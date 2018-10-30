Theo Đông y, rau cải cúc có vị cay và ngọt, có tác dụng kích thích tiêu hóa, tạo cảm giác thèm ăn, nhuận tràng, ổn định huyết áp, trị đau đầu… nên thường được dùng để làm thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Rau cải cúc rất giàu chất xơ, vitamin, caroten, canxi, phốt pho, sắt cùng 20 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhờ giàu giá trị dinh dưỡng nên rau cải cúc được rất nhiều người yêu thích và là món ăn quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt.

Rau cải cúc giàu vitamin, carotenoid và các axit amin có tác dụng bảo vệ não, chống lại triệu chứng mất trí nhớ, ngăn ngừa và điều trị đau đầu kinh niên hiệu quả.

Dưới đây là những bài thuốc cực đơn giản từ rau cải cúc giúp trị bách bệnh mà bạn không thể bỏ qua:

Rau cải cúc có tác dụng trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần lấy một ít cải cúc già đem nấu lấy nước, mỗi ngày dùng khoảng 30ml sẽ giúp giảm thiểu cơn đau. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng lá cải cúc hơ nóng chườm đắp lên đỉnh đầu và hai bên thái dương vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Kết hợp uống nước rau cải cúc và đắp lá sẽ giúp chứng đau đầu kinh niên được cải thiện đáng kể.

Trị đau mắt, hoa mắt

Sử dụng rau cải cúc để trị đau mắt rất đơn giản, bạn lấy 1 nắm rau cải cúc rửa sạch đem thái nhỏ nấu với một con cá diếc to khoảng 3 ngón tay, ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức mắt.

Thường xuyên ăn rau cải cúc sẽ giảm đau mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc dùng lá rau cải cúc rửa sạch, hơ nóng chườm lên mắt cũng có thể giảm đau nhanh chóng. Để trị hoa mắt, bạn chuẩn bị 200g cải cúc, một con cá diếc làm sạch và rán vàng, sau đó cho các nguyên liệu vào nồi đun cùng một chút rượu và gừng. Thực hiện liệu trình này liên tục trong 10 ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

Hạ huyết áp

Đối với những người bị bệnh cao huyết áp nên thường xuyên ăn rau cải cúc. Những dưỡng chất có trong loại rau này giúp điều trị bệnh tim, bảo vệ tim mạnh khỏe mạnh và giảm cholesterol hiệu quả.

Cách làm bài thuốc hạ huyết áp từ rau cải cúc khá đơn giản, bạn có thể ép lấy nước cốt uống mỗi ngày vào sáng và chiều, mỗi lần khoảng 50ml. Đặc biệt thích hợp với những người bị cao huyết áp có kèm theo đau và nặng đầu.

Đối với những người bị bệnh cao huyết áp nên thường xuyên ăn rau cải cúc - Ảnh minh họa: Internet

Giải cảm, chữa chứng ho dai dẳng

Để chữa ho dai dẳng, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng150g rau cải cúc, phổi lợn 200g thái thành miếng, dùng nấu thành canh ăn cả cái lẫn nước. Áp dụng liên tục trong 3 ngày, bạn sẽ thu được kết quả bất ngờ.

Trong trường hợp bạn bị cảm lạnh, hãy lấy 150g cải cúc tươi rửa sạch cho ráo nước rồi đem nấu cháo ăn khi còn nóng sẽ có tác dụng giải cảm cực nhanh.

Đừng bỏ qua bài thuốc dân gian này khi bị ho dai dẳng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số bài thuốc từ rau cải cúc bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để tăng cường sức khỏe, điều trị nhiều căn bệnh.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng