Mẹo chữa viêm xoang hiệu quả bằng bài thuốc dân gian tại nhà

Viêm xoang là căn bệnh xảy ra do các khoang ở mũi bị viêm hoặc nhiễm trùng. Viêm xoang gồm 2 loại: Viêm xoang cấp tính có thể trị khỏi trong vòng 1 tháng và viêm xoang mãn tính thì hơn 3 tháng không khỏi thậm chí kéo dài mãi.

Viêm xoang được xem là một căn bệnh vô cùng phiền phức ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của người bệnh. Điều trị viêm xoang dứt điểm là một điều vô cùng khó. Một số mẹo chữa viêm xoang bằng bài thuốc dân gian tại nhà vẫn khiến nhiều người thắc mắc và không chắc chắn nó có thực sự hiệu quả không? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong bài viết sau.

Viêm xoang có thể bị gây nên bởi điều kiện sống, môi trường bị ô nhiễm, không khí, nghề nghiệp, thay đổi thời tiết,...

Xoang là những hốc xương rỗng trong hộp xương sọ. Một người trưởng thành sẽ có năm đôi xoang, chia làm hai nhóm: Xoang sàng thường bị sớm nhất, xoang hàm thì thường từ 4 đến 5 tuổi mới bị, các xoang khác còn muộn hơn nữa.

Cách trị viêm xoang mũi dân gian

Có nhiều người bị viêm xoang nhưng do công việc bận rộn hoặc không thích đến bệnh viện nên thường tìm hiểu về mẹo trị viêm xoang dân gian hay cách chữa viêm xoang tại nhà. Dưới đây, sẽ là những gợi ý mà bạn có thể tham khảo.

Cách chữa viêm xoang bằng lá lốt

Thành phần chính trong lá lốt là tinh dầu chứa piperin có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn. Theo nghiên cứu, lá lốt còn được ví như một kháng sinh tự nhiên chống lại các vi khuẩn gây bệnh như E.coli, Shigella,... Nhờ đó, lá lốt được ứng dụng vào chữa bệnh viêm xoang, làm loãng nước mũi, giúp đường hô hấp thoáng, không tắc nghẽn, giảm các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi,...

Chữa viêm xoang bằng lá lốt - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa viêm xoang bằng lá lốt, bạn cần chuẩn bị 1 nắm lá lốt và một chút muối sạch. Các bước thực hiện:

Đem lá lốt tươi rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10-15 phút rồi vớt ra cho ráo.

Xay nhuyễn lá lốt hoặc giã nát, lọc lấy phần nước cốt.

Dùng tăm bông thấm nước cốt lá lốt rồi chấm vào hai bên lỗ mũi. Sau vài phút, bạn sẽ thấy dịch xoang mũi loãng ra và chảy ra ngoài, mũi thông thoáng và dễ chịu hơn.

Kiên trì thực hiện mỗi ngày 2-3 lần để đẩy lùi các triệu chứng viêm xoang.

Chữa viêm xoang bằng nước muối và tỏi

Muối là một loại gia vị và cũng là một nguyên liệu để làm sạch hiệu quả. Cách chữa viêm xoang với muối và tỏi như sau:

Cho ½ thìa cà phê muối vào 50ml nước rồi đun sôi, chờ nước nguội đến 30-40 độ C rồi thái mỏng 2-3 tép tỏi vào. Chờ nước nguội hẳn, dùng ống xilanh hút dung dịch vừa làm và bơm đều vào 2 mũi. Đây là một cách chữa viêm xoang vô cùng hiệu quả vì tỏi có khả năng kháng sinh cực tốt. Mỗi ngày thực hiện 2-3 lần, bệnh sẽ có kết quả trong khoảng 15 ngày.

Trị viêm xoang bằng muối và tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Chữa viêm xoang bằng nước muối

Hiện nay, dùng nước muối để chữa viêm xoang là một phương pháp vô cùng hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện tình trạng khó chịu, đau nhức. Tuy nhiên, có một số trường hợp người bệnh sử dụng nước muối không đúng cách, nồng độ muối quá nhiều, khiến cho niêm mạc mũi bị tổn thương, bệnh không những không khỏi mà còn nặng hơn.

Mẹo chữa viêm xoang bằng nước muối - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị 1 muỗng nước muối, 1 cốc nước ấm và bicarbonat.

Cho muối và bicarbonat vào trong cốc nước ấm, khuấy đều tay, rồi đổ ra một chiếc bát sạch.

Tiếp theo, dùng ngón tay bịt kín 1 bên mũi, tay còn lại cầm bát đặt sát phần mũi còn lại.

Hít một hơi thật dài cho dung dịch vào bên trong mũi, sau đó xì nhẹ ra ngoài để cảm thấy dễ chịu hơn.

Thực hiện tương tự với bên mũi còn lại.

Thực hiện 5 lần cho mỗi bên, mỗi ngày 2 lần để bệnh nhanh hết nhé.

Cách trị viêm xoang bằng rau diếp cá

Rau diếp cá là một loài cây thân thảo, lá màu xanh lục chứa nhiều chất decanoyl-acetaldehyd có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, diệt ký sinh trùng, diệt nấm, ức chế tụ cầu vàng,....

Mẹo chữa viêm xoang bằng rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Để trị viêm xoang bằng rau diếp cá, bạn cần chuẩn bị 15 lá diếp cá già. Các bước thực hiện như sau:

Đem diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn và lọc lấy nước.

Thêm vào hạt muối vào nước diếp cá rồi khuấy đều.

Dùng tăm bông thấm dung dịch trên rồi cho vào 2 bên hốc mũi.

Sau khoảng 3-5 phút, dịch nhầy trong xoang mũi sẽ bị loãng, người bệnh xì ra thật mạnh để mũi sạch.

Thực hiện mỗi ngày 1-2 lần trong 5-7 ngày, các triệu chứng của bệnh sẽ hết nhanh chóng.

Chữa viêm xoang bằng lá trầu không

Nghiên cứu cho thấy lá trầu không có tính kháng sinh mạnh, gây ức chế, tiêu diệt song cầu khuẩn, trùng roi vùng các vi khuẩn khác. Cách xông hơi lá trầu không chữa viêm xoang như sau:

Chuẩn bị: 1 nắm lá trầu không, 1 cái khăn nhỏ, 1 khăn to để xông

Rửa sạch lá trầu không rồi ngâm trong nước muối pha loãng trong khoảng 20 phút.

Vớt lá trầu không ra, để ráo nước rồi vò nát.

Mẹo chữa viêm xoang bằng lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, đun sôi khoảng 2 lít nước rồi cho lá trầu vào, đun thêm 10 phút rồi tắt bếp.

Đặt nồi gần nước để xông, đầu hơi cúi xuống. Lấy khăn to trùm kín để hơi nước không thoát ra ngoài. Giữ khoảng cách an toàn để không bị bỏng. Trong quá trình xông, dịch mũi sẽ loãng và chảy ra, hãy dùng khăn nhỏ để lau nước mũi.

Thực hiện mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 20 phút. Nếu xông quá nhiều, các mao mạch bị giãn nở, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hy vọng những kiến thức trên có thể giúp bạn biết thêm nhiều mẹo chữa viêm xoang tại nhà hiệu quả. Tuy nhiên, nếu xoang quá nặng, áp dụng các bài thuốc dân gian trên mãi mà không khỏi thì các bạn nên tới gặp bác sĩ để được thăm khám và đưa ra phương pháp điều trị.