Cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc hiệu quả

Sức khỏe 29/03/2020 12:22

Cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc là phương pháp được nhiều người áp dụng và chia sẻ. Vậy chữa viêm xoang bằng hoa ngũ sắc như thế nào?

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Bệnh viêm xoang là một trong những bệnh phổ biến thường gặp trong cuộc sống hiện nay. Viêm xoang kéo dài sẽ gây ra những cơn đau vô cùng khó chịu và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trong dân gian có rất nhiều cách trị viêm xoang được nhiều người chia sẻ, trong đó cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc là phương pháp mang lại hiệu quả cao và được nhiều người áp dụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cây hoa ngũ sắc để chữa bệnh viêm xoang hiệu quả ngay tại nhà.

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Cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa ngũ sắc chữa bệnh gì?

Cây hoa ngũ sắc là loài cây dại và có rất nhiều công dụng trong việc chữa một số bệnh như:

  • Chữa mẩn ngứa và viêm da: Bằng cách sử dụng cành và lá tươi của cây hoa ngũ sắc nấu lấy nước đặc ngâm rửa hằng ngày.
  • Làm thuốc cầm máu và hàn vết thương: Sử dụng lá và hoa ngũ sắc (3g) kết hợp với gừng tươi (10g) mang đi phơi hoặc sấy khô rồi rây bột mịn. Nếu vết thương rộng thì băng lại và đắp 1 lần/ngày.
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Cây hoa ngũ sắc có công dụng làm thuốc cầm máu và hàn vết thương - Ảnh minh họa: Internet
  • Chữa ho ra máu: Chuẩn bị hoa ngũ sắc (20g) nấu với 200ml nước đến khi còn 50 ml . Uống 1 lần/ngày và có thể thêm đường cho dễ uống. Uống nước này còn giúp chữa cảm sốt và bệnh ôn nhiệt vào mùa hè.
  • Chữa rắn cắn: Sử dụng rễ hoa ngũ sắc (20g), dây tơ hồng (20g), rễ bạch hoa xả (20g) và dây thần thông (10g). Tất cả thái nhỏ và mang phơi khô, sắc uống ngày 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 phút.

Tác dụng của cây hoa ngũ sắc trị viêm xoang

Hoa ngũ sắc còn được gọi với nhiều tên khác nhau như hoa cứt lợn, cỏ hôi, hoa ngũ vị. Tên khoa học của hoa ngũ sắc là Ageratum conyzoides, thuộc họ cúc (compositae). Hoa ngũ sắc được xem là một loại thảo dược quý trong điều trị bệnh viêm xoang. Loại thuốc này có thể dễ dàng tìm kiếm và thậm chí không mất tiền mua mà lại giúp chữa bệnh rất tốt.

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Hoa ngũ sắc được xem là một loại thảo dược quý trong điều trị bệnh viêm xoang - Ảnh  minh họa: Internet 

Cây hoa ngũ sắc là một loại cây nhỏ (thân thảo), cao khoảng 25-50cm và có mùi hôi đặc trưng. Cây hoa ngũ sắc thường mọc hoang ở khắp nơi  và mọc nhiều nhất ở các vùng nông thôn. Cây có hình dáng lá mọc đối, dài 2-6cm và rộng 1-3cm, hai mặt đều có lông, mép có răng cưa tròn và mặt dưới của lá nhạt màu hơn. 

Cây hoa ngũ sắc chứa hàm lượng tinh dầu cao (khoảng 0,16% tinh dầu đặc). Trong tinh dầu có chứa các chất cadinen, demetoxygeratocromen, caryophyllen, geratocromen và một số thành phần hóa học khác. Các thí nghiệm trên động vật cho thấy cây có tác dụng chống viêm và chống dị ứng trong cả đợt cấp và mãn tính. 

Cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc

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Cách chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc - Ảnh minh họa: Internet

Dù chỉ là một loại cây mọc hoang, nhưng những bài thuốc chữa viêm xoang từ hoa ngũ sắc lại vô cùng hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn cho bạn cách dùng cây hoa ngũ sắc chữa viêm xoang. 

  • Bước 1: Cây hoa ngũ sắc sau khi hái về rửa sạch và để ráo nước. Bạn cần lưu ý phải rửa thật sạch vì hoa thường mọc ở ven sông hay bờ ao nên dính rất nhiều đất cát và có thể chứa các mầm bệnh.
  • Bước 2: Sau khi cây ráo nước thì giã nát và vắt lấy nước tẩm vào bông (nếu ít nước có thể pha thêm với một ít cồn 70 độ).
  • Bước 3: Dùng bông này nhét vào lỗ mũi bên phía bên đau khoảng 15-20 phút. Bông thuốc sẽ có tác dụng giúp hút dịch mủ trong xoang mũi ra ngoài.
  • Bước 4: Khi hết thời gian thì bạn rút bông ra khỏi mũi và xì mũi nhẹ nhàng để dịch mủ trong xoang chảy ra hết. Tránh xì mũi quá mạnh sẽ khiến mủ từ trong mũi xoang có thể đi qua đường nối thông giữa tai và mũi gây viêm tai giữa cấp.
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Những bài thuốc chữa viêm xoang từ hoa ngũ sắc mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet 

Thực hiện cách này 2- 3 lần/ngày và liên tục trong 1 tuần hoặc đến khi hết các triệu chứng của bệnh viêm xoang. 

Lưu ý khi chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc

Bạn cần lưu ý rằng, hoa ngũ sắc ngoài tác dụng chống viêm còn kích thích niêm mạc mũi tăng tiết. Vì vậy khi cho hoa ngũ sắc vào mũi, người bệnh sẽ cảm thấy rát bỏng niêm mạc mũi và nước mũi sẽ chảy nhiều hơn kéo theo mủ trong lòng xoang. Nhờ vậy, những dịch mủ còn tồn đọng trong hốc mũi và lòng xoang sẽ được thải ra ngoài.

Tuy nhiên, cũng vì thế nên hoa ngũ sắc chỉ nên dùng trong giai đoạn viêm xoang đang có mủ tồn đọng và tránh được hiện tượng lỗ thông mũi xoang bị bít tắc do mủ. 

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Lưu ý khi chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, khi đến giai đoạn nước mũi chuyển sang dịch trong lại, bạn không nên tiếp tục dùng hoa ngũ sắc mà nên phối hợp với các bài thuốc có tác dụng giảm xuất tiết của niêm mạc mũi. Vì nếu tiếp tục dùng hoa ngũ sắc trong giai đoạn này thì nước mũi sẽ khó thoát ra ngoài.

Có thể thấy, việc chữa viêm xoang bằng cây hoa ngũ sắc là phương pháp ít tốn kém và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần phải tốn thời gian và công sức để thực hiện, nhưng nếu bạn thực hiện không đúng cách sẽ dẫn đến hiệu quả không như mong muốn. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên thăm khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị.

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