Cách chữa bệnh trĩ nội tại nhà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trĩ nội là gì?

Bệnh trĩ nội là tình trạng các búi trĩ được hình thành trong ống hậu môn do các tĩnh mạch tại đó căng giãn quá mức đồng thời phình to ra. So với trĩ ngoại, bệnh trĩ nội khó để phát hiện hơn vì người bệnh không thể chạm vào hay nhìn thấy. Đến khi bệnh trở nặng, các búi trĩ mới bắt đầu lòi ra ngoài hậu môn và lúc này, người bệnh mới có thể nhìn thấy hoặc chạm trúng nó.

Triệu chứng, biểu hiện của bệnh trĩ nội

Trong giai đoạn đầu, bệnh trĩ nội thường khó phát hiện. Tuy nhiên nếu thấy một trong những dấu hiệu dưới đây thì bạn nên đến gặp bác sĩ sớm vì nguy cơ trĩ nội rất cao: