Dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống nước vào những thời điểm này kẻo hối không kịp

Sống khỏe 25/06/2018 17:58

Cơ thể luôn cần được bổ sung đủ nước để duy trì mọi hoạt động của các cơ quan. Tuy nhiên, nếu uống nước sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để thanh lọc và loại bỏ mọi độc tố tích tụ, cơ thể mỗi người cần được cung cấp ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào bạn cũng có thể uống nhiều nước. Nếu vô tình uống nước sai cách sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Dưới đây là những thời điểm bạn không nên uống nước dù khát đến mấy kẻo gây hại cơ thể:

Những thời điểm tuyệt đối không nên uống nước

Uống nước trong thời gian tập luyện cường độ cao

Trong quá trình tập luyện cường độ cao, bạn sẽ đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước và khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhanh. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều nước lạnh ngay lúc này để giải nhiệt có thể gây ra tình trạng cạn kiệt chất điện phân.

Bên cạnh đó, uống nước quá nhanh khi mệt còn gây đau đầu, buồn nôn, chóng mặt... Chưa kể đến việc uống nước trong thời gian tập luyện sẽ gây áp lực lớn lên tim và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống nước vào những thời điểm này kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Không nên uống nước trong thời gian tập luyện - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ngay khi ăn phải đồ cay nóng

Uống nước ngay sau khi ăn đồ cay nóng sẽ tạo cảm giác nóng rát từ bên trong do capsaicin gây ra. Chính vì vậy, nếu lỡ ăn phải đồ cay nóng thì không nên uống nước lọc vì nó chỉ khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Thay vào đó, bạn nên uống một chút sữa, cách này sẽ hòa tan capsaicin, làm giảm triệu chứng cay nóng.

Uống nước ngay trước, trong và sau khi ăn

Thói quen uống nước trước, trong và sau khi ăn rất có hại cho sức khỏe. Thường xuyên uống nước trong bữa ăn có thể dẫn đến tình trạng giảm tiết nước muối, đồng thời khiến thực phẩm trong cơ thể không được phân hủy và biến thành chất độc hại. Để bảo vệ hệ tiêu hóa, bạn nên tránh uống nước trước, trong và sau khi ăn.

Dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống nước vào những thời điểm này kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Thói quen uống nước trước, trong và sau khi ăn rất có hại cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ngay trước khi đi ngủ

Bạn nên uống nước nhiều vào ban ngày thay vì ban đêm, nhất là trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là do vào ban đêm, thận của bạn thường hoạt động chậm hơn so với ban ngày. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thậm chí khiến khuôn mặt và cánh tay sưng phù vào sáng hôm sau.

Uống quá nhiều nước trong ngày

Cơ thể cần được bổ sung đủ từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Nếu uống nhiều hơn lượng nước này thì vô tình lại gây phản tác dụng, có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của thận.

Nếu thận làm việc không hiệu quả, các thành phần quan trọng trong máu không được điều hòa sẽ gây hại sức khỏe.

Trên đây là những thời điểm nguy hiểm bạn không nên uống nước để bảo vệ sức khỏe chính mình.

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