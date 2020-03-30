Cách chữa bệnh trĩ nội tại nhà là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay bởi tình trạng bệnh đang ngày một gia tăng. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những kinh nghiệm chữa bệnh trĩ nội được dân gian truyền lại giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi bệnh và không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Trong giai đoạn đầu, bệnh trĩ nội thường khó phát hiện. Tuy nhiên nếu thấy một trong những dấu hiệu dưới đây thì bạn nên đến gặp bác sĩ sớm vì nguy cơ trĩ nội rất cao:

Bệnh trĩ nội là tình trạng các búi trĩ được hình thành trong ống hậu môn do các tĩnh mạch tại đó căng giãn quá mức đồng thời phình to ra. So với trĩ ngoại, bệnh trĩ nội khó để phát hiện hơn vì người bệnh không thể chạm vào hay nhìn thấy. Đến khi bệnh trở nặng, các búi trĩ mới bắt đầu lòi ra ngoài hậu môn và lúc này, người bệnh mới có thể nhìn thấy hoặc chạm trúng nó.

Đi ngoài ra máu: người bệnh có thể thấy một ít máu ở phân hoặc dính ở giấy vệ sinh. Khi bệnh trở nên nặng hơn, tình trạng ra máu khi đi ngoài sẽ nhiều hơn, máu chảy thành giọt hoặc phun tia.

Người bệnh có thể thấy một ít máu ở phân hoặc dính ở giấy vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đau, rát hậu môn: Mỗi khi đi đại tiện, người bệnh có cảm giác đau, nóng rát hậu môn, thậm chí là sợ đại tiện.

Sa búi trĩ: Sau một thời gian đi đại tiện ra máu, các búi trĩ to dần lên, lòi ra bên ngoài hậu môn mỗi khi đi cầu. Ban đầu, bạn có thể dùng tay đẩy vào, để lâu búi trĩ sẽ to ra và lòi hẳn ra ngoài, không thể cho vào bên trong hậu môn được nữa.

Ngứa hậu môn: Khi búi trĩ đã lòi ra ngoài, chảy dịch thì hậu môn sẽ có cảm giác ướt át, ngứa ngáy và khó chịu.

Nguyên nhân của bệnh trĩ nội

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ nội, nhưng chủ yếu bao gồm:

Táo bón lâu ngày: Khi bị táo bón, người bệnh thường xuyên cố rặn mạnh khi đi đại tiện. Điều này sẽ gây tổn thương đến các tĩnh mạch nằm ở ống hậu môn, lâu dần hình thành nên các búi trĩ.

Táo bón lâu ngày có thể gây ra bệnh trĩ nội - Ảnh minh họa: Internet

Do tuổi cao: Tuổi càng cao, các cơ hậu môn càng lão hóa, dần suy yếu, từ đó dẫn đến các bệnh lý liên quan đến hậu môn trực tràng, điển hình là trĩ nội.

Ngồi nhiều, đứng lâu một chỗ.

Thường xuyên khiêng vác đồ nặng: Điều này sẽ gây áp lực đến vùng xương chậu, lâu dần làm cho các tĩnh mạch nằm ở hậu môn căng giãn, phình to và hình thành búi trĩ.

Phụ nữ mang thai: áp lực của thai nhi ngày một lớn lên, đè nặng xuống vùng hậu môn trực tràng, gây nguy cơ mắc trĩ nội cao.

Phụ nữ mang thai thường tạo áp lực lớn lên hậu môn, có nguy cơ mắc trĩ nội cao - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống: Ăn ít chất xơ, nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng, uống ít nước,...là nguyên nhân gây nên tình trạng táo bón, từ đó có thể hình thành trĩ nội.

Một số nguyên nhân khác như: nhịn đại tiện, lo lắng, stress kéo dài, không vệ sinh sạch sẽ cho vùng hậu môn,...

Cách chữa bệnh trĩ nội tại nhà bằng bài thuốc dân gian

Dưới đây là những cách chữa bệnh trĩ nội dân gian vô cùng hiệu quả được truyền lại và đến nay vẫn được áp dụng phổ biến.

Cách chữa bệnh trĩ nội bằng rau diếp cá

Rau diếp cá có tính mát, tốt cho sức khỏe đồng thời hỗ trợ chữa bệnh trĩ hiệu quả. Cách làm đơn giản: Bạn chỉ cần rửa sạch rau diếp cá, xay nhuyễn thành nước dùng để uống. Hoặc bạn cũng có thể giã nát rồi đắp rau diếp cá trực tiếp lên búi trĩ. Điều này sẽ giúp giảm đau đồng thời làm teo nhỏ búi trĩ dần dần.

Giã nát rau diếp cá và đắp trực tiếp lên búi trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh trĩ nội bằng lá trầu không

Trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ nội, lá trầu không là một vị thuốc vô cùng hiệu quả. Cách làm: Dùng 1 nắm lá trầu không, rửa sạch rồi đun sôi. Sau đó, dùng hỗn hợp vừa đun để xông hậu môn. Thực hiện 2-3 lần/ngày để giảm bớt các triệu chứng của bệnh trĩ.

Thực phẩm chữa bệnh trĩ nội

Táo bón là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh trĩ. Do đó, một chế độ ăn uống lành mạnh rất quan trọng với những người bị bệnh trĩ. Dưới đây là những loại thực phẩm mà người bị bệnh trĩ nội nên ăn để nhanh khỏi:

Chất xơ: Sợi xơ không tan giúp giảm áp lực cho ruột, giúp mềm phân, kích thích ruột co bóp và tiêu hóa tốt. Các loại thực phẩm giàu chất xơ bao gồm trái cây, ngũ cốc, rau xanh,...

Các loại thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ điều trị bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu sắt: Người bị bệnh trĩ giai đoạn nặng sẽ thường xuyên ra máu khi đi đại tiện, gây nên tình trạng thiếu máu. Do đó để nhanh chóng sản xuất lại lượng máu đã mất đồng thời phục hồi sức khỏe, người bị trĩ nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt, giúp bổ máu như: việt quất, cải bó xôi, cá chép, bầu dục bò, cua đồng, gan gà, gan bò, gan lợn, mộc nhĩ,...

Sữa chua: chứa Probiotics có khả năng tăng cường nhu động ruột, mềm phân và chữa táo bón, từ đó ngăn ngừa bệnh trĩ.

Uống nhiều nước: giúp phân lỏng, mềm phân, hỗ trợ đại tiện dễ dàng và giảm triệu chứng bệnh trĩ.

Bài viết sau đã giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách chữa bệnh trĩ nội tại nhà bằng phương pháp dân gian an toàn và hiệu quả. Mong rằng những kiến thức trên có thể giúp bạn mau chóng khỏi bệnh và sống khỏe hơn.