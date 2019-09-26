Bệnh viêm xoang mũi là tình trạng viêm hoặc sưng mô lót xoang cạnh mũi. Trong điều kiện bình thường, các xoang khỏe mạnh chứa đầy không khí. Các xoang cạnh mũi có màng niêm mạc tạo ra chất tiết nhầy giữ cho đường mũi ẩm, sạch, bẫy các hạt bụi bẩn và vi trùng.

Bệnh viêm xoang mũi gây ra những cơn đau nhức hốc mũi, đau đầu, chảy dịch nhầy khiến người bệnh không hề thoải mái. Cùng xem Bệnh viêm xoang mũi và những điều cần biết, cách điều trị, bệnh viêm xoang mũi kiêng ăn gì để có thể nhanh chóng khỏi bệnh.

Viêm xoang xảy ra khi chất nhầy tích tụ và xoang bị viêm. Đầu tiên, xoang bị tắc nghẽn bởi dịch nhầy, chất lỏng, vi trùng trong thời gian ngắn có thể gây nhiễm trùng.

Hiểu đúng về bệnh viêm xoang mũi để nhanh khỏi và không tái phát

Các bác sĩ thường gọi bệnh viêm xoang mũi vắn tắt là viêm xoang. Bệnh viêm xoang mũi có thể là cấp tính hoặc mãn tính, nó có thể được gây ra bởi virus, vi khuẩn, nấm, dị ứng hoặc thậm chí là một phản ứng tự miễn dịch.

Các điều kiện có thể gây tắc nghẽn xoang phổ biến bao gồm:

- Cảm cúm

- Viêm mũi dị ứng gây sưng niêm mạc mũi

- Trong niêm mạc mũi có polyp mũi

- Một vách ngăn lệch khoang mũi

Thông tin vui là mặc dù khó chịu và đau đớn, viêm xoang cấp tính thường tự biến mất mà không cần sự can thiệp của y tế. Viêm xoang cấp tính thường bắt đầu với các triệu chứng giống như cảm lạnh như sổ mũi, nghẹt mũi và đau mặt. Nó có thể bắt đầu đột ngột và kéo dài 2-4 tuần.

Viêm xoang bán cấp thường kéo dài 4 đến 12 tuần.

Viêm xoang mãn tính sẽ kéo dài các triệu chứng trong 12 tuần hoặc lâu hơn.

Thông thường, nếu các triệu chứng kéo dài hơn 7 đến 10 ngày, bị sốt hoặc đau đầu, bạn nên đi khám bác sĩ. Viêm xoang tái phát xảy ra nhiều lần trong năm.

Biểu hiện bệnh viêm xoang mũi



Biểu hiện bệnh viêm xoang mũi rõ ràng nhất là cảm giác đau quanh má, chảy dịch, sốt nhẹ

Bạn có thể có những triệu chứng này trong 12 tuần trở lên:

- Đau, sưng và đau quanh má, mắt hoặc trán

- Giảm khứu giác

- Tắc nghẽn, nghẹt mũi, khó thở

- Có mủ trong khoang mũi

- Sốt cao từ 38 độ C trở lên.

- Chảy nước mũi, dịch chất nhầy màu xanh lá cây hoặc màu vàng

- Bạn cũng có thể bị đau đầu, hôi miệng và đau răng, cảm thấy mệt mỏi rất nhiều.

Dấu hiệu viêm xoang ở trẻ nhỏ cũng có thể bao gồm khó chịu, khó ăn và thở bằng miệng.

Dấu hiệu bệnh viêm xoang mũi không quá đặc trưng, rất nhiều thứ có thể gây ra các triệu chứng như thế này. Bạn sẽ cần gặp bác sĩ để tìm hiểu xem có bị viêm xoang không khi các triệu chứng này kéo dài trên 10 ngày.

Bệnh viêm xoang mũi có nguy hiểm không?



Bệnh viêm xoang mũi điều trị không dứt điểm dễ sang các biến chứng nguy hiểm

Bệnh viêm xoang mũi khiến người bệnh chịu những cơn đau đầu, sốt, kèm theo tình trạng mệt mỏi, nghẹt mũi kéo dài. Khi không được điều trị kịp thời nó rất dễ chuyển sang các biến chứng nguy hiểm khác như:

- Nhiễm trùng ổ mắt: Tỷ lệ nhiễm trùng ổ mắt cao tới 80%, thậm chí có thể gây mù lòa cho bệnh nhân.

- Viêm các mô liên kết quanh mắt: Tình trạng này thường gặp ở viêm xoang cấp tính với các triệu chứng mờ mắt, đau nhức quanh mắt, đỉnh đầu, sưng phù mí mắt.

- Khi viêm xoang nặng, tình trạng nhiễm trùng và vi khuẩn lan rộng, các bạn rất dễ bị áp xe hoặc viêm mi mắt, nặng hơn sẽ bị tụ mủ dưới màng cứng não, viêm màng não, áp xe não, nhiễm trùng xương, viêm tắc xoang tĩnh mạch dọc trên,….Do đó, khi kết luận bị viêm xoang nên điều trị nhanh để tránh gặp các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viêm xoang mũi có lây không?



Bệnh viêm xoang mũi có lây không? Câu trả lời là Có

Viêm xoang có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nó luôn xuất phát từ việc chất lỏng bị mắc kẹt trong xoang. Điều này thúc đẩy sự phát triển của vi trùng gây viêm nhiễm.

- Vi-rút: Ở người lớn, 90 phần trăm trường hợp viêm xoang là do vi-rút

- Vi khuẩn: Ở người lớn, 1 trường hợp trong 10 là do vi khuẩn

- Chất ô nhiễm: Hóa chất hoặc chất kích thích trong không khí có thể kích hoạt sự tích tụ chất nhầy

- Nấm: Các xoang hoặc phản ứng với nấm trong không khí, như trong viêm xoang do nấm dị ứng (AFS), hoặc chúng bị nấm xâm lấn, như trong viêm xoang không mãn tính.

Do đó, viêm xoang có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng yếu tố tác động lớn nhất là vi rút, vi khuẩn, nên có thể khẳng định bệnh viêm xoang mũi có lây. Viêm xoang là một căn bệnh lây nhiễm thông qua việc hít chung bầu không khí hoặc dùng chung các dụng cụ cá nhân như cốc uống nước, bàn chải đánh răng,… Tất nhiên còn phụ thuộc vào độ hoạt động của vi rút, vi khuẩn, nếu sức đề kháng tốt thì sẽ không thể nhiễm bệnh.

Làm sao để chữa bệnh viêm xoang mũi?

Với tình trạng xoang nhẹ, bạn có thể tự áp dụng cách chữa bệnh viêm xoang mũi tại nhà:

- Nghỉ ngơi nhiều

- Uống nhiều nước

- Dùng thuốc giảm đau, chẳng hạn như paracetamol hoặc ibuprofen (không cho trẻ em dưới 16 tuổi uống aspirin)

- Tránh các tác nhân gây dị ứng và không hút thuốc

- Làm sạch mũi bằng dung dịch nước muối hoặc thuốc rửa mũi để giảm nghẹt mũi. Bạn không nên sử dụng một loại thuốc thông mũi không kê đơn quá 3 ngày, bởi vì nó có thể khiến bạn tắc nghẽn hơn.

Nếu đi khám bác sĩ, bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh, bạn có thể dùng chúng trong vòng 10 đến 14 ngày. Các triệu chứng thường biến mất khi điều trị. Hoặc các bạn có thể tham khảo một số cách chữa bệnh viêm xoang mũi bằng thuốc nam lưu truyền từ ông bà để lại có thể giúp giảm các triệu chứng, nhanh khỏi bệnh hết sức đơn giản và từ những nguyên liệu quen thuộc.

5.1. Chữa bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang bằng tỏi

Bản thân tỏi là một chất kháng sinh tự nhiên lành tính có khả năng tiêu diệt nhiều vi rút, vi khuẩn, phòng và chữa được nhiều bệnh do trong nó có allicin, glycogen, fitonxit giúp sát trùng, giảm viêm. Do đó, hoàn toàn có thể áp dụng cách trị bệnh viêm xoang mũi bằng tỏi.



Chữa bệnh viêm mũi dị ứng viêm xoang bằng tỏi dễ làm tại nhà

Các bạn chọn mua tỏi tía hoặc tỏi Lý Sơn, bọc vỏ, rửa sạch rồi ép lấy nước tỏi. Pha nước tỏi với mật ong theo tỉ lệ 1:2, trộn đều thành dung dịch đồng nhất, cất trong lọ thủy tinh sạch. Mỗi lần sử dụng lấy bông thấm dung dịch tỏi mật ong rồi nhét vào mũi. Ngày 3 lần.

Kháng sinh tự nhiên trong tỏi sẽ giúp diệt vi trùng, sát khuẩn giảm tắc nghẽn dị ứng niêm mạc mũi rất nhanh và hiệu quả.

Ngoài ra các bạn có thể ăn 2 tép tỏi tươi để chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng mỗi ngày, giảm hẳn nghẹt mũi và hắt hơi đáng kể.



Ăn tỏi tươi cũng giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm xoang mũi

Tuy nhiên với bạn nào cơ địa nóng trong hay đang có bệnh về máu thì không nên áp dụng vì dễ bị nhiệt và tỏi làm loãng máu.

5.2. Cách chữa bệnh viêm xoang mũi bằng cây giao



Cách chữa bệnh viêm xoang mũi bằng cây giao đúng, an toàn và hiệu quả

Cây giao có thể coi là một loại cây chuyên biệt dành riêng cho việc chữa viêm xoang mũi. Với những ai không hợp điều trị thuốc tây dễ nóng trong thì các bạn có thể tìm hiểu cách chữa bệnh viêm xoang mũi bằng cây giao.

Để chữa bệnh viêm xoang mũi bằng cây giao thì cần chuẩn bị cành giao, lấy khoảng 20 đốt, rửa sạch, cắt nghiền nát rồi cho vào siêu nước đun sôi để xông mũi. Nên chuẩn bị vải hoặc giấy bọc nồi nước và một ống hai đầu, một đầu dẫn hơi từ vòi siêu nước, một đầu ống dẫn thẳng vào mũi, xông hơi trực tiếp, cứ hít 5-7 lần qua mũi thì chuyển hít 1-2 lần qua miệng.



Bài thuốc chữa viêm xoang bằng cây giao (cây xương cá) hiệu quả tại nhà

Xông trong 10-15 phút mỗi lần, ngày hai lần sáng và tối, liên tục 3-5 ngày, nếu bị nặng có thể xông trong 7 ngày. Mỗi lần xông có thể đun nóng lại nước đầu để dùng tiếp. Thường sau 2-4 lần xông là tình trạng xoang đã giảm đáng kể.

Lưu ý khi chữa bệnh viêm xoang mũi bằng cây giao:

- Mủ cây giao có tính độc, có thể gây phồng rộp da hoặc mù mắt tạm thời khi tiếp xúc. Nên khi tiến hành cần hết sức cẩn thận, đeo găng tay, tránh mủ bắn vào mắt, tiếp xúc trực tiếp với da.

- Khi xông nên hít ngay những hơi đầu tiên bốc lên để tận dụng chất mủ còn đậm đặc, nên linh động tránh hít hơi quá nóng.

- Nếu xông sau 5-7 lần mà không thấy đỡ thì có thể do cơ địa không hợp, bạn nên dừng lại.

- Không áp dụng cho phụ nữ có thai

- Trước khi xông nên tham khảo tư vấn lời khuyên của bác sĩ.

Bí quyết chữa bệnh viêm xoang mũi



Nắm chắc các bí quyết chữa bệnh viêm xoang mũi để nhanh khỏi bệnh

Không khí ấm, ẩm có thể giúp ích nếu bạn bị viêm xoang mãn tính. Bạn có thể sử dụng máy hóa hơi hoặc hít hơi nước từ chảo nước ấm để thấy dễ chịu hơn. Hãy chắc chắn rằng nước không quá nóng và không áp dụng cách này cho trẻ con vì dễ bị bỏng.

Có một số điều khác bạn có thể tự làm để giúp chữa viêm xoang mãn tính:

- Chườm ấm có thể làm giảm đau ở mũi và xoang.

- Thuốc nhỏ mũi muối an toàn sử dụng tại nhà.

- Thuốc giảm đau không kê đơn hoặc thuốc xịt có thể giúp ích. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê toa steroid cùng với kháng sinh.

- Bạn cũng cần tránh mọi tác nhân liên quan đến viêm xoang.

- Nếu bạn bị viêm xoang mũi do dị ứng, bác sĩ có thể khuyên dùng kèm thuốc kháng histamin.

- Nếu bạn bị viêm xoang mũi do một loại nấm, bạn sẽ nhận được đơn thuốc cho một loại thuốc chống nấm.

- Nếu bạn có sự thiếu hụt miễn dịch nhất định, bác sĩ có thể cung cấp cho bạn immunoglobulin, giúp chống lại những thứ mà cơ thể bạn phản ứng.

Bệnh viêm xoang mũi nên kiêng ăn gì?



Bệnh viêm xoang kiêng ăn gì để nhanh khỏi bệnh?

Khi đã bị bệnh viêm xoang mũi nên kiêng một số loại thực phẩm sau:

- Các đồ ăn có tính hàn, tanh, béo dễ gây dị ứng, kích thích ngạt mũi, hắt hơi liên tục cũng như khiến tình trạng xoang trở nặng.

- Sữa và các chế phẩm từ sữa sẽ làm niêm mạc mũi tăng tiết chất nhầy ảnh hưởng lưu thông khí và tạo môi trường lý tưởng cho vi rút, vi khuẩn phát triển.

- Tránh các đồ ăn cay, dễ gây ợ nóng, trào ngược khí lên cổ họng, mang theo hơi nhiều vi khuẩn từ dạ dày lên vùng tai, mũi, họng đang bị viêm sẵn sẽ khiến tình trạng viêm nặng hơn.

- Không dùng các chất kích thích như cà phê, rượu, bia sẽ khiến chất nhầy mũi đặc nghẹt lại, trào ngược khí từ dạ dày lên, không tốt cho những ai bị viêm xoang.

Với những ai bị viêm xoang, rất cần chú ý bệnh viêm xoang mũi kiêng ăn gì, thiết kế một chế độ ăn uống khoa học để hạn chế những tác động tiêu cực của bệnh gây ra đồng thời giảm đáng kể nguy cơ bị tái phát.

Bệnh viêm xoang mũi nếu chuyển sang mãn tính sẽ rất khó điều trị dứt điểm. Do vậy, khi có các dấu hiệu bệnh viêm xoang mũi như hắt hơi, đau đầu, đau hai bên mũi, nghẹt mũi, chảy dịch xanh vàng thì nên đi khám bác sĩ ngay để tránh bị nặng hơn, giảm các triệu chứng khó chịu và nhanh khỏi bệnh.