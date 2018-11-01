Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này

Sống khỏe 01/11/2018 17:58

Thời tiết thay đổi khiến căn bệnh viêm xoang trở nặng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể tận dụng nguyên liệu thiên nhiên để điều trị căn bệnh này, vừa an toàn vừa hiệu quả bất ngờ.

Viêm xoang là căn bệnh khá phổ biến, tuy không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng lại khiến người bệnh vô cùng khó chịu và mệt mỏi, nhất là trong thời tiết giao mùa.

Người mắc bệnh viêm xoang thường gặp những triệu chứng như đau, nặng mặt, nghẹt mũi, khó thở, đau đầu... gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Theo Đông y, một số nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng điều trị viêm xoang hiệu quả, giảm đau đầu, sổ mũi nhanh chóng. Trong đó không thể không nhắc đến bài thuốc trị viêm xoang làm từ lá lốt.

Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này - Ảnh 1
Người mắc bệnh viêm xoang thường gặp những triệu chứng như đau, nặng mặt, nghẹt mũi, khó thở, đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, thành phần hoá học của lá lốt chủ yếu là tinh dầu, piperin và piperidin có tác dụng kháng sinh, chống viêm rõ rệt. Ngoài ra, lá lốt còn chứa những thành phần kháng sinh đặc biệt giúp trị viêm xoang, nghẹt mũi.

Bài thuốc trị viêm xoang bằng lá lốt

Lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trị viêm xoang, chảy nước mũi. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 nắm lá lốt rửa thật sạch với nước muối loãng, đem vò nát rồi nhét vào lỗ mũi. Áp dụng phương pháp này 1- 2 lần mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Kiên trì áp dụng bài thuốc này, chứng viêm xoang, đau đầu, chảy nước mũi sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này - Ảnh 2
Lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trị viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc trị viêm xoang hiệu quả khác

Tỏi và mật ong

Tỏi bóc sạch vỏ giã lấy nước rồi thêm mật ong vào, khuấy đều sau đó dùng bông gòn thấm hỗn hợp nhét vào trong lỗ mũi. Thực hiện mỗi ngày 3 - 4 lần trong 1 tuần, các triệu chứng viêm xoang sẽ giảm rõ rệt.

Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này - Ảnh 3
 Tỏi và mật ong giúp giảm các triệu chứng viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Nghệ là nguyên liệu thường có sẵn trong bếp, bạn chỉ cần lấy vài lát nghệ tươi giã nát trộn với mật ong nguyên chất theo tỉ lệ 1:1. Dùng hỗn hợp này khoảng 4-5 lần, mỗi lần 1/2 thìa cà phê và ngậm trong miệng khoảng 15 phút sẽ giảm đau họng, thông mũi và giảm đau đầu.

Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này - Ảnh 4
Nghệ là thực phẩm quen thuộc giúp trị viêm xoang hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

Bài thuốc trị viêm xoang bằng giấm táo rất đơn giản, bạn pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:1, sau đó đun nóng hỗn hợp rồi xông mũi. Đơn giản hơn, bạn có thể chuẩn bị một ly nước ấm rồi cho vào 2 thìa cà phê giấm táo cùng một thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi uống 2-3 lần/ngày.

Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này - Ảnh 5
Giấm táo có đặc tính kháng khuẩn, giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên áp dụng những bài thuốc này không chỉ giúp trị nghẹt mũi mà còn giảm thiểu những triệu chứng của bệnh viêm xoang như nhức đầu, căng, nặng mặt…

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

Bài thuốc từ rau cải cúc giúp trị bách bệnh, ai không biết thì phí cả đời

Bài thuốc từ rau cải cúc giúp trị bách bệnh, ai không biết thì phí cả đời

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc với nhiều gia đình, rau cải cúc còn được biết đến như một loại thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc viêm xoang bài thuốc dân gian trị viêm xoang cách trị viêm xoang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?