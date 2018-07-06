Lấy 1 nắm lá ổi nấu nước uống mỗi ngày: Bài thuốc quý trị bệnh tiểu đường cực hiệu quả

Sống khỏe 06/07/2018 11:38

Theo nhiều nghiên cứu, lá ổi chứa những dưỡng chất có khả năng điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng của bệnh, theo Boldsky.

Ổi là loại cây ăn quả có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới và được rất nhiều người yêu thích. Quả ổi chứa hàm lượng lớn chất xơ và chất chống oxy hóa giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng lá ổi cũng có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Lấy 1 nắm lá ổi nấu nước uống mỗi ngày: Bài thuốc quý trị bệnh tiểu đường cực hiệu quả - Ảnh 1
Lá ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, lá ổi thường được dùng làm bài thuốc trị tiêu chảy, hỗ trợ giảm cân, giảm viêm nướu, giảm cholesterol cao, ngăn ngừa một số loại ung thư như ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt... Đặc biệt, lá ổi còn giúp điều trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả.

ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường?

Theo nghiên cứu của Hàn Quốc, tác dụng điều trị bệnh tiểu đường của ổi đã được công nhận. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy hoạt tính ức chế men protein tyrosine hosphatase 1B của dịch chiết lá ổi có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường loại 2.

Cụ thể là lá ổi có thể điều trị bệnh tiểu đường bằng cách giảm lượng đường trong máu. Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh lá ổi có thể làm giảm hoạt động của một loại enzyme gọi là alpha-glucosidase. Đây là enzyme có trách nhiệm chuyển hóa thức ăn thành glucose trong máu, chính điều này đã làm giảm lượng đường trong máu.

Lấy 1 nắm lá ổi nấu nước uống mỗi ngày: Bài thuốc quý trị bệnh tiểu đường cực hiệu quả - Ảnh 2
Lá ổi có thể điều trị bệnh tiểu đường bằng cách giảm lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên dùng trà lá ổi hoặc chiết xuất lá ổi có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau khi tiêu thụ thực phẩm. Phương pháp điều trị bệnh tiểu đường bằng lá ổi hoàn toàn tự nhiên và không hề có tác dụng phụ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bài thuốc này.

Những bài thuốc trị bệnh tiểu đường bằng lá ổi

- Lấy 1 nắm lá ổi tươi, rửa sạch rồi cho vào nồi đun sôi trong 5 phút. Sau đó đổ bỏ phần bã, chắt nước ra ly uống sau mỗi bữa ăn.

- Dùng 100g lá ổi non rửa sạch rồi nấu nước uống hàng ngày.

- Chuẩn bị 50g lá ổi non, 100g lá sa kê, 100g quả đậu bắp tươi. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi nấu nước uống cả ngày.

- Lấy 30g lá ổi tươi rửa sạch sắc nước uống thay trà.

Lấy 1 nắm lá ổi nấu nước uống mỗi ngày: Bài thuốc quý trị bệnh tiểu đường cực hiệu quả - Ảnh 3
Dùng lá ổi tươi pha trà uống mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

- Lá ổi 15g, bạch quả 15g và râu ngô 30g cho vào nồi sắc với nước, uống hàng ngày.

- Lá ổi, lá dây thìa canh mỗi loại 15g, nguyên liệu rửa sạch rồi đem sắc lấy nước uống.

Bên cạnh việc áp dụng những bài thuốc trị bệnh tiểu đường bằng lá ổi trên, bạn còn cần thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh và thường xuyên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn để bảo vệ sức khỏe.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

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