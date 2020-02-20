Mẹo trị viêm xoang bằng phương pháp dân gian vô cùng đơn giản và hiệu quả tại nhà

Đây là cách chữa viêm xoang bằng phương pháp dân gian đơn giản và an toàn nhưng hiệu quả tốt. Theo nghiên cứu, lá lốt có thành phần chính là tinh dầu và piperidin, hai thành phần hoạt tính sinh học. Chúng có công dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt.

Viêm xoang là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, nhất là với điều kiện thời tiết thay đổi liên tục và môi trường ngày càng ô nhiễm. Viêm xoang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống của người bệnh. Nếu để lâu, bệnh sẽ trở thành mãn tính và rất khó để chữa trị. Vậy làm cách nào để chữa bệnh an toàn, hiệu quả? Bạn có thể tham khảo các mẹo trị viêm xoang vô cùng đơn giản tại nhà trong bài viết này.

Theo Đông y, lá lốt có tính ấm, vị cay nồng, giúp giảm đau, chống viêm, thông mũi, chống chảy nước mũi. Nguyên liệu này được sử dụng khá nhiều trong các bài thuốc liên quan đến đường hô hấp, điển hình là bệnh viêm xoang.

Bước 1: Bạn chuẩn bị 1 nắm lá lốt nhỏ rồi rửa sạch, ngâm kỹ với nước muối rồi vớt ra vẩy ráo nước.

Bước 2: Giã nhuyễn hoặc xay lá lốt sau đó lọc lấy phần nước cốt, bỏ bã.

Bước 3: Sử dụng tăm bông thấm nước cốt lá lốt bôi vào hai lỗ mũi và nằm thư giãn khoảng vài phút. Sau đó, dịch xoang sẽ chảy ra ngoài, giảm các triệu chứng nghẹt mũi và khó chịu.

Giã lá lốt lấy nước cốt để bôi lên lỗ mũi nhằm chữa xoang - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách sử dụng nước cốt lá lốt, bạn cũng có thể xông hơi bằng lá lốt để hỗ trợ điều trị bệnh đạt hiệu quả tối đa. Bạn chỉ cần đun sôi lá lốt cùng 1 lít nước sau đó xông hơi khoảng 10 phút. Tinh dầu sẽ đi sâu qua các hốc xoang làm thông thoáng vùng mũi và điều trị viêm xoang hiệu quả.

Chữa viêm xoang bằng gừng

Sử dụng gừng điều trị xoang là cách trị viêm xoang mũi dân gian được đánh giá là hiệu quả cao và có lợi cho sức khỏe. Gừng có tính ấm, vị cay giúp làm thông thoáng và giãn mạch vùng mũi họng, đào thải dịch ra ngoài. Gừng cũng có chứa tinh chất chống viêm, giảm đau nên hỗ trợ điều trị các triệu chứng bệnh viêm xoang rất tốt.

Gừng là dược liệu có tính ấm giúp kháng viêm, kháng khuẩn cho người bị xoang - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo trị viêm xoang với gừng như sau: Bạn chuẩn bị khoảng 50g gừng tươi và 30g ngó sen. Sau đó, bạn sử dụng khoảng 20g thái lát bỏ vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút rồi xông hơi trong 15 phút.

Xông hơi và đắp gừng để chữa viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Phần gừng còn lại, bạn cạo vỏ và xay chung với ngó sen sau đó đắp lên vùng giữa trán sát hai chân mày và hai bên xoang. Với mẹo trị viêm xoang này, những triệu chứng của bệnh viêm xoang sẽ thuyên giảm dần. Bạn nên sử dụng liên tục trong 10 ngày để thấy hiệu quả.

Chữa viêm xoang bằng tỏi

Trong tỏi có chứa allicin có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, chống virus và làm sạch vùng viêm xoang hiệu quả. Mặt khác, chất scordinin trong tỏi giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các vi khuẩn gây bệnh.

Tỏi là 'thần dược' trị viêm xoang rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo trị viêm xoang bằng tỏi bạn có thể tham khảo như sau:

Xông mũi bằng tỏi: xông hơi bằng tỏi giúp dịch nhầy bị đẩy ra ngoài, trị nghẹt mũi, giúp giảm các triệu chứng viêm xoang.

Ăn tỏi sống: ăn tỏi sống có nhiều lợi ích đối với cơ thể, trong đó có trị viêm xoang. Bạn có thể ăn 1-2 tép tỏi sống mỗi ngày để cải thiện tình hình. Nếu bạn nhạy cảm với mùi tỏi thì có thể sử dụng tỏi ngâm.

Ăn tỏi để trị viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo trị viêm xoang bằng dịch tỏi: Bạn ép tỏi lấy nước, dùng tăm bông chấm vào trong mũi để một lát rồi sau đó lau sạch để thông mũi.

Mẹo trị viêm xoang bằng rượu tỏi: Bạn ngâm 200g tỏi đã bóc vỏ, đập dập cùng 1 lít rượu trắng trong bình thủy tinh đậy kín trong thời gian 2 tuần. Sau khi bạn thấy tỏi chuyển sang màu vàng thì có thể sử dụng được. Bạn uống 1-2 thìa/ngày đến khi cảm thấy các triệu chứng dứt hẳn thì ngưng.

Mẹo chữa viêm xoang bằng hạt gấc

Hạt gấc là loại “thần dược” chữa được nhiều bệnh mà ít người biết tới, trong đó có bệnh viêm xoang. Để chữa các triệu chứng về xoang, bạn chuẩn bị khoảng 30 hạt gấc rửa sạch và mang đi nướng cho đến khi phần vỏ của hạt gấc cháy đen thì giã nhỏ. Cuối cùng bạn ngâm với rượu trắng trong khoảng 1 tuần.

Hạt gấc có khả năng chữa được viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng: Bạn bôi hỗn hợp rượu hạt gấc vào lỗ mũi để một lát rồi xì mũi ra ngoài để loại bỏ những phần dịch viêm. Bạn hãy kiên trì sử dụng trong khoảng 2 tuần để thấy chuyển biến rõ rệt.

Trên đây là các mẹo trị viêm xoang bằng các phương pháp dân gian đơn giản mà hiệu quả. Chỉ với những nguyên liệu thiên nhiên dễ kiếm, bạn có thể loại bỏ các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang. Vì vậy, bạn nên áp dụng để sớm chữa khỏi viêm xoang hoàn toàn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.