Đặc biệt, hến còn được dùng để chế biến thành nhiều bài thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh thường gặp vào mùa hè.

Theo Đông y, hến có vị ngọt mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng hoạt tràng, thông khí, mát gan, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu… Thực phẩm này thường được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như canh hến nấu bầu, hến xào... vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng.

Ngoài ra, hến chứa hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu i-ốt tốt cho não bộ, giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ hiệu quả.

Thịt hến chứa hàm lượng lớn axit omega-3, protid, lysine, tryptophane, histidine, cystein, taurine, lecithin… cùng nhiều vitamin và khoáng chất mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thường xuyên bổ sung hến vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu.

Thường xuyên ăn hến giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn bài thuốc chữa bệnh từ hến

Trị mồ hôi trộm, nóng ruột

Chuẩn bị 100g hến, 15g mạch môn, 12g địa cốt bì, 30g tiểu mạch. Các nguyên liệu đem rửa sạch cho vào túi vải mỏng, buộc chặt. Tiếp đến, bắc nồi nước lên bếp, cho thịt hến và túi thuốc vào nồi, đun nhỏ lửa trong 40 phút. Đợi đến khi nước sôi, vớt bỏ túi thuốc, thêm vào một chút hành, gừng, nêm nếm gia vị vừa ăn là có thể dùng ngay.

Bổ thận, cường dương

Cách làm bài thuốc này rất đơn giản, bạn chuẩn bị 100g hến, 2 quả cà chua, 1 quả khế, 6g thì là, 8g rau răm. Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi cho vào nồi nước đã đun sôi. Nấu chín với lửa vừa, đợi đến khi canh sôi thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Dùng canh khi còn ấm, mỗi tuần 2-3 lần sẽ giúp mạnh gân cốt, cường dương, tiêu thực, làm ấm thận.

Canh hến là món ăn bài thuốc rất dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh nhân tăng huyết áp

Bạn chuẩn bị khoảng 1kg hến, 50g lá dâu bánh tẻ, hành hoa, gia vị vừa đủ. Hến rửa sạch luộc chín đãi lấy ruột, phần nước để lắng gạn lấy nước trong bên trên. Lá dâu rửa sạch để ráo rồi thái sợi.

Bắc chảo lên bếp, cho hành mỡ vào phi thơm rồi đổ phần hến vào xào đến khi thịt săn lại. Tiếp tục cho lá dâu thái sợi vào xào chín, thêm ít nước hến và nêm nếm gia vị vừa ăn là được. Múc canh hến ra bát, thêm ít rau răm, hành hoa lên phía trên là có thể thưởng thức ngay với cơm nóng.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của hến đối với sức khỏe. Chị em có thể ra chợ mua ngay loại thực phẩm này để chế biến thành những món ăn bài thuốc bổ dưỡng giúp tăng cường sức khỏe cho cả gia đình. Đặc biệt, thực phẩm này còn có thể tận dụng để phòng và trị nhiều loại bệnh.