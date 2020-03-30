Chia sẻ cách chữa giun kim nhanh chóng tại nhà

Nhiễm giun kim là bệnh thường gặp và hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bệnh giun kim tuy có thể lây qua đường tiêu hóa nhưng không gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Bạn có thể phòng ngừa và trị giun kim ngay tại nhà bằng nhiều cách khác nhau. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách chữa giun kim nhanh chóng hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Giun kim thường sinh sôi phát triển ở vùng da xung quanh hậu môn. Khi bị nhiễm giun kim, bạn sẽ có cảm giác ngứa dữ dội và đặc biệt là ngứa nhiều vào ban đêm. Tuy nhiên, bạn có thể bị nhiễm giun kim nhưng lại không có bất kỳ triệu chứng nào. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên thường xuyên tẩy xổ giun cho cả gia đình cùng một lúc để đảm giun kim không lây nhiễm và phát triển.

Giun kim là một loại ký sinh trùng có tên khoa học là Enterobius vermicularis. Giun kim có hình dáng nhỏ và mỏng, thường lây nhiễm vào ruột già và ruột non của người. Bệnh giun kim có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm giun kim cao.

Giun kim có hình dáng nhỏ và mỏng, thường lây nhiễm vào ruột già và ruột non của người - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng nhiễm giun kim

Người mắc bệnh giun kim có thể xuất hiện các triệu chứng thường gặp như:

Ngứa xung quanh hậu môn và đặc biệt là vào ban đêm, đây là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh.

Trẻ em khi bị nhiễm giun kim thường quấy khóc về đêm do ngứa hậu môn và quan sát có thể thấy giun kim ở rìa hậu môn.

Đi đại tiện có thể thấy ấu trùng giun kim trong phân.

Ngoài ra, giun kim có thể chui vào âm đạo gây ngứa âm đạo và rối loạn kinh nguyệt.

Giun kim có thể chui vào ruột thừa và gây nên tình trạng viêm ruột thừa.

Người bị giun kim kéo dài không điều trị có thể gây thiếu máu mạn tính, hoa mắt hoặc chóng mặt.

Trẻ em khi bị nhiễm giun kim thường quấy khóc về đêm do ngứa hậu môn - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa giun kim tại nhà

Các bác sĩ chuyên gia khuyên rằng, bạn nên trị giun kim bằng các phương pháp y khoa trước và sau đó áp dụng các biện pháp trị giun kim tại nhà như là phương pháp điều trị bổ sung.

Cách trị giun kim bằng tỏi

Tỏi được biết đến là có tác dụng kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm hiệu quả. Nhiều người sử dụng tỏi như một phương pháp hỗ trợ điều trị các bệnh như nhiễm giun kim, giun đũa hoặc giun móc.

Bạn có thể ăn các tép tỏi sống, tỏi băm nhuyễn hoặc dùng tỏi làm gia vị trong các món ăn hàng ngày. Ngoài ra, có nhiều người trộn vaseline cùng với tỏi băm tạo thành một hỗn hợp sệt rồi bôi trực tiếp lên vùng da xung quanh hậu môn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không nên bôi tỏi lên da khi đang bị bệnh trĩ hoặc bôi vào những khu vực có da bị kích ứng, tổn thương.

Tỏi được biết đến là có tác dụng kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị giun kim bằng dầu dừa

Dầu dừa thường được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, sử dụng dầu dừa cũng là một cách chữa giun kim hiệu quả tại nhà. Nhiều người cho rằng, bôi dầu dừa xung quanh hậu môn sẽ giúp ngăn ngừa giun kim đẻ trứng. Bạn cũng có thể dùng một muỗng cà phê dầu dừa vào mỗi buổi sáng nếu bạn không bị kích ứng với dầu dừa.

Cách chữa giun kim bằng đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây có công dụng chữa giun kim hiệu quả. Đu đủ được biết đến có chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin và nhiều khoáng chất khác nhau có tác dụng tích cực đối với sức khỏe của trẻ.

Để điều trị giun kim bằng đu đủ, bạn có thể cho bé ăn đu đủ lúc đói vào mỗi buổi sáng và ăn liên tục trong 3-5 ngày. Nhựa đu đủ có nhiều thành phần papain thường được điều chế làm thuốc trị giun. Chúng có tác dụng với giun kim, giun đũa hoặc sán lợn nhưng không có tác dụng với giun móc.

Cách chữa giun kim bằng rau sam

Rau sam là một trong những loại rau có tác dụng giải nhiệt, mát gan và tẩy giun rất tốt.

Bạn chỉ cần lấy một nắm rau sam rửa sạch rồi giã nát lấy nước để uống sẽ giúp tẩy giun kim hiệu quả. Đặc biệt, đây là cách trị giun kim cực hiệu quả đối với trẻ nhỏ bị nhiễm giun kim.

Rau sam là là một trong những loại rau có tác dụng giải nhiệt, mát gan và tẩy giun rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Khi quan sát thấy bé có dấu hiệu nhiễm giun kim, mẹ chỉ cần rửa sạch khoảng 50g rau sam tươi và thêm một ít muối vào giã nát rồi chắt lấy nước. Mẹ có thể cho thêm ít đường để bé dễ uống. Cho bé uống nước rau sam liên tục trong khoảng 3-5 ngày sẽ ngăn ngừa giun kim phát triển.

Cách phòng ngừa bệnh giun kim

Để phòng ngừa và điều trị giun kim hiệu quả, bạn cần thực hiện các điều sau:

Để loại bỏ giun và phòng ngừa tái nhiễm, bạn cùng các thành viên trong gia đình nên thường xuyên vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ để đảm bảo giun kim không lây nhiễm và phát triển.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước ấm sẽ giúp phòng ngừa lây lan giun kim - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước ấm sẽ giúp phòng ngừa lây lan giun kim. Đặc biệt, bạn cần rửa tay thật sạch ngay sau khi đi vệ sinh hoặc thay tã. Ngoài ra, bạn nên dạy trẻ nhỏ về tầm quan trọng của việc rửa tay.

Thường xuyên giặt sạch quần áo, khăn tắm và ga giường, vì trứng giun kim có thể bám vào ga giường hoặc quần áo, đặc biệt là khi bạn đi ngủ. Vì vậy, việc giặt sạch các vật dụng trong gia đình này thường xuyên bằng nước nóng hoặc các dung dịch giặt tẩy là điều vô cùng cần thiết để ngăn ngừa nhiễm giun kim.

Bên trên là một số thông tin chia sẻ về cách chữa giun kim nhanh chóng tại nhà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Ngoài ra, để đảm bảo và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm giun kim cho các thành viên trong gia đình, bạn nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ và tẩy giun thường xuyên cho cả gia đình để ngăn ngừa nhiễm giun kim.