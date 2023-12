Bị sốt nên ăn trái cây gì để nhanh khỏi?

Có khá nhiều người không biết bị sốt nên ăn trái cây gì để nhanh chóng lành bệnh. Trái cây là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin rất tốt cho cơ thể, giúp bù đắp lại các chất dinh dưỡng thiếu hụt do bệnh sốt gây ra. Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giới thiệu đến bạn đọc các loại trái cây giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao hiệu quả phục hồi thể trạng, giúp hạ sốt nhanh chóng!

Đu đủ là loại quả dễ tìm mua và có giá rất rẻ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả rẻ này lại đứng đầu danh sách thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất. Trong 100g đu đủ có chứa từ 74-80mg vitamin C, khoảng 500-1.250 IU caroten, vitamin B1, vitamin B2, magie, canxi, kali, kẽm và sắt,... giúp thúc đẩy quá trình sản sinh các kháng thể và tế bào bạch cầu, từ đó ngăn chặn sự tấn công của các loại virus gây bệnh cho cơ thể.

Táo

Không thể không nhắc đến táo, táo có chứa chất chống oxy hóa flavonoid có khả năng ngăn cản lại sự tổn thương của tế bào, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong táo tương đương với khoảng 1.500 mg vitamin C, hỗ trợ hạ sốt vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, táo còn chứa axit folic và vitamin B giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư.

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn bị sốt nên ăn trái cây gì thì 1 quả táo mỗi ngày chính là đáp án tuyệt vời cho bạn, giúp cơn sốt qua nhanh đồng thời chống lại được nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Quả mơ

Mơ giàu vitamin A, vitamin C giúp tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Mơ có chứa nhiều vitamin A và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hỗ trợ điều trị sốt hiệu quả. Thịt quả mơ chứa các loại axit như axit citric, axit tartaric, đường, tinh bột và một số chất chống oxy hóa có lợi khác giúp kháng viêm, nâng cao sức đề kháng đồng thời chống lão hóa rất hiệu quả.

Chuối

Bị sốt nên ăn loại trái cây nào? Khi bị sốt, cơ thể người bệnh sẽ cần nhiều calo hơn bình thường để cung cấp cho các hoạt động. Chuối là loại trái cây giúp bạn giải quyết được vấn đề này. Trung bình 1 quả chuối sẽ chứa khoảng 105 calo cùng hàm lượng các loại vi chất như magie, kali, đường tự nhiên,... giúp cơ thể người bệnh lấy lại năng lượng nhanh chóng, khỏe mạnh và hồng hào trở lại.

Chuối giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể nhanh khỏi sốt - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Các loại trái cây thuộc họ có múi như chanh, cam, quýt, bưởi,... đều giàu vitamin C và hàm lượng dinh dưỡng cao. Bên cạnh đó, bưởi còn chứa hợp chất tự nhiên lycopene và limonoids giúp giảm lượng cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Lượng vitamin C trong bưởi có công dụng làm tăng số lượng bạch huyết cầu, đề kháng lại bệnh cảm cúm, sốt đồng thời giảm bớt triệu chứng khó chịu do sốt gây ra.

Quả bơ

Bị sốt nên ăn trái cây gì? Bơ được xem là loại trái cây tuyệt vời mà bạn nên ăn khi bị sốt bởi chúng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần trong thời gian bị cảm, sốt. Lượng chất béo lành mạnh trong bơ như axit oleic giúp giảm viêm đồng thời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch.

Bơ chứa chất béo lành mạnh giúp nâng cao hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Nếu đu đủ đứng đầu danh sách các loại trái cây chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nhất thì xoài chính là vị trí tiếp theo. Xoài chứa lượng lớn kali, photpho, canxi, kẽm, vitamin C, vitamin B,... giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi.

Việt quất

Việt quất cũng là một loại quả cực kỳ giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Hãy thường xuyên uống 1 cốc nước ép việt quất để giúp đẩy lùi cơn sốt nhanh chóng khỏi cơ thể bạn.

Nho

Nho là trái cây giàu chất xơ và các dưỡng chất giúp tăng số lượng tế bào delta T và game trong cơ thể con người, từ đó nâng cao hệ thống miễn dịch, đẩy lùi cơn sốt hiệu quả. Bên cạnh đó, quả nho còn hỗ trợ quá trình tăng cường sản sinh máu nuôi cơ thể, phòng chống bệnh tim, ung thư.

Nho giúp hạ nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn kèm sữa chua và nho hoặc dùng 1 cốc nước ép nho vào mỗi buổi sáng và chiều, vừa giúp hạ nhiệt cho cơ thể, vừa ngon miệng.

Dưa hấu

Nhiều người nghĩ rằng ăn dưa hấu dễ bị nóng trong, sẽ không tốt với người bị sốt. Tuy nhiên, thực chất dưa hấu lại giúp bổ sung lượng nước đã mất ở người bị sốt, tăng cường quá trình cung cấp, chuyển hóa năng lượng bên trong cơ thể, từ đó khiến cơn sốt nhanh chóng biến mất. Ăn vài lát dưa hấu ngay sau bữa ăn giúp bạn giải nhiệt cực tốt.

Mong rằng với những loại trái cây trên đây, bạn đã giải đáp được thắc mắc bị sốt nên ăn trái cây gì để nhanh chóng hạ sốt, khỏe mạnh trở lại. Hy vọng bài viết hữu ích nhiều với bạn đọc!