Cách dùng cây cứt lợn chữa bệnh viêm xoang ít ai biết

Sức khỏe 25/09/2018 16:22

Từ lâu, dân gian đã lưu truyền cây hoa cứt lợn là vị thuốc quý trong điều trị viêm xoang. Bạn có thể dùng cây cứt lợn chữa bệnh viêm xoang hiệu quả với bài thuốc sau đây.

1. Cây hoa cứt lợn là gì?

Cây hoa cứt lợn
Cây hoa cứt lợn 

Cây hoa cứt lợn hay còn gọi là hoa ngũ sắc, hoa ngũ vị, cây cỏ hôi. Đây là một loại cây cỏ dại mọc trong tự nhiên và rất dễ phát triển ở mọi loại đất. Cây nhỏ, thân nhiều lông mềm, cao chừng 25-50 cm, có hoa nhỏ, màu tím.

Cây hoa cứt lợn là vị thuốc quý tự nhiên
Cây hoa cứt lợn là vị thuốc quý tự nhiên

Hàm lượng tinh dầu có chứa trong cây cứt lợn rất cao. Tuy có tên khó nghe và cũng rất dễ kiếm nhưng loại cây này lại là vị thuốc quý được lưu truyền có công dụng điều trị viêm xoang hiệu quả cao. 

Ngoài ra, cây còn có rất nhiều tác dụng trong chữa bệnh như: chống viêm, chống phù nề, dị ứng trong cả đợt cấp và mãn tính, chữa sỏi tiết niệu, chữa bệnh rong huyết cho phụ nữ sau sinh.  

Kiên trì chữa bệnh viêm xoang hiệu quả, tiết kiệm chi phí bằng cây cứt lợn
Kiên trì chữa bệnh viêm xoang hiệu quả, tiết kiệm chi phí bằng cây cứt lợn

Ở Việt Nam, theo thống kê có khoảng 20% người dân mắc bệnh viêm xoang. Nguyên nhân mắc bệnh thường do ảnh hưởng của khí hậu, độ ẩm, môi trường, điều kiện sống,  sự mẫn cảm của cơ địa, sinh hoạt... 

Viêm xoang là chứng bệnh rất hay tái phát và thường phải điều trị trong thời gian dài
Viêm xoang là chứng bệnh rất hay tái phát và thường phải điều trị trong thời gian dài

Bệnh rất hay tái phát và thường phải điều trị trong thời gian kéo dài 3-6 tháng. Không ít người đã phải mất nhiều năm liên tục điều trị bằng thuốc Tây y đắt tiền. Việc điều trị quá tốn kém khiến nhiều bệnh nhân không "theo" được.

2. Bài thuốc dùng cây cứt lợn chữa viêm xoang mũi, viêm mũi dị ứng 

Bài thuốc 1:

Chuẩn bị 100g hoa cứt lợn tươi, cắt bỏ rễ, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó đem hoa cứt lợn giã nát, vắt lấy nước ép cho vào chén nhỏ. 

Dùng nước ép hoa cứt lợn chữa bệnh viêm xoang cực hiệu quả
Dùng nước ép hoa cứt lợn chữa bệnh viêm xoang cực hiệu quả

Ngửa cổ hoặc nằm kê gối dưới hai vai để lỗ mũi dốc ngược. Sau đó, dùng nước ép hoa cứt lợn nhỏ vào lỗ mũi. Nhỏ 2-3 giọt/lần, ngày 2 lần để thuốc ngấm vào xoang hiệu quả. Hoặc bạn cũng có thể vắt lấy nước ép tẩm vào bông và nhét bông vào lỗ mũi bên đau trong khoảng  15-20 phút. Phương pháp này tuy đơn giản mà hiệu quả mang lại rất cao.

Ngửa cổ để lỗ mũi dốc ngược rồi dùng nước ép hoa cứt lợn nhỏ vào lỗ mũi
Ngửa cổ để lỗ mũi dốc ngược rồi dùng nước ép hoa cứt lợn nhỏ vào lỗ mũi

Lưu ý: Trong khi dùng, tránh xì mũi mạnh vì mủ từ trong xoang sẽ đi qua vòi nhĩ có thể gây viêm tai giữa cấp. 

Bài thuốc 2:

Chuẩn bị 30g hoa cứt lợn, 20g kim ngân hoa, 16g cam thảo đất, 12g ké đầu ngựa.

Rửa sạch tất cả các vị thuốc trên rồi cho vào nồi đun với 3 bát nước. Đun cho đến khi nồi cạn còn 1 bát nước thì tắt bếp.

Kết hợp dùng hoa cứt lợn và các vị thuốc để sắc thuốc chữa bệnh viêm xoang
Kết hợp dùng hoa cứt lợn và các vị thuốc để sắc thuốc chữa bệnh viêm xoang

Dùng nước thuốc đã sắc trên uống thành 2 lần trong ngày và dùng sau bữa ăn trưa và tối. Kiên trì dùng thuốc trong 10 ngày bạn sẽ thấy các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm xoang giảm hẳn.

Một số bài thuốc chữa bệnh khác của cây hoa cứt lợn:

– Chữa đau họng do cảm lạnh: 

Chuẩn bị 20g cây hoa cứt lợn, 16g cam thảo đất, 20 g kim ngân hoa, 6g lá rẻ quạt.

Rửa sạch các vị thuốc trên rồi cho vào nồi sắc nước uống. Uống 1 thang/ngày và chia ra làm 2-3 lần uống. Dùng liên tiếp trong 3-5 ngày sẽ thấy bệnh thuyên giảm rõ. 

Hoa ngũ sắc chữa đau họng do cảm lạnh
Hoa ngũ sắc chữa đau họng do cảm lạnh

– Chữa sỏi tiết niệu:

Chuẩn bị 20g hoa cứt lợn với 20g mã đề, 16g cam thảo đất, 16g kim tiền thảo, 12g râu ngô

Rửa sạch. Sau đó cho các vị thuốc vào nồi nấu với 500ml. Sắc cho đến khi cạn còn 150ml. Uống 1 thang/ngày và chia làm 2 lần uống. Dùng liên tục trong vòng 1 tuần.

– Chữa rong huyết cho phụ nữ sau sinh: 

Chuẩn bị 20g hoa cứt lợn, 12g hy thiêm, 10g hương phụ chế, 12g ích mẫu thảo, 16g ngải cứu.

Dùng nước sắc từ hoa cứt lợn và các vị thuốc giúp chữa bệnh rong huyết cho phụ nữ sau sinh
Dùng nước sắc từ hoa cứt lợn và các vị thuốc giúp chữa bệnh rong huyết cho phụ nữ sau sinh

Sau khi rửa sạch các vị thuốc trên, bạn cho vào nồi nấu với 600ml nước. Sắc cho đến khi trong nồi cạn còn 150ml nước thì tắt bếp. Uống mỗi lần 1 thang, chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống liên tiếp trong 7-10 ngày.

Với những chia sẻ trên, người bệnh đã có thể bổ sung thêm một cách dùng cây cứt lợn chữa bệnh viêm xoang tại nhà. Hi vọng với sự trợ giúp đắc lực của loại cây thuốc quý trong tự nhiên này, bạn sẽ không cần phải mất nhiều thời gian, tốn kém mà vẫn có thể thoát khỏi những cơn đau do bệnh viêm xoang hành hạ.

Ngừa các biến chứng khi bé viêm xoang

Ngừa các biến chứng khi bé viêm xoang

Viêm xoang (VX) có thể gặp ở trẻ nhỏ (trẻ dưới 6 tuổi) kể cả trẻ sơ sinh, tuy nhiên tần suất ở trẻ sơ sinh rất hiếm, khoảng 0,1% trong tổng số các bệnh nhân bị viêm xoang; chủ yếu do viêm nhiễm (vi khuẩn, virut) ngược dòng từ họng, mũi, phế quản… đi lên.

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