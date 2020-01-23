Viêm xoang là căn bệnh tai mũi họng khá phổ biến ở Việt Nam ngày nay. Bện thường không nguy hiểm nhưng lại gây ra cảm giác đau nhức, khó chịu cho người bệnh. Muốn điều trị dứt điểm bệnh thì phải kiên trì trong một thời gian dài với những liệu pháp điều trị và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Để giúp người bệnh thuận tiện tham khảo trong quá trình trị bệnh, bài viết này sẽ cung cấp một số kiến thức về dinh dưỡng cho người bệnh nhất là vấn đề bệnh viêm xoang kiêng ăn gì.

Xoang là một hốc rỗng nằm bên trong khối xương sọ - mặt được bao bọc bởi một lớp mô mềm gọi là niêm mạc lót xoang. Bình thường lớp niêm mạc này chứa không khí và rất sạch sẽ. Tuy nhiên khi các hốc rỗng bị tắc nghẽn thì vi khuẩn, vi trùng sẽ có điều kiện sinh sôi, gây ra nhiễm trùng và tạo dịch mủ.

Khi dịch mủ dày và nhầy không thể thoát ra ngoài được sẽ gây áp lực lên xoang làm người bệnh cảm thấy đau nhức ở khu vực này. Tình trạng này gọi là bệnh viêm xoang.

Bệnh thường xuất hiện sau một đợt cảm cúm kéo dài hoặc viêm mũi dị ứng nặng. Viêm xoang có rất nhiều triệu chứng nhưng phổ biến nhất chính là đau nhức vùng trán hoặc khu vực gò má. Ngoài ra, người bệnh còn có thể có một số biểu hiện như nghẹt mũi, dịch mũi chảy dài, ho, hơi thở có mùi hôi, giảm khứu giác, sốt...

Bệnh viêm xoang kiêng ăn gì?

Người bệnh viêm xoang cần đến một liệu pháp điều trị dài hơi thì mới có thể chấm dứt tình trạng bệnh. Trong quá trình đó cần có một chế độ dinh dưỡng với những nguyên tắc nhất định nhằm giúp việc điều trị đạt hiệu quả hơn. Trong bữa ăn thường ngày, người bệnh nên lưu ý danh sách thực phẩm người bệnh viêm xoang kiêng ăn để quá trình trị bệnh đạt được hiệu quả cao nhất.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ

Những thức ăn nhiều dầu mỡ rất dễ làm tăng tình trạng dịch mũi đặc và khiến bệnh trở nên nặng hơn. Thế nên, người bệnh viêm xoang cần tránh xa đồ ăn dầu mỡ nếu muốn khỏi bệnh.

Bệnh viêm xoang kiêng ăn gì? Đối tượng hàng đầu chính là đồ ăn nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đồ ăn dầu mỡ cũng không tốt cho cơ thể nói chung vì làm tăng chỉ số cholesterol ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa chất và hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Đồ ăn cay nóng

Với những người bị viêm xoang, những loại gia vị cay nóng có thể khiến mũi đau nhức dữ dội hơn. Ngoài ra, ăn nhiều đồ cay nóng có thể khiến người bệnh gặp tình trạng trào ngược dạ dày khiến axit trong dạ dày có thể tấn công lên vòm họng và mũi. Điều này khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn.

Với những người bị viêm xoang, đồ ăn cay nóng có thể khiến mũi đau nhức dữ dội hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng sữa có chất làm tăng dịch nhầy ở mũi và cổ họng. Điều này có thể khiến việc lưu thông không khí khó khăn hơn và bệnh cũng vì thế mà khó điều trị hơn. Vì vậy, người bị bệnh viêm xoang nên tránh xa những thực phẩm liên quan đến sữa như sữa chua, trứng sữa, bơ, pho mát...

Bệnh viêm xoang kiêng ăn gì? Các sản phẩm từ sữa có chất làm tăng dịch nhầy ở mũi và cổ họng - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm dễ gây dị ứng

Nếu biết mình bị dị ứng với thực phẩm nào thì nên tránh thứ đó trong quá trình điều trị viêm xoang. Ngoài ra, người bệnh cũng cần lưu ý khi ăn những thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, các loại hạt và một số loại trái cây như lê, dưa hấu...

Những món ăn dễ gây dị ứng có thể khiến bệnh viêm xoang tồi tệ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bị dị ứng, vùng miệng và vòm họng có thể bị ngứa khiến chứng viêm mũi dị ứng phát tác. Điều này chẳng hề tốt cho bệnh nhân viêm xoang chút nào.

Đường tinh luyện

Loại đường này có trong tất cả các loại đồ ngọt trên thị trường hiện nay. Nếu dùng với lượng nhỏ thì không sao nhưng nếu ăn quá nhiều thì tình trạng viêm sẽ tồi tệ hơn. Điều này khiến bệnh viêm xoang nặng thêm và càng không dễ điều trị. Chính vì thế, người bệnh viêm xoang nên hạn chế tối đa đồ ngọt.

Các loại nước ngọt hiện nay trên thị trường đều có thành phần đường tinh luyện - Ảnh minh họa: Internet

Nước đá và đồ ăn thức uống lạnh

Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ ở cổ họng sẽ gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp. Nếu đã có bệnh viêm xoang trong người thì đây là điều rất bất lợi. Bạn sẽ cảm nhận được ngay cảm giác khó chịu ở vùng xoang ngay sau khi uống đá hoặc nước quá lạnh, vì thế nên hạn chế dùng những thực phẩm này.

Bệnh viêm xoang kiêng ăn gì? Nước đá và những đồ ăn thức uống lạnh người bệnh nên hạn chế sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chất kích thích

Những chất kích thích như bia, rượu, cà phê, thuốc lá, nước ngọt... không hề tốt cho bệnh nhân viêm xoang. Những loại thực phẩm này rất dễ gây kích ứng, khiến vùng mũi sưng tấy và tụ thêm nhiều mủ hơn.

Người bị viêm xoang kiêng ăn gì? Chất kích thích là những thứ tuyệt đối không nên sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm xoang nên ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm cần kiêng tối đa thì người bệnh viêm xoang nên bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm tốt cho quá trình điều trị bệnh. Điều này giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh, giúp bạn mau khỏi hơn.

Thực phẩm chứa nhiều chất kháng sinh tự nhiên

Đó là những loại thực phẩm như tỏi, gừng, nghệ, mật ong, quất, chanh...Ngoài khả năng chống viêm, kháng khuẩn, chúng còn có thể xoa dịu và làm lành những vùng bị tổn thương ở vùng xoang.

Thực phẩm chứa nhiều chất kháng sinh tự nhiên rất tốt cho người bệnh viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm có thể làm giảm những triệu chứng viêm nhiễm, sưng đỏ đồng thời làm giảm những cơn đau mà bệnh viêm xoang gây ra. Thế nên, người bệnh có thể điều chỉnh thực đơn để bổ sung những thực phẩm nhiều kẽm trong quá trình điều trị bệnh như thịt lợn, thịt gà, đậu, tôm cua...

Kẽm có thể làm giảm những triệu chứng viêm nhiễm, sưng đỏ đồng thời làm giảm những cơn đau mà bệnh viêm xoang gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu omega -3

Những bệnh nhân viêm xoang trong quá trình điều trị nên thêm những thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, cá nục, cà mòi...trong thực đơn hàng ngày. Với lượng omega -3 dồi dào, những thực phẩm này có thể giúp bạn kháng viêm trên đường hô hấp. Ngoài ra, chất omega -2 trong những thực phẩm này cũng có thể giảm tình trạng sưng tấy của bệnh, mang đến cảm giác dễ chịu hơn.

Những bệnh nhân viêm xoang trong quá trình điều trị nên thêm những thực phẩm giàu omega 3 - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin C

Bệnh nhân viêm xoang thường được khuyên bổ sung những loại thực phẩm nhiều vitamin C như táo, bưởi, kiwi, cam, ổi...Những thực phẩm này có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây ra bệnh viêm xoang như vi khuẩn, vi rút...

Vitamin C có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây ra bệnh viêm xoang như vi khuẩn, vi rút - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nước lọc

Người bệnh viêm xoang nên bổ sung nhiều nước lọc hơn so với người bình thường. Ngoài khả năng giảm tiết dịch nhầy mủ thì nước lọc có thể pha loãng dịch nhầy tích tụ và giúp chúng thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Các vi khuẩn, virus và bụi bẩn gây bệnh bên trong xoang vì thế cũng có thể nhanh chóng bị đào thải ra ngoài.

Người bệnh viêm xoang nên bổ sung nhiều nước lọc hơn so với người bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Khi điều trị viêm xoang, chế độ dinh dưỡng cũng quan trọng ngang ngửa thuốc trị bệnh. Bạn cần biết bệnh viêm xoang kiêng ăn gì và cần phải ăn gì để bệnh giảm bớt và dứt điểm hẳn. Hy vọng với thông tin đã cung cấp ở trên, người bệnh viêm xoang có một nguồn tham khảo bổ ích để điều trị bệnh tốt hơn.