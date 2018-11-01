Viêm xoang nặng đến mấy cũng khỏi chỉ với 1 nắm lá quen thuộc làm theo cách này

Người mắc bệnh viêm xoang thường gặp những triệu chứng như đau, nặng mặt, nghẹt mũi, khó thở, đau đầu... gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Viêm xoang là căn bệnh khá phổ biến, tuy không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng lại khiến người bệnh vô cùng khó chịu và mệt mỏi, nhất là trong thời tiết giao mùa.

Theo nghiên cứu, thành phần hoá học của lá lốt chủ yếu là tinh dầu, piperin và piperidin có tác dụng kháng sinh, chống viêm rõ rệt. Ngoài ra, lá lốt còn chứa những thành phần kháng sinh đặc biệt giúp trị viêm xoang, nghẹt mũi.

Theo Đông y, một số nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng điều trị viêm xoang hiệu quả, giảm đau đầu, sổ mũi nhanh chóng. Trong đó không thể không nhắc đến bài thuốc trị viêm xoang làm từ lá lốt.

Bài thuốc trị viêm xoang bằng lá lốt

Lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trị viêm xoang, chảy nước mũi. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 nắm lá lốt rửa thật sạch với nước muối loãng, đem vò nát rồi nhét vào lỗ mũi. Áp dụng phương pháp này 1- 2 lần mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Kiên trì áp dụng bài thuốc này, chứng viêm xoang, đau đầu, chảy nước mũi sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trị viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc trị viêm xoang hiệu quả khác

Tỏi và mật ong

Tỏi bóc sạch vỏ giã lấy nước rồi thêm mật ong vào, khuấy đều sau đó dùng bông gòn thấm hỗn hợp nhét vào trong lỗ mũi. Thực hiện mỗi ngày 3 - 4 lần trong 1 tuần, các triệu chứng viêm xoang sẽ giảm rõ rệt.

Tỏi và mật ong giúp giảm các triệu chứng viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Nghệ là nguyên liệu thường có sẵn trong bếp, bạn chỉ cần lấy vài lát nghệ tươi giã nát trộn với mật ong nguyên chất theo tỉ lệ 1:1. Dùng hỗn hợp này khoảng 4-5 lần, mỗi lần 1/2 thìa cà phê và ngậm trong miệng khoảng 15 phút sẽ giảm đau họng, thông mũi và giảm đau đầu.

Nghệ là thực phẩm quen thuộc giúp trị viêm xoang hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo

Bài thuốc trị viêm xoang bằng giấm táo rất đơn giản, bạn pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:1, sau đó đun nóng hỗn hợp rồi xông mũi. Đơn giản hơn, bạn có thể chuẩn bị một ly nước ấm rồi cho vào 2 thìa cà phê giấm táo cùng một thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi uống 2-3 lần/ngày.

Giấm táo có đặc tính kháng khuẩn, giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên áp dụng những bài thuốc này không chỉ giúp trị nghẹt mũi mà còn giảm thiểu những triệu chứng của bệnh viêm xoang như nhức đầu, căng, nặng mặt…

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng