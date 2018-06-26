Bạn có thể dùng lá lốt tươi, phơi hoặc sấy khô để làm thuốc mà vẫn đảm bảo được công hiệu vốn có.

Không chỉ là loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn, lá lốt còn chứa những dưỡng chất tốt cho sức khỏe , giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Bạn chuẩn bị khoảng 20g lá lốt tười, 12g thiên niên kiện, 16g gai tầm xoang. Sau cho đó vào nồi sắc với 400ml nước còn 100ml, chia uống trong ngày. Áp dụng bài thuốc liên tục trong 1 tuần, bạn sẽ thấy chứng đau nhức xương khớp được cải thiện đáng kể.

Theo Đông y, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, tán hàn, hạ khí và chỉ thống. Chính vì vậy, nó thường được dùng để chữa các chứng đau nhức xương khớp, chứng ra nhiều mồ hôi ở tay chân, mụn nhọt…

Bên cạnh đó, bạn có thể lấy 15g lá lốt, 15g rễ cây vòi voi, 15g rễ cây cỏ xước, 15g rễ cây bưởi, thái nhỏ các nguyên liệu rồi sao vàng. Tiếp tục cho vào nồi sắc với 600ml nước còn 200ml, uống ba lần trong ngày và liên tục trong một tuần.

Bài thuốc chữa đau nhức xương khớp từ lá lốt rất hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa chứng ra nhiều mồ hôi ở tay, chân

Để chữa chứng ra nhiều mồ hôi tay chân, bạn cần lấy 30g lá lốt tươi, sau đó rửa sạch, để ráo và cho vào nồi đun với 1 lít nước khoảng 3 phút. Đợi đến khi nước sôi thì thêm vào một chút muối.

Đổ nước ra thau để nguội bớt, khi nước còn ấm, bạn ngâm hai bàn tay và hai bàn chân vào khoảng 30 phút. Áp dụng phương pháp này mỗi tối trước khi đi ngủ, kiên trì thực hiện trong 5-7 ngày, tình trạng ra nhiều mồ hôi sẽ được khắc phục.

Dùng nước lá lốt ngâm tay chân sẽ giảm chứng ra nhiều mồ hôi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể đem 30g lá lốt thái nhỏ, sao vàng hạ thổ. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia đều uống 2 lần trong ngày. Cách này cũng giúp trị chứng ra nhiều mồ hôi tay chân.

Chữa mụn nhọt

Chuẩn bị lá lốt, lá chanh, lá ráy và tía tô, mỗi vị 15g. Các loại lá rửa sạch rồi giã nhuyễn, đắp lên vết mụn cần điều trị. Sau đó dùng gạc băng lại, ngày đắp 1 lần, thực hiện trong 3 ngày, vết mụn nhọt sẽ lành lại.

Lá lốt và các nguyên liệu khác đem giã nhuyễn, đắp lên vết mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Giải cảm

Lấy 1 nắm lá lốt già thái sợi, nửa củ hành tây, 5 nhánh hành hương nhỏ, 1 tép tỏi, 2g gừng thái mỏng và một nắm gạo vo sạch. Cho các nguyên liệu vào nồi đun sôi với 150ml nước. Sau khoảng 15 phút thì tắt bếp, cho vào 1 quả trứng gà khuấy đều, nêm nếm thêm gia vị. Ăn khi còn ấm sẽ giúp giải cảm hiệu quả.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của lá lốt, chắc hẳn bạn sẽ trồng ngay loại cây “tiên dược” này trong nhà để làm thuốc chữa bệnh khi cần.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng