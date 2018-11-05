Theo các chuyên gia dinh dưỡng , việc lựa chọn thực phẩm để bổ sung vào thực đơn hàng ngày có thể ảnh hưởng theo chiều hướng tốt hoặc xấu đến vùng kín. Chính vì vậy, bạn cần biết thực phẩm nào có lợi và có hại đối với “cô bé” để sử dụng đúng cách, từ đó bảo vệ sức khỏe sinh sản chính mình.

Vùng kín nếu không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm và dẫn đến nhiều căn bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Các loại thực phẩm lên men như kim chi, dưa cải, tương miso… để có khả năng giúp “cô bé" thoát khỏi nấm men và vi khuẩn có hại. Những chế phẩm sinh học lên men này sẽ bổ sung lợi khuẩn cho cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả các bệnh phụ khoa thường gặp.

Sữa chua chứa hàm lượng lớn men vi sinh giúp bổ sung lợi khuẩn cho cơ thể, giúp ngăn chặn bệnh nhiễm trùng nấm men và nhiễm khuẩn âm đạo. Thường xuyên ăn sữa chua còn giúp khắc phục tình trạng mùi khó chịu vùng kín, đồng thời mang lại cho bạn làn da và vóc dáng khỏe đẹp.

Nước lọc

Bổ sung đủ nước cho cơ thể là cách đơn giản nhất để bảo vệ vùng kín luôn khỏe mạnh. Khi bạn sử dụng các loại thực phẩm có mùi mạnh khiến "cô bé" có mùi khó chịu thì lượng nước bạn uống sẽ cải thiện hiệu quả tình trạng này, giúp bạn tự tin hơn.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể là cách đơn giản nhất để bảo vệ vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh và đậu nành

Khi mãn kinh, chị em sẽ bị giảm estrogen dẫn đến tình trạng khô âm đạo. Nếu muốn khắc phục tình trạng này, bạn nên bổ sung hạt lanh và hạt đậu nành vào thực đơn hàng ngày.

Những loại thực phẩm gây hại cho “cô bé”

Đường

Vùng kín rất dễ bị nhiễm nấm men, khoảng 75% phụ nữ gặp vấn đề này ít nhất 1 lần trong đời. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chế độ ăn quá nhiều đường.

Măng tây, tỏi và cà ri

Những loại thực phẩm bạn ăn hàng ngày có thể khiến vùng kín có mùi khó chịu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Theo các chuyên gia, nếu bạn ăn thực phẩm nặng mùi như măng tây, tỏi hoặc cà ri thì “cô bé" cũng sẽ nặng mùi hơn.

Bạn nên tránh dùng các loại thực phẩm nặng mùi - Ảnh minh họa: Internet

Cà phê, rượu, chocolate và các chất làm ngọt nhân tạo

Cà phê, rượu, chocolate và các chất làm ngọt nhân tạo nếu sử dụng quá thường xuyên sẽ gây kích thích bàng quang, ảnh hưởng không tốt đến cô bé. Nếu bạn không bị hội chứng bàng quang kích thích, nhưng thường xuyên phải vào nhà vệ sinh, bạn cũng nên loại bỏ các loại thực phẩm này ra khỏi thực đơn hàng ngày.