng ngừa tiêu chảy, ngưng đi ngoài.

Đây chính là những thực phẩm tốt hơn nhân sâm được chuyên gia khuyên dùng, đặc biệt là món số 3 - Ảnh 4
Hạt hoa súng không quá quen thuộc với nhiều người nhưng nó có khả năng bồi bổ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một người nội trợ thông minh thì hãy bổ sung ngay những món ăn bổ dưỡng trên vào thực đơn hàng ngày cho cả gia đình nhé!

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