Chia sẻ cách làm tăng tiểu cầu khi bị sốt xuất huyết

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C là chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa sự tổn thương gốc tự do của tiểu cầu. Việc bổ sung lượng vitamin C từ 400 - 2000mg mỗi ngày sẽ giúp tăng lượng tiểu cầu trong cơ thể. Vitamin C có nhiều trong các loại rau quả như cam,súp lơ xanh, rau bina,...rất tốt cho người bị sốt xuất huyết giảm tiểu cầu.